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Все про:Росія (19279) СБУ (4596) Черкащина (274)

 Контррозвідка СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на аеродромі ЗСУ на Черкащині. ФОТОрепортаж

У Черкаській області співробітники Служби безпеки України затримали громадянина Росії під час підготовки до вчинення диверсії на стратегічно важливому військовому об'єкті.

Про це йдеться в повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Контррозвідка СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на аеродромі ЗСУ на Черкащині 01

"Оперативники спецслужби задокументували, що іноземець, який проживав на Черкащині, виготовляв вибухові речовини і саморобні вибухові пристрої. Також він здійснював розвідку на територіях, прилеглих до аеродрому Збройних Сил України. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже два кілограми хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, нотатки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу і схеми створення вибухівки", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на аеродромі ЗСУ на Черкащині 02

Також виявлено матеріали, що свідчать про збір іноземцем інформації про об'єкт диверсії. Наразі слідчі СБУ повідомили громадянину РФ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсія) і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Контррозвідка СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на аеродромі ЗСУ на Черкащині 03

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування. Спецоперація з викриття та затримання зловмисника проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.

Контррозвідка СБУ затримала росіянина, який планував диверсію на аеродромі ЗСУ на Черкащині 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141988
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский, когда будет прекращен безвиз с агрессором? Или тебе похрену,что у нас война и куча в стране кацапских ублюдков лазит?
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суд его выпустит, скажет не достаточно оформили улики....
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На Черкасщине есть аэродром, это что то новенькое, вы ничего не перепутали.
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Зеленский, когда будет прекращен безвиз с агрессором? Или тебе похрену,что у нас война и куча в стране кацапских ублюдков лазит?
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а ты пете этот вопрос задавал? я естественно за бетонную стену с мордаром...
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Разве этот кацап бежать не пробовал??Прямо на месте задержания?Или судам доверять можно?
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Это очередной Бабченко. Иными словами, мистификация для демонстрации якобы эффективной работы контразведки.
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Прочитай полностью статью,длбб татаромордовский
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может в умани...там есть, а хасиды вынуждены доезжать из киева-одессы...значит военный...взрыв на нем имел бы резонанс "накануне" очередного приезда паломников
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на тому аеродромі навіть Гітлер і Муссоліні бували
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Не аэропорт, а аэродром, т.е. место для взлета/посадки самолетов и вертолетов. В статье явно сказано - аэродром ВСУ.
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Скоро у него появится много свободного времени...
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От нахєра таких затримувати? Кулявлоб по законам воєнного часу, або "то не ми". Якби так робили, то бажаючих робити диверсії або "мінувати" школи було б куди як менше.
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суд его выпустит, скажет не достаточно оформили улики....
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Надо било вести до момента диверссии и пристрелить на месте.
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кацапське лайно і живим не багато вартує, а кідь мертве то взагалі непотріб...
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Сначала он должен дать максимум информации, а потом...
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че орешь?
провокатор? тебе надо чтоб парашники так же делали как в твоей истерике?
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Посадить на ту его взрывчатку и пусть полетает
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На вибухівці відсутні відбитки пальців, поняті були п"яними, , відповідно, український суд має його відпустити. СБУ задержала россиянина, который планировал диверсию на аэродроме ВСУ на Черкасщине - Цензор.НЕТ 1096
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На нижней фотке то, что я подумал? Правда- отсыревший. Или- таки селитра.
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Украинские судьи таких отпускает.это же просто террорист
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Диагноз: телевизор "мэйд ин раша" в голове!
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суд оправдайєт і назначіт компєнсацію із бюджета
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Ну а толку?Он сапарастку,из харькова суд отпустил.Может лучше,как при попытке к бегству,чтобы суд не вмешивался?
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При попытке к бегству....и аминь 🙏,и мир 🌍 чище станет!
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Как-то не профессионально. Я ни разу не диверсант, но понимаю что задерживать надо на месте преступления.
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Склады взорвали, осталось еще два десятка самолетов сжечь и можно поднимать руки вверх и капитулировать. Но визовый режим и закрывать границу с ********** все равно не будем. Они же наши партньоры
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какой пуля в лоб, не гоните, это обменный фонд )
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Ось вам і відповідь на питання, чому у нас вибухають військові склади
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5 лет войны а "граждане России" до сих пор не на учете... и спокойно "проживают", наверное еще и налоги не плотят.
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ВаЗелин выпустит. Он же храбро насрал на смерть морпехов.
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Головне- що прокуратура тут,як тут. Процесуально,пля,рукаваділа...
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