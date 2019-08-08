EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  5732  43
Все про:символіка (113) ССО (82) ЗСУ (313)

 Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли. ФОТО

Начальник Генштабу – Головнокомандувач ЗСУ затвердив нарукавний знак Командування Сил спеціальних операцій ЗС України. Символіка нагадує про покровителя ССО Святослава Хороброго і легенду про козаків-характерників.

Фото нового нарукавного знака розміщені на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. 

"Срібна голова Вовкулаки із золотими очима - уособлює керівну, тобто "головну" структуру #ССО. В пащі вовк тримає дві стріли, що є символом ворога. Одна стріла зламана, це знищений ворог. Ціла стріла в іклах - нейтралізований ворог. Тобто Голова ССО вирішує, який ворог знищується, який нейтралізується", - пояснили в Командуванні.

Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли 01

Під зображенням вовка-перевертня розміщено золотий стилізований двозуб покровителя ССО - князя Святослава Хороброго.

"Компонування елементів нарукавного знаку символізує спадковість бойових традицій від воїнів часів князя Святослава Хороброго і козаків – характерників до сьогодення, а також цілеспрямованість, наполегливість та рішучість під час виконання завдань з керівництва підпорядкованими військовими підрозділами ССО ЗС України", - додали в Командуванні.

Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли 02
Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142036
 
   
 Топ коментарі
 
Додам трохи спорту, щоб алєням було також приємно на цій гілці. Спорт це добре.
Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы - Цензор.НЕТ 5653
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Додам трохи спорту, щоб алєням було також приємно на цій гілці. Спорт це добре.
Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы - Цензор.НЕТ 5653
 показати весь коментар
 
 
Яке саме з них? Їх там 140 мільйонів поголів"я.
 показати весь коментар
 
 
Я умовно. Можливо ти правий. Там такая "якість", що кількість ролі не грає.
 показати весь коментар
 
 
При битві за Вінтерфелл з Рамсі нас було в два рази менше.
 показати весь коментар
 
что бы подыграть колаборанту Зе....



Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы - Цензор.НЕТ 8000 Roman Burko

@newsburko

·6 ч

Волонтери #InformNapalm зробили нове дослідження як рахують перемир'я у звітах ОБСЄ та прес-центру ООС на #Донбас'і. Після 2 тижнів так званого перемир'я різниця кількості обстрілів між звітами ОБСЄ та ООС скоротилась на 48%, а була 80% до 1го звіту. (link: https://informnapalm.org/ua/pislia-2-tyzhnia-peremyria-riznytsia-kilkis/) informnapalm.org/ua/pislia-2-ty…
Новая символика спецназа ВСУ - волк-оборотень, который держит в пасти стрелы - Цензор.НЕТ 89
 показати весь коментар
 
 
Напомнило мне ведьмака! Ну норм! Пусть рубят нечисть
 показати весь коментар
 
 
Вовк - це Старкі!

Королі Андаль і Ройнаров, королі Шести Королівств + Санса Старк королева Півночі!
 показати весь коментар
 
Да тут про другого волка. Который людей кушает.


 показати весь коментар
 
волка вижу, а ГДЕ "оборотень"??????????
 показати весь коментар
 
 
это у твоей "двухсотой" русни в сраке торчит ромашка, как символ миролюбия Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли - Цензор.НЕТ 3631 и таких "миролюбивых" с ромашками в жопе по всей твоей Рашке рефрижераторами развозят, чтобы цветочки не завяли, пока вашим мамкам их вручат... Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли - Цензор.НЕТ 2692
 показати весь коментар
 
 
...так ты свой "коммент" стоя настрочил, вася? Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли - Цензор.НЕТ 1334 Шалун ты, однако... Или используешь вместе с вазой? Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли - Цензор.НЕТ 622
Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли - Цензор.НЕТ 5961
 показати весь коментар
 
Ватники заблокировали Ореста Лютого и ВБТ
Найдите 10 минут и пришлите им ответку.

Елена Ивановадо Українці (Ukrainians)
19 год
"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" МАКС.РЕПОСТ!
Те що таке ЧМО, як Шарій існує - це ГАНЬБА для кожного українця. Тому розпочинаємо волонтерську інтернет-акцію"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" - Основний КаналМакс. залучення і завалимо! Інструкція (10 хв):
1. відкриваєте лінк https://www.youtube.com/user/SuperSharij/about
2. перевіряєте чи ви на сторінці "про канал"
3. натискаєте на прапорець4-5-6-7 "Повідомити про користувача" - "ворожі висловлювання щодо певної групи" - "національність"
8. вибираєте 5 відео ("Советы из РФ -партии запретить, СМИ закрыть", "Петя-очко сжимаэтся", "унижение росийским флагом", "так вы биомусор или люди", "твое отношение к идеалам Майдана")
9. вставляете лінку запасного каналу - https://www.youtube.com/user/20012006/about
10. вставляєте коментар про Шарія (можна в довільній формі, але конкретну претензію, у мене вийшло так: "Based on information from mass media, Security Service of Ukraine, lot of social activists, Committee for Political Prisoners:
Sharij Anatolij Anatolevich is Russian propagandist who is constantly abuses Ukrainians and their National Symbols based on national identity. Sharij Anatolij Anatolevich is responsible for numerous facts of harassment, cyberbullying, violence threats, hate statements and interethnic enmity between Ukrainians and Russians. Block this person and all his channels!"
11.клікаєте "я не робот"
12. клікаєте надіслати
Фініш - ставите ПЛЮС у коменатарях тут і поширюєте друзям та в інші групиДО РОБОТИ!!!💪
 показати весь коментар
 
 
Хоспади , краще б новую артиллерию доделали , чем эти картинки клепать . Хде она , эта " Богдана " ? Шо , заглохло все
 показати весь коментар
 
 
от слово "оборотень" как-то....не к месту...
сразу всплывает - оборотни в погонах...))) а это не похвала как бы))))
 показати весь коментар
 
 
таки да. перемудрили не только с ассоциациями. волка и флажками обложить можно, волки и логово своё не защищают, когда волчат забирают,.... похоже решили все эти "слабости" словом "оборотень" убрать?
 показати весь коментар
 
"Серебряная голова Вовкулаки с золотыми глазами - олицетворяет руководящую, то есть "главную" структуру #ССО. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках - нейтрализованный враг. То есть, Председатель ССО решает, какой враг уничтожается, а какой нейтрализуется", - пояснили в Командовании. Источник: https://censor.net.ua/p3142036

Мдаааааа
 показати весь коментар
 
 
Проблема в том, что стрел уже нет. У противника крупнокалиберные пулеметы и снайперки, минометы и растяжки. А оборотни как раз наоборот, сильно расплодились, и в зубах у них уже давно доллары и евро.
 показати весь коментар
 
Симпатичный Акела! Мне понравился!
Киплинговский вожак стаи, мудрец и воин!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Трезубец но средняя часть внизу

В общем искусство в большом долгу (с)
 показати весь коментар
 
Они не перепутали, только зачем, если украинская гордость тризуб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Под изображением волка-оборотня помещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО - князя Святослава Храброго.Источник: https://censor.net.ua/p3142036
 показати весь коментар
 
 
Почему нужно обязательно смешить людей? Ну скажите просто - волк. С какого перепоя оборотень? Почему не волк-зомби тогда, или волк-зомби-оборотень-сокрушитель-вампиров? Маразм на марше.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору