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Все про:Київ (6370) ураган (43) рятувальники (65) ДСНС (1997)

 Рятувальники здійснили 7 виїздів для ліквідації наслідків негоди в Києві. ФОТО

Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснили 7 виїздів для ліквідації наслідків негоди в Києві.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок урагану в Києві в кількох районах міста повалено дерева на проїжджі частини і лінії електропередач.

Рятувальники здійснили 7 виїздів для ліквідації наслідків негоди в Києві 01

Зокрема, в Подільському районі дерево впало на автомобіль і лінію тролейбуса; на Русанівці дерево впало на лінію електропередач, на вул. Тепловозна - на проїжджу частину дороги.

Рятувальники здійснили 7 виїздів для ліквідації наслідків негоди в Києві 02

За даними синоптиків, в найближчий час і до кінця доби 8 серпня в Києві очікується гроза, град, шквали 25-28 м/сек. У столиці оголошено 2 рівень небезпеки - помаранчевий.

Також дивіться: Потужний ураган пронісся Києвом: підтоплено вулиці, повалено дерева і пошкоджено автомобілі. ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141976
 
 
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Попал я на эту бурю сегодня в машине - это нечто. Пришлось даже прижаться к обочине и трохи переждать. Видел реально упавшее дерево на машину.
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дерево возле твоей машины, стало быть, устойчивее того, которое упало на виденную тобой машину...повезло, счастливчик
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Я проехал и переждал там где больших деревьев нет. Правда на меня мог упасть девятиэтажный дом, но он устоял.
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умели строить...а ты еще и расчетлив, сумел определить и учесть факторы форс-мажора..
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