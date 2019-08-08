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 Події, Суспільство
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Все про:хабар (2705) Одеса (2016) СБУ (4596) Приватбанк (283)

 СБУ спіймала на гарячому менеджера "ПриватБанку" в Одесі, який брав хабаря за списання боргів. ФОТОрепортаж

В Одесі 7 серпня правоохоронці затримали менеджера державного банку за підозрою в систематичному хабарництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Встановлено, що співробітник фінустанови вимагав гроші від боржників за списання кредиторської заборгованості. При цьому "інтерес" зловмисника становив 50 відсотків від розміру позики", - повідомили в управлінні СБУ в Одеській області.

Зазначається, що напередодні співробітники спецслужби задокументували факт вимагання менеджером хабаря в розмірі майже 45 тисяч гривень і затримали його під час отримання грошей.

В ході слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ виявили готівку і чорнові записи, що підтверджують отримання менеджером понад 200 тисяч гривень "відступних".

Зараз вирішується питання про оголошення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (хабар) Кримінального кодексу України.

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Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших працівників банку, можливо, причетних до протиправної діяльності.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції виданню "Факты", затриманим є співробітник головного регіонального офісу "ПриватБанку", розташованого в центрі Одеси на вулиці Успенській.

СБУ спіймала на гарячому менеджера ПриватБанку в Одесі, який брав хабаря за списання боргів 01
СБУ спіймала на гарячому менеджера ПриватБанку в Одесі, який брав хабаря за списання боргів 02
СБУ спіймала на гарячому менеджера ПриватБанку в Одесі, який брав хабаря за списання боргів 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141908
 
   
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Без керівництва Приватбанку в Одесі та Дніпрі це було б неможливо реалізувати - менеджер лише виконавець а організатори кримінальної схеми це керівники Одеської філії Приватбанку! У менеджера просто немає таких прав щоб списувати заборгованість а от у керівників Приватбанку в Дніпрі такі права є! Отже менеджер це лише виконавець а справжні організатори схеми це внутрішня безпека Приватбанку та її керівники, керівники філій Приватбанку та керівники центрального офісу!
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це повний недоумок міг на таке піти. все ж відслідковується
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