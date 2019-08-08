 СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на аеродромі ЗСУ на Черкащині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що іноземець, який проживав на Черкащині, виготовляв вибухові речовини і саморобні вибухові пристрої. Також він здійснював розвідку на територіях, прилеглих до аеродрому Збройних Сил України. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже два кілограми хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, нотатки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу і схеми створення вибухівки", - йдеться в повідомленні.

Також виявлено матеріали, що свідчать про збір іноземцем інформації про об'єкт диверсії. Наразі слідчі СБУ повідомили громадянину РФ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсія) і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування. Спецоперація з викриття та затримання зловмисника проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.

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