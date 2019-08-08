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Все про:Росія (19279) військовослужбовці (2481) Правий сектор (204)

 Сержант 11-го батальйону Іван Савельєв з особистою гвинтівкою представлений на виставці в Російському музеї як боєць "Правого сектора". ФОТО

У російському Державному Музеї Ракетних Військ і Артилерії переплутали бійця ЗСУ Івана Савельєва з членом "Правого сектора".

Про це в фейсбуці повідомив сам Савельєв, передає Цензор.НЕТ.

"Фото зроблено в Російському Державному Музеї Ракетних Військ і Артилерії. Напишіть цим рагулям, хай табличку поправлять, науковці, #б їх мать. Дідусь мій, Серафим Михайлович, полковник Сибірцев, герой оборони Ленінграда, може мною пишатися! Фото його онука зайняло гідне місце!" - прокоментував він знімок.

Сержант 11-го батальйону Іван Савельєв з особистою гвинтівкою представлений на виставці в Російському музеї як боєць Правого сектора 01

Читайте також: 2 людини загинули, 4 поранені під час випробування ракетного двигуна в Росії

Сержант 11-го батальйону Іван Савельєв з особистою гвинтівкою представлений на виставці в Російському музеї як боєць Правого сектора 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141980
 
   
 Топ коментарі
 
при одному згадуванню про правий сектор на раісі мухи перестають народжувати лічінок кацапів,різко падає папуляція савєцкіх насєкомих...
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мои наилучшие пожелания всем, кто работает на победу Украины в етой войне.
a год выпуска к кол-ву прижмуреных орков никакого отношения не имеет...
нож тоже хорошо работает в справных руках - а лет ему? - дарвин забыл, когда он появился...
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тут не смешно - служишь?
за тобой закреплено твое ЛИЧНОЕ оружие,
номер короторого ты должен знать наизусть...
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Хорошая "железяка", в умелых руках... Охотился, когда-то.
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Это мастер оружейник, ему необязательно знать наизусть.
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мои наилучшие пожелания всем, кто работает на победу Украины в етой войне.
a год выпуска к кол-ву прижмуреных орков никакого отношения не имеет...
нож тоже хорошо работает в справных руках - а лет ему? - дарвин забыл, когда он появился...
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вы ж так и говорите - запутались кацапы,
а то я аж подпрыгнул от заголовка...
ваньки всегда все путают - штурмгавере с ак-47,
ракету "союз" с фау-2 - шо видят, то и тырят...
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Нихрена не понял, кто все таки на фото.
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боец украинского добробата...
вы сyки попрете? - етим добробатам числа не будет....
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В Украине ВСУ 200 тыс. + МВД 250 тыс.+ 1 млн. резервистов. Почему не могут освободить Донбасс одним мощным обширным наступлением?
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А нащо? Що робити з 2 млн вати, хай собі там сидять.
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часть на полезные работы под землю а часть на денатурализацию.
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от зеленого и спросите, мое звание страший сержант
перед снятием с учета...
выбрали? - спрашивай...те
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потому что когда начнут освобождать х-ло пошлет туда ихтамнетов, будет замес и потери, и ради чего?
А в ЕС будут сильно озабочены.
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Семен - если вы и правда 11 тербат "Киевская Русь"?
примите мои извинения...
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На фото - мастер-оружейник, клепающий уже пять лет компактные станки и "приспособы" для пулемётов и гранатомётов, нашим парням, на Донбассе... И "Правому сектору" - тоже... Так что боятся кацапы его, недаром...
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при одному згадуванню про правий сектор на раісі мухи перестають народжувати лічінок кацапів,різко падає папуляція савєцкіх насєкомих...
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Через 20 років напишуть, правосек, захисник Ленінграду від фашистів і вата сжере.
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мордва нихера нормально сделать не может, даже сбрехать, чтобы ее сразу же за языка не поймали.
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Дядя Ваня!
Ну зига от меня опять! Сержант 11-го батальйону Іван Савельєв з особистою гвинтівкою представлений на виставці в Російському музеї як боєць "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 7827
Популярность - она такая)))
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Народ, а вы обратили внимание на "дату" фото? ""2010-е гг.". Да ещё и "Правый сектор". Насколько помнится, "Правый сектор" возник только в 2013-м.... Это раз. Добровольческое движение возникло только в 2014-м. Это два... И на каких "позициях (и где), Савельев мог быть, в 2010-м? Это три...
Как всегда, кацапы, на практике, подтверждают бессмертные слова "унылой лошади" - "Дебилы, ***...".
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тьі не понял, там не 2010 год, а 2010-е года гг. что значит все года от 2010 по 2019.
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Дата стоит для тупых москалей, дабы верили, что правый сектор еще в 2010 г планировал вырезать даунбасян и сложночелюстных коымчан.
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Кстати, у куда резко подевался этот самый правый сектор, а? Ни слуху ни духу уже года 4.
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его заменили нацжружиньі. они тоже затихли. жди нового.
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Иван - это олицетворение той глубинной силы народа Украины что остановила и сломала все планы кремля и ***** лично. Вопреки всем рациональным и иррациональным раскладам и теориям. Вопреки всему. Недаром вся ********** и порохосоская рать так ненавидит добровольцев.
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Популяризация "Правого сектора" шагает по запоребью
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Афганці в свій час використовували проти нас "бури" - дуже застарілі на той час гвинтівки, котрі били дуже далеко, прицільно й наносили тяжкі поранення.. Дуже неприємна зброя..Особисто для мене - назавжди найкращою зброєю буде мій старенький армійський десятизарядний СКС..
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