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 Директором Національного антарктичного наукового центру обрано Дикого. ФОТО

Директором Державної установи "Національний антарктичний науковий центр" обрано Євгена Дикого, який раніше виконував обов'язки керівника центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАНЦ.

Зазначається, що сьогодні, 8 серпня 2019 р., в Національному антарктичному науковому центрі відбулися вибори директора. За підсумками таємного голосування директором було обрано Дикого Євгена Олександровича – за нього віддали свої голоси 23 науковці Центру. Один голос – проти.

Загалом у виборах взяли участь 24 із 26 штатних наукових співробітників ДУ НАНЦ. Було облаштовано дві виборчі дільниці – одна в приміщенні Центру в Києві, друга – на українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Бюлетені вчених, які працюють в Антарктиді, було передано до Києва через інтернет у вигляді скан-копій. Голосування тривало з 9.00 до 15.00. Підрахунок голосів вела спеціально створена виборча комісія у складі чотирьох наукових співробітників Центру.

Директором Національного антарктичного наукового центру обрано Дикого 01

Вибори директора НАНЦ відбувалися згідно з Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", прийнятим Верховною Радою в 2016 р. Це перші вибори керівника Національного антарктичного наукового центру. Дотепер директорів установи призначало Міністерства освіти та науки.

Дивіться також: Модернізація станції "Академік Вернадський" допомогла Україні більш дбайливо ставитися до екосистеми Антарктиди, - заява експертів на 42-й нараді Договору про Антарктику. ФОТО

Директором Національного антарктичного наукового центру обрано Дикого 02

Кандидат біологічних наук, 45-річний Євген Дикий з березня 2018 року виконував обов’язки директора ДУ НАНЦ. Перед цим був заступником директора Українського наукового центру екології моря, очолював НДІ ім. Мечникова в Одесі. Учасник Майдану, з перших днів воював у добровольчому батальйоні "Айдар". Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Модернізація станції "Академік Вернадський" допомогла Україні більш дбайливо ставитися до екосистеми Антарктиди, - заява експертів на 42-й нараді Договору про Антарктику. ФОТО

За майже півтора року в статусі в. о. директора Центру Дикий ініціював модернізацію і капітальний ремонт антарктичної станції "Академік Вернадський" - перший за всю історію 65 років існування бази. Значна частина оновлення відбулася в 2018-2019 роках. Було замінено кабелі, опріснювач, інснератор (пристрій, що пресує сміття для вивезення), відремонтовано дах. Закуплено та встановлено нову лабораторію, що дозволяє робити повний цикл дослідження - аж до виділення ДНК. Метеокомплекс повністю автоматизовано. Завершення модернізації, зокрема, установка вже закуплених дизельних генраторів, заплановано на наступний сезон.

Також за останній рік вдалося перебудувати НАНЦ на наукову роботу і зібрати під його егідою всіх українських вчених, пов'язаних із Антарктикою.

"Коли я прийшов, 30 наукових ставок в НАНЦ були вільними. І за рік ми по-перше, зібрали всіх вчених, пов'язаних з Антарктидою, зокрема тих, які не знаходили спільної мови з попереднім керівництвом Центру. Також залучили наукову молодь після отримання освіти за кордоном. І зараз у нас сильна наукова команда, яка аналізує дві третини отриманих в Антарктиді даних", - пояснював Дикий навесні 2019-го.

Крім того, Дикий відновив океанографічні дослідження українськими вченими у водах Антарктики.

Також Дикий при відборі осіб у річну експедицію в Антарктиду дозволив брати участь у конкурсі жінкам. У результаті після 22-річної перерви в цій експедиції працюють дві жінки - біолог і лікар. Однак сам директор не вважає це показником. "Це досягнення, якими я не можу хизуватися перед своїми західними колегами, бо це те саме, якби доросла людина похвалилася, що навчилася чистити зуби", - сказав він.

У своїй передвиборчій програмі Євген Дикий називає пріоритетами подальшу модернізацію станції "Академік Вернадський", забезпечення додаткових джерел фінансування наукових досліджень, розвиток мережі моніторингу Антарктичного півострова, проведення порівняльних досліджень обох полярних регіонів – Арктики та Антарктики, соціальний захист полярників.

Згідно з Законом України "Про науку та наукову діяльність", директора Національного антарктичного наукового центру обирають терміном на п’ять років.

Читайте також: Повністю змінюються кабелі, опріснювач, лагодиться дах. Нова лабораторія вже встановлена, - в. о. директора НАНЦ Дикий про модернізацію станції в Антарктиді

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141982
 
   
 Топ коментарі
 
Зимою середня -18, максимум був -47, брехун.
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русский, у тебя пол-сибиру уже сгорело, происходит глобальная экологическая катастрофа, а ты - "чО там у хохлов?". Директором Национального антарктического научного центра избран Дикий - Цензор.НЕТ 5811
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Он полагает, что если Америка Южная, то там непременно тепло. Я когда проливом Дрейка проходил, на первой практике, то увидев впервые айсберги рядом, а шторм был около 10 баллов... В общем- не понравилось мне там, очень.
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Какой толк от этой станции? От нее ближе до Южной Америки, чем до Антарктиды. Температура зимой там -2... Это курорт для "полярников".
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Зимою середня -18, максимум був -47, брехун.
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Он полагает, что если Америка Южная, то там непременно тепло. Я когда проливом Дрейка проходил, на первой практике, то увидев впервые айсберги рядом, а шторм был около 10 баллов... В общем- не понравилось мне там, очень.
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«Академик Вернадский» Полярная станция «АкадемикВернадский» (остров Галиндез, Аргентинский архипелаг, координаты: 65°1ґS, 64°16ґW) была передана Украине Британией (старое название «Фарадей») 17 ноября 1995 года. Температура воздуха здесь колеблется от -20 °С до +10 °С.
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русский, у тебя пол-сибиру уже сгорело, происходит глобальная экологическая катастрофа, а ты - "чО там у хохлов?".
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Не сравнивай презерватив с дирижаблем, русский. На Аляске пожары тушат, а не ждут, пока оно до моря догорит и само потухнет. Интересно, шо когда площадь пожаров в Сибири достигла площади Греции, твой фюрер отправил пожарные самолеты как раз в ...Грецию, где тогда горело пара кустов. Просвещу тебя, русский...Таига служит теплоизолятором для вечной мерзлоты. Убираем тайгу, за пару лет получаем гигантское болото, размером с пол-Европы. Но тебе ж это неважно. Тебе важно "шо там у хохлов?" Директором Национального антарктического научного центра избран Дикий - Цензор.НЕТ 6626
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Васюганские болота - самое большое болото в мире. Его площадь определяют весьма приблизительно - от 5 500 000 гектаров, что составляет около 55 тыс. км2, что больше Эстонии (45 226 км2) или Дании (42 895 км2) То есть на территории болот могло бы разместиться государство с населением в 5 693 085 человек (население Дании) или 8 419 600 человек, как в Швейцарии. Но на самом деле население здесь практически отсутствует. Васюганские болота имеют огромный запас чистой воды, объем которой оценивают в 400 км3.
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Ну теперь ровно половина страны-помойки будет болотом. Добавится еще почти 4 млн.гектаров( это только на сегодня, будет больше)Гордишься вашими болотами, русский? Директором Национального антарктического научного центра избран Дикий - Цензор.НЕТ 9423
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А ты уже поскакал тайгу тушить, русский? Или тебе фюрер уже сказал, шо все там в порядке?
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При этом учтем, шо пожары в стране-помойке как раз на порядок больше, чем на Аляске. Директором Национального антарктического научного центра избран Дикий - Цензор.НЕТ 1460
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Кому эта новость интересна, еще и тайным голосованием избран. Секретность, чтобы никто недогадался.
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Вышиванка у Дикого крутая. Слава Украине! Украинским Антарктидчикам Слава!
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Во! Человек- понимает! Очень верное решение- женщин вводить в длительные экспедиции, в Антарктиду. У нас, ранее, на 30 человек экипажа, было 4-5 теток. Весьма нелишние были эти тётки! а тут- годичная экспедиция! Надо ещё тётку-гениколога, обязательно, бо если кому-то рожать приспичит- пригодится.
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Проф. Челленджер Директором Национального антарктического научного центра избран Дикий - Цензор.НЕТ 1445
Как раз читаю "Затерянный мир".
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Залікове прізвище. Заголовок з ним брутально так звучить...
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