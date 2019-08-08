 "Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні": в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".
"Ми раді вітати Вас у Вселенському Патріархаті. Вітаємо Вас із обранням президентом. Віримо у ваше успішне служіння на цій посаді", - привітав Варфоломій українського Президента.
Після переговорів та ланчу, який Вселенський Патріарх дав на честь Президента України, Варфоломій провів його по храму Святого Георгія.
"Про все. Про все, що бентежить всіх, говорили. Я дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні", - сказав Зеленський, від'їжджаючи з Патріархії.
Патріарх Варфоломій провів Президента України до кортежу.
Президент відбув на зустріч у компанію Baykar Aerospace and Defense, яка випускає безпілотники, де він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі цього підприємства.
Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.
"Даже самый благополучный исход войны никогда не приведёт к распаду России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии."
Отто фон Бисмарк
А в СН боюсь, що взагалі писати мало хто вміє, у них інше завдання - синхронно тиснути на кнопочки. Чого їх і вчили тиждень в Трускавці. До речі, дещо вони таки вміють ще: почитайте, це дуже цікаво.
Можешь сам посчитать
Все, чого досяг Порох, незалежності церкви, налагодження зв'язків з Турцією, Ердоганом, Зелепух тепер їздить і піариться на цьому...
навпаки, після Порох вона стала залежною.
ты Бене зелёных соплей насушила или бастурмы из инструмента для игры на рояле без рук ?
клоун постоял с патриархом Варфоломеем-вот молодец! как спинку держит! смотрите как улыбается! счастье то какое!
ударные беспилотники байрактар-сказка.
шифрованная цифровая связь для всу-сказка.
заявления о 7% роста ввп, поддержке it и защите независимости церкиви-чистая правда!