 "Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні": в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

"Ми раді вітати Вас у Вселенському Патріархаті. Вітаємо Вас із обранням президентом. Віримо у ваше успішне служіння на цій посаді", - привітав Варфоломій українського Президента.

Після переговорів та ланчу, який Вселенський Патріарх дав на честь Президента України, Варфоломій провів його по храму Святого Георгія.

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"Про все. Про все, що бентежить всіх, говорили. Я дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні", - сказав Зеленський, від'їжджаючи з Патріархії.

Патріарх Варфоломій провів Президента України до кортежу.

Президент відбув на зустріч у компанію Baykar Aerospace and Defense, яка випускає безпілотники, де він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі цього підприємства.

Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.