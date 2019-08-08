 Сержант 11-го батальйону Іван Савельєв з особистою гвинтівкою представлений на виставці в Російському музеї як боєць "Правого сектора". ФОТО

Про це в фейсбуці повідомив сам Савельєв, передає Цензор.НЕТ.

"Фото зроблено в Російському Державному Музеї Ракетних Військ і Артилерії. Напишіть цим рагулям, хай табличку поправлять, науковці, #б їх мать. Дідусь мій, Серафим Михайлович, полковник Сибірцев, герой оборони Ленінграда, може мною пишатися! Фото його онука зайняло гідне місце!" - прокоментував він знімок.

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