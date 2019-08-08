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 У центрі Бішкека зібралися близько тисячі прихильників Атамбаєва, поліція їх розганяє. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прихильники колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, який був затриманий раніше в четвер, зібралися в центрі Бішкека і попрямували до Білого дому, де розташовано офіс глави держави.

Вони подолали металеві загородження, вийшли на проїжджу частину і, викрикуючи гасла з вимогою відставки президента Сооронбая Жеенбекова, прийшли до Білого дому, де розташовується парламент і офіс президента. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

У центрі Бішкека зібралися близько тисячі прихильників Атамбаєва, поліція їх розганяє 01

Від Білого дому протестувальники попрямували на площу, де встановлено флагшток із державним прапором.

У центрі Бішкека зібралися близько тисячі прихильників Атамбаєва, поліція їх розганяє 02У центрі Бішкека зібралися близько тисячі прихильників Атамбаєва, поліція їх розганяє 03

Силовики зі щитами і кийками почали розганяти натовп. Вони використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ. Через деякий час людей вдалося витіснити з площі.

У центрі Бішкека зібралися близько тисячі прихильників Атамбаєва, поліція їх розганяє 04

Всього в події в центрі Бішкека беруть участь близько 300 силовиків. Зараз вони витісняють мітингувальників з усіх вулиць, що є поряд з будівлею парламенту. Людей відсувають у сторону південної частини міста. Силовики продовжують застосовувати світлошумові гранати.

У центрі Бішкека зібралися близько тисячі прихильників Атамбаєва, поліція їх розганяє 05

Читайте також: Експрезидент Киргизстану Атамбаєв здався владі

Нагадаємо, увечері 7 серпня до резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Атамбаєва звинувачують у корупції та інших злочинах, експрезиденту загрожує довічне ув'язнення. Однак прихильники колишнього президента чинили опір, відбили резиденцію і звільнили Атамбаєва. Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один спецпризначенець помер від вогнепального поранення.

У четвер силовики здійснили ще одну спробу штурму резиденції Атамбаєва під Бішкеком. Повідомлялося, що машина спецпризначенців почала таранити ворота, а поруч з резиденцією було чутно стрілянину. За словами очевидців, на місце операції прибула спецтехніка МВС, водомети і таранні машини. Прихильників Атамбаєва почали витісняти з території маєтку.

Незабаром після цього Атамбаєв здався владі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, всього під час спецоперації з його затримання було поранено 80 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142028
 
 
 Топ коментарі
 
Август - месяц не спокойный ...
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А как же наш благодетель Поросячий??? Слинял. И все? Он тоже как то митингующие проводил, а теперь тихо и без оркестра???
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Ты знаешь , я помню , как он утверждал в первые дни , что и на Мальдивы он не летал !
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будет движуха и кое кто получит звиздюлины
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а кто у них с толстой мордой да и ещё кучерявый?
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У нас .
Ведь в чём бея обвиняют ? Воровство и коррупция .
Так и у нас не Святой Пэдро президентствовал ...
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текст не о вас, но смотрю, тень пороха вас преследует, когда идёшь оглядывайся, ну а вдруг тень ...
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Ну , этот еврей у нас ещё не президентствовал .
Хотя , у нас страна неограниченных возможностей ...
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Интервью Коломойского РосСМИ .

О Порошенко
"С основной задачей он справился - спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами".

https://korrespondent.net/ukraine/4127146-do-zadnytsy-vash-haz-yntervui-kolomoiskoho-rossmy
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как парашенка спас, когда?? так цушко ж спас Украину??
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Его должны охранять как золотой запас Швейцарии. Путин может грохнуть и любимый фокус получится. Гражд. война, а затем и "освобождение".
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А как же наш благодетель Поросячий??? Слинял. И все? Он тоже как то митингующие проводил, а теперь тихо и без оркестра???
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Так вернулся уже .
Семью-то не отпустили .
Сейчас забашляет и тогда уже всех вывезет .
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Ты знаешь , я помню , как он утверждал в первые дни , что и на Мальдивы он не летал !
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Зєльонкой вавку на голові собі помазать не забудь.
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«Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ.
Семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские Эмираты и Германию, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Госпогранслужбе. Так, 28 июля на чартерном рейсе Киев - Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).Самолет вылетел с Киева в 18:47 сел в Стамбуле в 20:22. Остальная часть семьи экс-президента покинула Украину несколькими днями ранее, 23 июля. Так, рейсовым самолетом Киев - Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).»
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Можливо(?) там справа пов'язана з американсой військовою базою.
Зараз кацапи намагаються свою базу побудувати.
Ну а колишнього президента пресують.
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нууу, у нашего атамбаева денег по-более, будет две тыщщи))
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