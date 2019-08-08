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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6370) розшук (304)

 Поліція шукає власника мікроавтобуса, знайденого спаленим на Столичному шосе в Києві. ФОТО

Вигорілий дотла автомобіль марки "Мерседес" був знайдений на Столичному шосе в Голосіївському районі столиці. Його власника, жителя Тернополя, оголосили в розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Встановлено, що власником авто є ДЕНЕГА Ігор Іванович, 1981 р.н., мешканець м. Тернополя. Камери відеоспостереження зафіксували його за кермом згорілого авто за день до зникнення. Наразі місцезнаходження чоловіка невідоме, його телефон вимкнений. 

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з приміткою - зниклий безвісті) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять заходи для встановлення всіх обставин події та розшуку зниклого чоловіка.

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Поліція просить допомогти тих, кому відома будь-яка інформація про зниклого за телефонами: (095) 530-39-08, (097) 529-51-89 або по спецлінії 102.

Поліція шукає власника мікроавтобуса, знайденого спаленим на Столичному шосе в Києві 01

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Поліція шукає власника мікроавтобуса, знайденого спаленим на Столичному шосе в Києві 02
Поліція шукає власника мікроавтобуса, знайденого спаленим на Столичному шосе в Києві 03
Поліція шукає власника мікроавтобуса, знайденого спаленим на Столичному шосе в Києві 04
Поліція шукає власника мікроавтобуса, знайденого спаленим на Столичному шосе в Києві 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141972
 
 
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Цензори,у вас щось негаразд зі стилістикою викладу.Поліція шукає власника мікроавтобуса, знайденого спаленим на Столичному шосе в Києві. ...То ВЛАСНИКА мікроавтобуса,ЗНАЙДЕНОГО спаленим(ВЖЕ є), а чи поліція шукає власника СПАЛЕНОГО мікроавтобуса на Столичному шосе? За що вам Бутусов гроші платить,неуки?
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