 Масовий мор риби стався в річці Кам'янка під Кривим Рогом: місцеві жителі б'ють на сполох. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише місцевий ресурс 0654.ua із посиланням на повідомлення в місцевих інтернет-пабліках.
У с. Златоустівка Криворізького району Дніпропетровської області, яке розташоване на березі річки Кам'янки, за 40 км на схід від районного центру і за 25 км від залізничної станції Кривий Ріг-Сортувальний, стався масовий мор риби. Місцеві жителі називають інцидент екологічною катастрофою.
У коментарях у соцмережах люди обговорюють можливі причини того, що сталося. Деякі пов'язують мор із дощами, під час яких з найближчих полів змило пестициди або інші хімікати. Інші користувачі говорять, що у водоймі нібито загинула молода риба, яку туди нещодавно запустили. За однією з версій, риба задихнулася під шаром синьо-зелених водоростей. Однак справжня причина події на цей момент невідома.
Люди хвилюються, що тухла риба може потрапити на місцеві ринки, що призведе до масових отруєнь.
Людям наверное экология так убила обоняние и вкус шо можно им даже говно продавать, с оберткой - "очень вкусная еда, сам Сталин ел и причмокивал, покупай и трескай"