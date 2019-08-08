 Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.
У межах проведення операції "Акциз-2019" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено групу осіб, які організували на території одного з міст Київщини незаконне масове виробництво тютюну для кальяну. В подальшому фальсифікат реалізовували через мережу інтернет кінцевим споживачам без марок акцизного податку.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем незаконного виробництва, в офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів та в транспортному засобі, який використовувався зловмисниками, з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання фальсифікованого кальянного тютюну та сировини для його виробництва, загальною вартістю майже 13 млн грн, обладнання та засоби для забезпечення масового виробництва, а також чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.
Загалом виявлено та вилучено ТМЦ орієнтовною вартістю 22 млн 840 тис. грн.
Триває слідство.
Реально в последнюю очередь за табачок подумать можно глядя на этот ..... почти завод
Так вот я бы предпочел бы купить табак из этого цеха по двум причинам:
1. Цена, как для конечного потребителя, ценник на сигареты растет постоянно. В месяц по 1-3 грн легко.
2. Качество. То гуано, которое ФилипаМорис и другие кладут сейчас в сигареты. Ой как далеки от табака
Все больше народа переходит на покупку табака, гильз и набивочной машинки.
На выходе: Качество табака, вкус, и экономия !!!
никто,
но подпольньій табак, подпольная водовка, подпольніе лекарства, непроверенній контрацептив, вам ничего не говорит?
и второе подпольній значит не проверенній на соответствие дсту, или на крайняк ТУ
А для себя садить... Есть такие любители, даже сам пробовал. Ну его геммор реально большой. Да и на юге Украины лучше его выращивать.
У нас намного меньше солнечных дней. А для технической зрелости табака надобно около 160 дней (по памяти)
тут налицо тупой контрабас. а єто не очень карашо