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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Варфоломій (137) Зеленський (2346) Туреччина (892)

 "Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні": в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія. ФОТОрепортаж

У Стамбулі закінчилася зустріч Вселенського Патріарха Варфоломія з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

"Ми раді вітати Вас у Вселенському Патріархаті. Вітаємо Вас із обранням президентом. Віримо у ваше успішне служіння на цій посаді", - привітав Варфоломій українського Президента.

Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні: в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія 01

Після переговорів та ланчу, який Вселенський Патріарх дав на честь Президента України, Варфоломій провів його по храму Святого Георгія.

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"Про все. Про все, що бентежить всіх, говорили. Я дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні", - сказав Зеленський, від'їжджаючи з Патріархії.

Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні: в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія 02

Патріарх Варфоломій провів Президента України до кортежу.

Президент відбув на зустріч у компанію Baykar Aerospace and Defense, яка випускає безпілотники, де він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі цього підприємства.

Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні: в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія 03

 Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141936
 
 
 Топ коментарі
 
Недавно висміював і називав Томос термосом.
Все, чого досяг Порох, незалежності церкви, налагодження зв'язків з Турцією, Ердоганом, Зелепух тепер їздить і піариться на цьому...
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От тільки ця підтримка не завдяки тобі, зебіл.

"Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне": в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея - Цензор.НЕТ 70
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боюсь представить, из чего ты сушить запасы на чёрный день будешь )))
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пилоты для беспилотников?може операторы? "Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне": в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея - Цензор.НЕТ 3348
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***** такой багатырь что и пилотом может поместится.
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вообщето пилот-это оператор,который управляет аппаратом сидя в нем .а те кто вне его-просто операторы
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Для українських атеїстів:
"Даже самый благополучный исход войны никогда не приведёт к распаду России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии."
Отто фон Бисмарк
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дело не в россии...дело в том,что любая империя распадается.а уж оставшийся более-менее приличный кусок никто не мешает назвать снова россией "Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні": в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія - Цензор.НЕТ 8896
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Так она уже два раза распадалась ,третий уже окончательный будет
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От тільки ця підтримка не завдяки тобі, зебіл.

"Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне": в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея - Цензор.НЕТ 70
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Ще напиши, хто цей бюджет на утримання президента писав. Мабуть в СН.
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Мабуть той, хто утворив офіс *********** і прописав оклади працівникам цього офісу в півтора-два рази вище ніж були в адміністрації.
А в СН боюсь, що взагалі писати мало хто вміє, у них інше завдання - синхронно тиснути на кнопочки. Чого їх і вчили тиждень в Трускавці. До речі, дещо вони таки вміють ще: почитайте, це дуже цікаво.
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А зате у нас чорноземи, а у лузерів-швейцарців - дуля. Заздрять нам просто, от і виділяють сміхотворну суму на свого гаранта, щоб верещати про свою скромність. "Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні": в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія - Цензор.НЕТ 8867
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Недавно висміював і називав Томос термосом.
Все, чого досяг Порох, незалежності церкви, налагодження зв'язків з Турцією, Ердоганом, Зелепух тепер їздить і піариться на цьому...
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и наживается на войне...., только еще ВСУ стрелять не дает...
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а що до Порох українська церква (Київський патріархат) була залежною?
навпаки, після Порох вона стала залежною.
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Ну да, и томос теперь не термос. И войну не остановить, закончив стрелять, как оказалось.
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в Стамбуле закончилась встреча Зеленского и Варфоломея./пианист сыграл и рассказал про термос.
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подарил термос с дарственной надписью на коцапском
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не, чмошники ходят по всем темам и пишут про соевых по любому поводу
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Смешно когда те кто априори в "рай" не попадет, дружно беснуется с теми кто(тем более туда не попадет) выблевывает байки - почему именно те не попадут в "рай". Но обе стороны делают предельно смиренный вид и раболепно кланяются нелепым символам и мазне на досках так, будто все страшилки от попов - чепуха и они уже одной ногой в "раю" "Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні": в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія - Цензор.НЕТ 4466
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вас, козлов, не уведомили, что проблема тут не в вере, а в легальности или нелегальности кацапской агентуры на территории Украины ?
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Почему же нелегальности? Лицензию на шаманские шабаши им выдают аж бегом. А если они злые = будут "гореть вечно", в чем проблема то? Ничерта не делается без воли на то Яхве, так что - грех гонять тех, чьими руками Яхве укрепляет нас во Кристе)) "Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні": в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія - Цензор.НЕТ 5144
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Варфоломій провів Президенту майстер клас на тему: «Що таке, бути християнином»...
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Обікрав президента, зганьбив та оббрехав? Добре що не вбив поки що, але ризик був великий))
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Ви маєте уявлення про християнство з «Карманного справочніка коммуніста-пропагандіста» ?
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я шо красножопий? просто кожен нормальний бачить яка це зараза і скільки начудила. сиділи би в катакомбах і каялись попи....
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Соевые, вы хоть начали сушить сухарики из тортиков для любимого вождя?
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боюсь представить, из чего ты сушить запасы на чёрный день будешь )))
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"суп семи зелуп, пять покрошено, две так брошено", это не тайна жеж
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вот так и знала. Только в интернетах поддерживают петю, а как на практике, так возле суда и нет никого, кроме пары фриков.
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на практике пете никто не выдвинул ни одного обвинения ))))
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так ещё и прокурора нет. Кумпрокурор же не попрёт. Он походу итак перестарался))
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прокурор для Бени в Делаверском суде в США уже давно есть )))

ты Бене зелёных соплей насушила или бастурмы из инструмента для игры на рояле без рук ?
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Позаду Зелі зліва Трамп, супроводжує нашого слугу ?)))
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"Очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку "-убедительно пианист сыграл и рассказал про термос.
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Чиясь істерика радувати може тільки придурків.
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Надеюсь, что Зеля внял информации первоисточника!
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порошенко добился получения Украиной Томоса-зрада! пиар! пенсионерам нечего есть!
клоун постоял с патриархом Варфоломеем-вот молодец! как спинку держит! смотрите как улыбается! счастье то какое!
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Не надоело пересказывать сказку "Как пэтя томос для Украины добывал"?
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томос-сказка.
ударные беспилотники байрактар-сказка.
шифрованная цифровая связь для всу-сказка.

заявления о 7% роста ввп, поддержке it и защите независимости церкиви-чистая правда!
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