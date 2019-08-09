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 Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель "Сметливый". ФОТОрепортаж

Есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS Porter пройшов Босфорську протоку й увійшов у Чорне море.

Про це йдеться в повідомленні 6-го флоту США, передає Цензор.НЕТ.

В американських ВМС уточнили, що їхній корабель заходить у Чорне море вшосте від початку року.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": У Чорне море увійшов ударний корабель ВМФ Росії "Североморск", - журналіст Клименко. ФОТОрепортаж

"USS Porter DDG78 почав перехід у Чорне море. Це вшосте в 2019 році, коли там перебуватиме корабель ВМФ США", - йдеться в повідомленні.

Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель Сметливый 01
Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель Сметливый 02
Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель Сметливый 03
Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель Сметливый 04
Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель Сметливый 05

В американських ВМС запевнили, що метою місії є підвищення регіональної стабільності в Чорному морі, а також демонстрація підтримки союзникам США і НАТО в регіоні.

"Військово-морські операції, які ми проводимо в Чорному морі з нашими союзниками і партнерами, підтримують міцні відносини, необхідні для регіональної стабільності", - сказала командувач 6-го флоту США Ліза М. Франчетті.

Також читайте: У водах Азовського моря з настанням темряви фіксуються провокаційні дії з боку кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, - штаб

Водночас пересування корабля одного із союзників України не залишилося без уваги російських військових: за ним почав спостерігати сторожовий корабель Чорноморського флоту "Сметливый".

"Чорноморський флот взяв на супровід есмінець з УРО-ПРО "Портер" ВМС США, що увійшов 8 серпня в південну частину акваторії Чорного моря", - повідомили в Національному центрі управління обороною РФ, пишуть Факты.

Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель Сметливый 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142056
 
   
 Топ коментарі
 
Моряки "сциклівого" хоч нормальний корабель побачать.
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Какой, какой? Бздливый?
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нет. мордовский корапь называется серливый. на нем есть секретная удмуртская вундервафля. Суть ее заключается в том, что при минимальной опасности или возможной опасности этот корапь самозатапливается вместе со всеми коми тунгусами там находящимися.
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Виникає питання чому фрегат Сагайдачний разом з ракетним катером Прилуки не вийшли на зустріч Портеру, для протидії російським піратам?
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серливый,сопливый,смешливый,смердливый
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Тут потрібен неабиякий "героїзм". Як у випадку з тараном звичайного буксира...бойовим судном.
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Моряки "сциклівого" хоч нормальний корабель побачать.
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Ну да лоханка 50-ти летняя! Это бывший "Комсомолец Украины")
Т.е. 50 -летняя лоханка будет следить за 20 -летним кораблём с 60 томагавками на борту, из которых какая то часть с ядерными зарядами. При том что томагавки вылетают со скоростью 1 топор в секунду и с ядерным боезарядом спокойно долетают до мацквы и ******. Пусть следят)
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Срочно Ашота треба викликати!!)) Вітаємо, USA!!!
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кто-нибудь знает значение слова Сметливый? Эсминец ВМС США USS Porter вошел в Черное море: РФ отправила наблюдать за ним сторожевой корабль "Сметливый" - Цензор.НЕТ 3899 Эсминец ВМС США USS Porter вошел в Черное море: РФ отправила наблюдать за ним сторожевой корабль "Сметливый" - Цензор.НЕТ 3406
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СМЕ́ТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а, -о. Хорошо и быстро соображающий; сообразительный, догадливый.
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сметливо отдающий честь при виде старшего по чину, со сметкой в голове угодить начальству и пойти на повышение.
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"Сметливый",- от слова "смета? Какое-то бухгалтерское название...
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Смета - расчёт (план) предстоящих расходов на осуществление какой-либо деятельности.
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Название от слова "смекалка".Как выше уже написал уважаемый John Dillinger 51462c15,если капитан этого корыта смекнет,что запахло "Ашотом",то бысто встанет на весла и притворится промысловой шхуной,терпящей бедствие.)
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Як я собі уявляю "смєтлівого" москаля, то вони повинні виглядати "ліхімі і прідурковатимі".
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Мацкопуйлое сметьо и вравду влавает,а не ходит?
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на кацапов в очередной раз напала НАТА в черном море
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Почитайте заголовки в рашазмі: Смєтлівий взял пад кантроль есмінєц США... Смєтлівий взял на прицєл есмінец США... Від "вялічія" ледь не лускають)))
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У цапів все як і було. На найвищій щоглі РЛС "Ангара" (радіус дії 300 км), за нею РЛС "Клівер" (радіус дії 500 км). Я такі обслуговував. Далі схоже що 2 станції наведення ракет ППО "Ятаган", далі станція управління МЗА ( з тарілкою) "Турель".
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А в радиорубке старинный Р-399А с диапазоном от 1,0 до 31,99 мГц.
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Демонстрация поддержки...Неубедительно как-то. По крайней мере на кацапню это никак не влияет. Лучше бы военную базу построили где-нибудь под Полтавой. Вот бы задымили свиноруские сраки.
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В Чёрном море хозяин - НАТО. Вот и вся убедительность...
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Смердливый корабль, это как тот Кузнецов, что коптил и воздух портил Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель "Сметливый" - Цензор.НЕТ 788
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" сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый"."
Явно, зважаючи на надстройки, посудина ще совєцької доби. Швидше за все там, як кажуть моряки, проіржавілі переборки тримаються на шарах фарби. Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель "Сметливый" - Цензор.НЕТ 8725 Ще до війни якось переглядав сторінку "Корабельный состав Черноморского флота РФ" , так там 90-95% кораблів такі, як цей смердяк. Молодших 20 років майже нема.
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После "Лошарика" искать логику бесполезно Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель "Сметливый" - Цензор.НЕТ 3400
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I'm glad to see you ukraine boy На украинском С МЕТЛОЙ-переводится СМІТТЄВИЙ
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после не данных событий, интересно, рискнёт ли демонстративно для показа мощей вмф рассеии пальнуть ракетой
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Терміново викликали китайців - працівників гаражної фабрики петард.
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До речі, це саме той есмінець, що перетворив ангари на базі Шайрат у купу бетону, а літаки- на калюжі застиглого алюмінію. Тонкий тролінг...
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Забавная процессия покидала деревню. Вот только редкие жители, вышедшие поглазеть на «арестованных», не знали, можно им смеяться или нет. Друзей сопровождали двенадцать ширрифов. Мерри заставил их идти впереди, а Фродо и остальные ехали следом. Мерри, Пиппин и Сэм болтали, пели и веселились от души, наблюдая как ширрифы из сил выбивались, пытаясь сохранить важный вид. Только Фродо оставался печальным и задумчивым.
- Эй, кто кого арестовал? - спросил какой-то старик, чинивший забор у дороги. Двое ширрифов тут же направились к нему.
- Начальник! - окликнул Мерри. - Прикажи своим ребятам вернуться. А то им придется иметь дело со мной.
Ширрифы вернулись к отряду.
Пони хоббитов хотя и не очень спешили, а все-таки ширрифы упарились, пытаясь не отстать от них. Около трех часов пополудни друзья сжалились над ними и остановились. Их конвоиры от голода и усталости едва держались на ногах.
- Ладно уж, - сказал им Мерри, - идите как можете. Нам недосуг, мы едем дальше.
- До встречи, Робин! - крикнул Сэм. - Жду тебя в «Зеленом драконе», если ты еще не забыл дорогу туда. Не задерживайся слишком!
- Что же вы делаете? - уныло сказал начальник отряда. - Разве так можно? Вы нарушаете порядок ареста. Мне же отвечать придется…
- Мы еще много чего здесь нарушим, - пообещал Пиппин. - Счастливо оставаться!(Д.Р.Р Толкиен, "Властелин Колец").
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Под номером 810 и есть этот древний сторожевик???
Эсминец конечно красавец.
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Под Архангельском пожар на военной базе АПЛ

Сообщают, 1 погибший и до 15 пострадавших. Мистер Августец, что ты делаешь.
Минобороны объявило о в̶з̶р̶ы̶в̶е̶ ХЛОПКЕ при испытаниях реактивного двигателя. Погибли два специалиста, еще шесть человек - сотрудники Минобороны и предприятия-разработчика- получили травмы.

По данным Baza, пожар произошел «на одном из кораблей ВМФ около Северодвинска».

Близ Нёноксы находится ракетный полигон, где испытывают баллистические ракеты для атомных подводных лодок. «Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе в 3 раза», - пишет Mash.
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Район взрыва в Белом море закрыли для плавания

Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель "Сметливый" - Цензор.НЕТ 5175

"Военные эксперты, опрошенные «Фонтанкой», предполагают, что судно - носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем могло затонуть после произошедшего 8 августа взрыва и пожара на борту. Компоненты ракетного топлива, попавшие в воду, могут привести к экологической катастрофе в этом регионе."

140 комментариев

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Гідно відзначили кацапи річницю нападу на Грузію. У 2008 три підбиті лоханки, в т.ч. "адміральський корапь" ледве доплили до Криму, Тоді кацапам сказали відкритим текстом що Україна може й не пустити назад за неправильну поведінку.
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маскали сами себя спалят и повзрывают без всяких врагов
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Забугорные СМИ пишут превышение радиации в 20 раз:
Greenpeace cited data from the Emergencies Ministry that it said showed radiation levels had risen 20 times above the normal level in Severodvinsk, which lies around 30 kilometres (18 miles) from Nyonoksa. https://www.nytimes.com/reuters/2019/08/08/world/europe/08reuters-russia-blast-rocket-radiation.htmlЕсмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель "Сметливый" - Цензор.НЕТ 1868
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Щось за останній тиждень забагото "випадкових" пожеж на військових об'єктах рф.
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мордва начинает самоанигилироваться. И это исторически очень правильное действие.
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в раисе всегда в августе творится трешак. На месте жителей Воронежа я бы уезжал подальше в в этом месяце Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель "Сметливый" - Цензор.НЕТ 2152
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Сегодня как раз юбилей:
Сегодня, 20 лет назад, закончилась операция "преемник". Ельцин назначил Путина премьер-министром. Выпиваем, не чокаясь

видео -- Борис Ельцин назначает Владимира Путина. 09.08.99 г.

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Фахівці кажуть що ху*ла підставили Єльцину лише з однієї причини: ху*ло мав чи не єдину потрібну для цього здібність - впливати на людей старшого віку, заговорювати їм зуби і схиляти до потрібного рішення. Ось саме так виплив ху*ло. А далі - усі знають.
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Вот что бывает, если не тушить лесные пожары (пусть даже в тысячах километров от места воен.баз) Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель "Сметливый" - Цензор.НЕТ 1579
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Эсминец, возможно, приглашён в Одессу или в Батуми. А куда плывёт Сметливый?
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"серливыйъ" подсматривает на большом удалении. Ближе подойти им сцыкотно.А может и сдаться хочет.
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Сметливый это как БРОДЯЧИЙ и БЕЗДОМНЫЙ, что здесь Московия потеряла на южных морях, у Московии исторически не было выхода к морям? Ватаны у вас сзади таЙга горит ,миздуйте туда тушить её!
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Какие всетаки прекрасные закаты в раисе
Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель "Сметливый" - Цензор.НЕТ 5580
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Назви кацапських плавзасобів чимось схожі на кликухи мисливських собак 19 століття. Чи це лише так здається?
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РФ отправила наблюдать за ним сторожевой корабль "Сапливый"
***
61 проект. В мої роки він відносився до БПК, а тепер сторожовик.
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Его уже давно пора в буксиры разжаловать.
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«Улыбаемся и машем, парни!» (с)
Улыбаемся и машем, козломордые, а потом штаны сушим.
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РФ отправила наблюдать за ним сторожевой корабль "Ссыкливый"
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То, напевно, накрилась мідним тазом ракета з ядерним двигуном і "нєпрєдсказуємой траєкторієй"
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