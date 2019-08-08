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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровщина (585) риба (87) екологія (454) техногенна катастрофа (12)

 Масовий мор риби стався в річці Кам'янка під Кривим Рогом: місцеві жителі б'ють на сполох. ФОТОрепортаж

У Криворізькому районі в с. Златоустівка місцеві жителі зафіксували масову загибель риби в річці Кам'янка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише місцевий ресурс 0654.ua із посиланням на повідомлення в місцевих інтернет-пабліках.

У с. Златоустівка Криворізького району Дніпропетровської області, яке розташоване на березі річки Кам'янки, за 40 км на схід від районного центру і за 25 км від залізничної станції Кривий Ріг-Сортувальний, стався масовий мор риби. Місцеві жителі називають інцидент екологічною катастрофою.

У коментарях у соцмережах люди обговорюють можливі причини того, що сталося. Деякі пов'язують мор із дощами, під час яких з найближчих полів змило пестициди або інші хімікати. Інші користувачі говорять, що у водоймі нібито загинула молода риба, яку туди нещодавно запустили. За однією з версій, риба задихнулася під шаром синьо-зелених водоростей. Однак справжня причина події на цей момент невідома.

Люди хвилюються, що тухла риба може потрапити на місцеві ринки, що призведе до масових отруєнь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У річці Случ на Житомирщині знову зафіксовано масовий мор риби, - Держекоінспекція. ФОТО

Масовий мор риби стався в річці Камянка під Кривим Рогом: місцеві жителі бють на сполох 01
Масовий мор риби стався в річці Камянка під Кривим Рогом: місцеві жителі бють на сполох 02
Масовий мор риби стався в річці Камянка під Кривим Рогом: місцеві жителі бють на сполох 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141870
 
 
 Топ коментарі
 
в этой реке когда-то купался зеленский
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Рибам розповіли що отой криворіжський поц у червоних труселях став президентом, ось і подохли зі сміху...
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Так и при Порошенко мор рыбы был каждый год. Жара, количество кислорода в воде падает... Единственное средство-охлаждать воду в реке, насыщать кислородом.
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понаєхавшиє родичі кацапи з росії труселя с наскамі пастиралі...
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в этой реке когда-то купался зеленский
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Рибам розповіли що отой криворіжський поц у червоних труселях став президентом, ось і подохли зі сміху...
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Люди переживают, что тухлая рыба может попасть на местные рынки, что приведет к массовым отравлениям. Источник: https://censor.net.ua/p3141870\\\\\\\\\

Людям наверное экология так убила обоняние и вкус шо можно им даже говно продавать, с оберткой - "очень вкусная еда, сам Сталин ел и причмокивал, покупай и трескай" Масовий мор риби стався в річці Кам'янка під Кривим Рогом: місцеві жителі б'ють на сполох - Цензор.НЕТ 654
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Та яка там "молода риба"?! Там плітка з карасями, трьох -п"яти років, і судачки, такого ж, віку! А зариблюють водойми, частіше всього, "дволітками"...
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Вот тут нужны волонтёры,МЧС,а не оханья и аханья.Упомянули сине-зелёные водоросли,это от них.в воде нет кислорода.И люди и власть-полное безразличие.Куры ,утки,свиньи вполне управились бы с мореной рыбой..При совке я покупал в брикетах мороженую мелочь в брикетах по 15коп кг и кормил живность белковой добавкой.
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Вы местные, вам виднее, но ... если это химическое отравление?
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