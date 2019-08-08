 Підполковника ДФС затримано в Рівному з 4 тис. доларів хабара. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Департамент захисту економіки НПУ, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 8 серпня, навпроти податкової інспекції правоохоронці затримали старшого слідчого з особливо важливих справ ГУ ДФС у Рівненській області.Під час огляду особистих речей фігуранта було вилучено 4 тисячі доларів США, одержаних ним як неправомірну вигоду.





Гроші дісталися хабарнику від підприємця, який хотів уникнути тиску на свій бізнес. У разі відмови, чиновник погрожував створенням штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності та залученням його до відповідальності за нібито порушення законодавства.

Проводяться слідчі дії таобшуки за місцем роботи правопорушника, вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру та затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.





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Досудове розслідування. яке проводиться в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.







