 Рятувальники здійснили 7 виїздів для ліквідації наслідків негоди в Києві. ФОТО

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок урагану в Києві в кількох районах міста повалено дерева на проїжджі частини і лінії електропередач.

Зокрема, в Подільському районі дерево впало на автомобіль і лінію тролейбуса; на Русанівці дерево впало на лінію електропередач, на вул. Тепловозна - на проїжджу частину дороги.

За даними синоптиків, в найближчий час і до кінця доби 8 серпня в Києві очікується гроза, град, шквали 25-28 м/сек. У столиці оголошено 2 рівень небезпеки - помаранчевий.

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