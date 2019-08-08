EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  3245  11
Все про:історія (642) НКВС (20) зброя (1379) Нацполіція (7993) УПА (85) Князєв (334)

 Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю. ФОТОрепортаж

Під час розбирання старої будівлі поліції в Острозі виявлено схрон зі зброєю 40-х років минулого століття.

Про знахідку розповів на своїй сторінці в Facebookглава Національної поліції Сергій Князєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час розбирання будівлі відділу поліції в м. Острог на Рівненщині (будуємо новий триповерховий будинок) було виявлено схрон зі зброєю: 2 угорські осколкові гранати зразка 1936 (М-36), 4 німецькі гранати М-24, 2 радянські гранати РГД-33 , австрійський пістолет Штаєр зразка 1912 року, патрони різних калібрів (до рушниць різних типів зброї Другої світової війни), радянські гвинтівки Мосіна, листівки та інші артефакти часів Другої світової війни", - написав він.

Читайте також: 19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову. ФОТОрепортаж

Поки не вдалося визначити, що саме тут було - поліцейська управа, штаб-квартира УПА чи в'язниця НКВД.

"Під приміщенням - численні недосліджені катакомби. Що таять вони?" - цікавиться питанням Князєв.

Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю 01

Також читайте: У мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями". Його перекинули в Західну Україну. Розповідав мені жахливі речі, - Сергій Шефір

Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю 02
Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю 03
Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю 04
Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю 05
Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю 06
Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю 07
Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю 08
Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю 09
Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю 10
Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142000
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну пистоль можно было и приховать на всякий пожарный ...
 показати весь коментар
 
 
Лента от пулемётика МГ, пятидесятипатронная... В изумительном сохране! Была у меня, в период байкерства. Я её как шарфик использовал, на байк-парадах. С касоном немецким очень гармонировала. Да, было-было... представляю я, сейчас, с таким шарфиком, да в Мариуполе проехать... До первого мента.
 показати весь коментар
 
 
Невикоріниться ніколи дух Степана Бандери.
 показати весь коментар
 
 
Полещуки -запасливые,сами себе на уме.Анархисты.Только Кравчук от стада отбился.
 показати весь коментар
 
 
поліщуки- не зовсім аж такі анархісти,скоріш патріоти свого краю.От вам і підтвердженння необхідности створення наново загонів самооборони. То ТРЕБА,бо час паршивий (пархатий),запроданський настав.Хто ж,крім нас самих?!
 показати весь коментар
 
Когда я ещё ходил в школу , мне один дед говорил , что он закопал в годы войны пару разного оружия . Сколько я его мучал , что бы он показал где добро лежит , так и не хотел сказать . Говорил , ты скажешь КГБ , а мне сидеть за это . Унёс собой тайну в могилу.
 показати весь коментар
 
Ооо! Нові МАНЛІХЕР-машинґвери! То Наше,лапи геть!)))
 показати весь коментар
 
Слава Героям! А я б такие спички купил - раритет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору