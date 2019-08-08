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 Із загиблим морпіхом Сергієм Шандрою попрощалися в Хмільнику Вінницької області. ФОТОрепортаж

8 серпня, в місті Хмільник Вінницької області біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбулося урочисте прощання з загиблим українським морським піхотинцем Сергієм Івановичем Шандрою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Хмільницької райдержадмінстрації.

Сергій Шандра, 1995 року народження, уродженець села Торчин, солдат, старший стрілець десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 6 серпня о 10.30 в районі села Павлопіль Донецької області в результаті смертельних осколкових поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій з РПГ-7 з використанням міни калібру 82 мм, яка була прикручена до реактивного двигуна гранати.

"Провести воїна в останню путь зібралися його побратими, рідні, знайомі і близькі люди, жителі Хмільника, військовослужбовці, працівники організацій, установ, служб району та міста.

Висловили свої співчуття матері і сім'ї покійного перший заступник голови Хмельницької районної державної адміністрації Павло Горбатюк, голова громадської організації "Народне Віче Хмільника" Микола Михальнюк, заступник голови громадської організації "Союз учасників АТО м. Хмільника та Хмільницького району" Олег Столяр.

Учасники мітингу вшанували загиблого воїна хвилиною мовчання. Вічна пам'ять Сергію! Слава захисникам України!" - йдеться в повідомленні адміністрації.

Поховають Сергія Шандру завтра, 9 серпня, в рідному селі Торчин. Похорон заплановано на 12.00.

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Із загиблим морпіхом Сергієм Шандрою попрощалися в Хмільнику Вінницької області 01
Із загиблим морпіхом Сергієм Шандрою попрощалися в Хмільнику Вінницької області 02
Із загиблим морпіхом Сергієм Шандрою попрощалися в Хмільнику Вінницької області 03
Із загиблим морпіхом Сергієм Шандрою попрощалися в Хмільнику Вінницької області 04
Із загиблим морпіхом Сергієм Шандрою попрощалися в Хмільнику Вінницької області 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142015
 
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