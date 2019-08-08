 Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли. ФОТО

Фото нового нарукавного знака розміщені на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Срібна голова Вовкулаки із золотими очима - уособлює керівну, тобто "головну" структуру #ССО. В пащі вовк тримає дві стріли, що є символом ворога. Одна стріла зламана, це знищений ворог. Ціла стріла в іклах - нейтралізований ворог. Тобто Голова ССО вирішує, який ворог знищується, який нейтралізується", - пояснили в Командуванні.
Під зображенням вовка-перевертня розміщено золотий стилізований двозуб покровителя ССО - князя Святослава Хороброго.
"Компонування елементів нарукавного знаку символізує спадковість бойових традицій від воїнів часів князя Святослава Хороброго і козаків – характерників до сьогодення, а також цілеспрямованість, наполегливість та рішучість під час виконання завдань з керівництва підпорядкованими військовими підрозділами ССО ЗС України", - додали в Командуванні.
Кацам на пам"ять.)))
Roman Burko
@newsburko
·6 ч
Волонтери #InformNapalm зробили нове дослідження як рахують перемир'я у звітах ОБСЄ та прес-центру ООС на #Донбас'і. Після 2 тижнів так званого перемир'я різниця кількості обстрілів між звітами ОБСЄ та ООС скоротилась на 48%, а була 80% до 1го звіту. (link: https://informnapalm.org/ua/pislia-2-tyzhnia-peremyria-riznytsia-kilkis/) informnapalm.org/ua/pislia-2-ty…
Королі Андаль і Ройнаров, королі Шести Королівств + Санса Старк королева Півночі!
https://www.facebook.com/SpecialForcesOfUkraine/photos/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D1%84%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-85-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3/406524436586982/
Найдите 10 минут и пришлите им ответку.
Елена Иванова до Українці (Ukrainians)
19 год
"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" МАКС.РЕПОСТ!
Те що таке ЧМО, як Шарій існує - це ГАНЬБА для кожного українця. Тому розпочинаємо волонтерську інтернет-акцію"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" - Основний КаналМакс. залучення і завалимо! Інструкція (10 хв):
1. відкриваєте лінк https://www.youtube.com/user/SuperSharij/about
2. перевіряєте чи ви на сторінці "про канал"
3. натискаєте на прапорець4-5-6-7 "Повідомити про користувача" - "ворожі висловлювання щодо певної групи" - "національність"
8. вибираєте 5 відео ("Советы из РФ -партии запретить, СМИ закрыть", "Петя-очко сжимаэтся", "унижение росийским флагом", "так вы биомусор или люди", "твое отношение к идеалам Майдана")
9. вставляете лінку запасного каналу - https://www.youtube.com/user/20012006/about
10. вставляєте коментар про Шарія (можна в довільній формі, але конкретну претензію, у мене вийшло так: "Based on information from mass media, Security Service of Ukraine, lot of social activists, Committee for Political Prisoners:
Sharij Anatolij Anatolevich is Russian propagandist who is constantly abuses Ukrainians and their National Symbols based on national identity. Sharij Anatolij Anatolevich is responsible for numerous facts of harassment, cyberbullying, violence threats, hate statements and interethnic enmity between Ukrainians and Russians. Block this person and all his channels!"
11.клікаєте "я не робот"
12. клікаєте надіслати
Фініш - ставите ПЛЮС у коменатарях тут і поширюєте друзям та в інші групиДО РОБОТИ!!!💪
сразу всплывает - оборотни в погонах...))) а это не похвала как бы))))
Мдаааааа
Киплинговский вожак стаи, мудрец и воин!
В общем искусство в большом долгу (с)
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Под изображением волка-оборотня помещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО - князя Святослава Храброго.Источник: https://censor.net.ua/p3142036