 Сержант 11-го батальйону Іван Савельєв з особистою гвинтівкою представлений на виставці в Російському музеї як боєць "Правого сектора". ФОТО

Про це в фейсбуці повідомив сам Савельєв, передає Цензор.НЕТ.
"Фото зроблено в Російському Державному Музеї Ракетних Військ і Артилерії. Напишіть цим рагулям, хай табличку поправлять, науковці, #б їх мать. Дідусь мій, Серафим Михайлович, полковник Сибірцев, герой оборони Ленінграда, може мною пишатися! Фото його онука зайняло гідне місце!" - прокоментував він знімок.
за тобой закреплено твое ЛИЧНОЕ оружие,
номер короторого ты должен знать наизусть...
a год выпуска к кол-ву прижмуреных орков никакого отношения не имеет...
нож тоже хорошо работает в справных руках - а лет ему? - дарвин забыл, когда он появился...
а то я аж подпрыгнул от заголовка...
ваньки всегда все путают - штурмгавере с ак-47,
ракету "союз" с фау-2 - шо видят, то и тырят...
вы сyки попрете? - етим добробатам числа не будет....
перед снятием с учета...
выбрали? - спрашивай...те
А в ЕС будут сильно озабочены.
примите мои извинения...
Ну зига от меня опять!
Популярность - она такая)))
Как всегда, кацапы, на практике, подтверждают бессмертные слова "унылой лошади" - "Дебилы, ***...".