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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Київська область (983) контрафакт (117) податкова міліція (1279) тютюн (70) ДФС (2283)

 Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області ліквідували незаконне масове виробництво тютюну для кальяну і вилучили велику партію підакцизної продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах проведення операції "Акциз-2019" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено групу осіб, які організували на території одного з міст Київщини незаконне масове виробництво тютюну для кальяну. В подальшому фальсифікат реалізовували через мережу інтернет кінцевим споживачам без марок акцизного податку.

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем незаконного виробництва, в офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів та в транспортному засобі, який використовувався зловмисниками, з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання фальсифікованого кальянного тютюну та сировини для його виробництва, загальною вартістю майже 13 млн грн, обладнання та засоби для забезпечення масового виробництва, а також чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Загалом виявлено та вилучено ТМЦ орієнтовною вартістю 22 млн 840 тис. грн.

Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 01
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 02
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 03
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 04
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 05
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 06
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 07
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 08
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 09
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 10
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 11
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 12
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 13
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 14
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 15
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 16
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 17
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 18
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 19
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 20
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 21
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 22
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 23
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 24
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 25

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141880
 
 
 Топ коментарі
 
А что у нас уже и табак запрещен? Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн - Цензор.НЕТ 2336 Вот чем мусора и СБУшники занимаются вместо того чтобы росийских диверсантов ловить и казнокрадов вывозящих миллиарды из страны. Видать конкуренты мусорам которые крышуют контрабанду росийского и китайского табака и наркоты.
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Охренеть маштабный цех. И сушилки и чего только нет. Даже дегустационное рабочее место
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Что вы говорите ? Сразу видно, человек вы или не курящий, или не сведущий в этой теме
Так вот я бы предпочел бы купить табак из этого цеха по двум причинам:
1. Цена, как для конечного потребителя, ценник на сигареты растет постоянно. В месяц по 1-3 грн легко.
2. Качество. То гуано, которое ФилипаМорис и другие кладут сейчас в сигареты. Ой как далеки от табака
Все больше народа переходит на покупку табака, гильз и набивочной машинки.
На выходе: Качество табака, вкус, и экономия !!!
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Це від цього економіка рости буде? Лишилось кальяну обкуритися.
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А что у нас уже и табак запрещен? Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн - Цензор.НЕТ 2336 Вот чем мусора и СБУшники занимаются вместо того чтобы росийских диверсантов ловить и казнокрадов вывозящих миллиарды из страны. Видать конкуренты мусорам которые крышуют контрабанду росийского и китайского табака и наркоты.
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Охренеть маштабный цех. И сушилки и чего только нет. Даже дегустационное рабочее место
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Можно было бы фотографии подписать: террористы делали химоружие - и почти никто бы не усомнился.
Реально в последнюю очередь за табачок подумать можно глядя на этот ..... почти завод
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страшное не в табачке, а в том, что страна представляет собой сплошной контрафакт. наказание должно быть таким, чтоб отбить всю охоту даже думать об этом.
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Что вы говорите ? Сразу видно, человек вы или не курящий, или не сведущий в этой теме
Так вот я бы предпочел бы купить табак из этого цеха по двум причинам:
1. Цена, как для конечного потребителя, ценник на сигареты растет постоянно. В месяц по 1-3 грн легко.
2. Качество. То гуано, которое ФилипаМорис и другие кладут сейчас в сигареты. Ой как далеки от табака
Все больше народа переходит на покупку табака, гильз и набивочной машинки.
На выходе: Качество табака, вкус, и экономия !!!
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никогда не курил, а кто вам не позволяет вьіращивать и употреблять свой табак?
никто,
но подпольньій табак, подпольная водовка, подпольніе лекарства, непроверенній контрацептив, вам ничего не говорит?
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На балконе ? и что значит подпольный табак. это не водка с аспирином его не подделаешь.
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єто значит подпольній. єто значит, что прибутками надобно поделиться с государством Украина. а не все себе захапать.
и второе подпольній значит не проверенній на соответствие дсту, или на крайняк ТУ
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То есть заплатить акциз за табак который кто то сам вырастил ? ты со своей цыбули и кабачков платишь государству ? табак на качество проверяется после второй затяжки . некурящие чем то на веганов похожи . те тоже на дерьмо исходят от вредности мяса и рыбы
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пройдите сначала ликбез на акциз и другие налоги, я не уполномочен дилетантам читать лекции. можете хоть дерьмо курить сами, єто ваш вібор, но продавать людям неизвестно что, даже если єто для вас--я против. берегите себя от подделок
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Да с подпольем все понятно. Какие созданы условия государством, такие и уходы от белого производства..
А для себя садить... Есть такие любители, даже сам пробовал. Ну его геммор реально большой. Да и на юге Украины лучше его выращивать.
У нас намного меньше солнечных дней. А для технической зрелости табака надобно около 160 дней (по памяти)
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думаю, у тех кто растит его для себя всегда есть излишек, для любителей еко продуктов. нет проблем
тут налицо тупой контрабас. а єто не очень карашо
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Вот излишек и нельзя продавать Иначе усе штраф.
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Таки да. табак на фото замечательный . даже после огневой сушки имеется . делали качественно не сравнить с дерьмом . что продают в магазинах под видом сигарет
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Просто бизнес,или с табаком имеют право работать только те,кто платит гроське взятки и сбывает свою продукцию только пророссийскому монополисту тедису?
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конфискация табака и конопли идет,а куда авакян это девает молчок.загадка?
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А в начале прошлого века Россия за счет Украины была самым большим экспортером ценного табака.
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Ну и сорта табака эталонные тоже Украина выводила не хуже иностранных
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СБУ умеет только все ломать и изымать, сами создавать и зарабатывать , так и не научились, видно же , сколько современного оборудования сил и средств вложено. Оштрафуйте и пусть работают дальше.
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