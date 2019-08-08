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Все про:Нацполіція (7993) Рівненщина (441) ДБР (416)

 На Рівненщині затримали керівника поліції, який вимагав 39 тис. грн від депутата. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань затримало керівника поліції в Рівенській області, який вимагав 39 тис. грн від місцевого депутата за непритягнення його до відповідальності.

Про це повідомляє ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що на хабарі спіймали керівника Вараського відділу поліції.

На Рівненщині затримали керівника поліції, який вимагав 39 тис. грн від депутата 01

Зазначається, що місцевий депутат побудував торгові павільйони з порушеннями і не відобразив права власності на них у своїй декларації. За це чоловіка могли притягнути до відповідальності, але начальник поліції запропонував йому допомогти уникнути покарання в обмін на 39 тис. грн.

На Рівненщині затримали керівника поліції, який вимагав 39 тис. грн від депутата 02

Правоохоронця затримали під час отримання грошей. Поки вирішується питання про повідомленні йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У відділенні поліції правоохоронці проводять обшуки.

На Рівненщині затримали керівника поліції, який вимагав 39 тис. грн від депутата 03

За скоєне чоловікові загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141906
 
 
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стало ясно, чому мені від будь якого мєнта--потрошенком тхне.
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