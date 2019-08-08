 У центрі Бішкека зібралися близько тисячі прихильників Атамбаєва, поліція їх розганяє. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вони подолали металеві загородження, вийшли на проїжджу частину і, викрикуючи гасла з вимогою відставки президента Сооронбая Жеенбекова, прийшли до Білого дому, де розташовується парламент і офіс президента. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Від Білого дому протестувальники попрямували на площу, де встановлено флагшток із державним прапором.

Силовики зі щитами і кийками почали розганяти натовп. Вони використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ. Через деякий час людей вдалося витіснити з площі.

Всього в події в центрі Бішкека беруть участь близько 300 силовиків. Зараз вони витісняють мітингувальників з усіх вулиць, що є поряд з будівлею парламенту. Людей відсувають у сторону південної частини міста. Силовики продовжують застосовувати світлошумові гранати.

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Нагадаємо, увечері 7 серпня до резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Атамбаєва звинувачують у корупції та інших злочинах, експрезиденту загрожує довічне ув'язнення. Однак прихильники колишнього президента чинили опір, відбили резиденцію і звільнили Атамбаєва. Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один спецпризначенець помер від вогнепального поранення.

У четвер силовики здійснили ще одну спробу штурму резиденції Атамбаєва під Бішкеком. Повідомлялося, що машина спецпризначенців почала таранити ворота, а поруч з резиденцією було чутно стрілянину. За словами очевидців, на місце операції прибула спецтехніка МВС, водомети і таранні машини. Прихильників Атамбаєва почали витісняти з території маєтку.

Незабаром після цього Атамбаєв здався владі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, всього під час спецоперації з його затримання було поранено 80 осіб.