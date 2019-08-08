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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2705) Нацполіція (7993) Рівне (167) ДФС (2284)

 Підполковника ДФС затримано в Рівному з 4 тис. доларів хабара. ФОТОрепортаж

У Рівному поліція викрила у хабарництві підполковника Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки НПУ, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 8 серпня, навпроти податкової інспекції правоохоронці затримали старшого слідчого з особливо важливих справ ГУ ДФС у Рівненській області.Під час огляду особистих речей фігуранта було вилучено 4 тисячі доларів США, одержаних ним як неправомірну вигоду.

Гроші дісталися хабарнику від підприємця, який хотів уникнути тиску на свій бізнес. У разі відмови, чиновник погрожував створенням штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності та залученням його до відповідальності за нібито порушення законодавства.

Проводяться слідчі дії таобшуки за місцем роботи правопорушника, вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру та затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Досудове розслідування. яке проводиться в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Підполковника ДФС затримано в Рівному з 4 тис. доларів хабара 01
Підполковника ДФС затримано в Рівному з 4 тис. доларів хабара 02
Підполковника ДФС затримано в Рівному з 4 тис. доларів хабара 03
Підполковника ДФС затримано в Рівному з 4 тис. доларів хабара 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141958
 
 
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я не понял, отот дрыщ на первом фото в наручника за спиной - ПОДПОЛКОВНИК ГФС???? мама дорогая, куда катится наш мир....
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... папа, я стану генералом? - нет, сынок, ты будешь полковником, у генерала есть свой сын....
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Поедет на лагерь?или премию впишут? Хотелось бы увидеть барак подполковников ...на прогулке
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Интересно, а есть генералы ГФС в Украине?
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..аякжеж...- и не один, и непогано себя почувают, краще ниж подпалковники...
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Ну, что тут сказать?
"Полковник был большая сволочь - он пасовал на трёх тузах" (с)
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