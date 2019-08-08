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 Політика України, За кордоном
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 Упевнений, що спільними зусиллями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні, - Зеленський після зустрічі з Ердоганом. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що обов'язково буде знайдено механізм, який змусить Росію відповідати за її дії. Одним із партнерів, який може сприяти досягненню цієї мети, може бути Туреччина.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Ми разом обов’язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, поверне мир і стабільність у регіон, захистить права та свободи кримських татар і звільнить політичних в’язнів Кремля", – заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

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"Упевнений, що спільними зусиллями України й Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні та в Криму у свій бік", – додав президент.

Він повідомив, що загрози мілітаризації, що триває в окупованому Криму, порушення прав людини на півострові та переслідування кримськотатарського народу були одними з ключових тем під час сьогоднішніх перемовин з президентом Туреччини.

"Вважаємо, що безвідповідальні та безкарні демарші Росії на міжнародній арені мусять нарешті отримати справедливу відповідь. Бо сьогодні – це біда України, але вже завтра це може стати лихом для всіх країн регіону", – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський додав, що Україна разом з міжнародними партнерами продовжує робити все можливе й неможливе для повернення миру на Донбас дипломатичним шляхом, а події останніх днів показали, хто насправді прагне закінчення війни. Зокрема, 6 серпня противник, усупереч так званому хлібному перемир’ю, здійснив обстріл, унаслідок якого загинуло четверо українських військових. Водночас українська сторона дотримувалася режиму припинення вогню.

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"Думаю, що після останніх подій на сході України ні в кого не залишилося сумнівів, хто насправді хоче й робить усе для настання миру", – зауважив він.

Президент вкотре підкреслив, що Україна високо цінує відносини зі своїм стратегічним партнером – Турецькою Республікою та вдячна їй і президенту Ердогану за незмінну позицію з підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

"Дякую, що завжди маєте мужність називати речі своїми іменами – зокрема окупацію Криму з боку Росії", – сказав Глава держави.

Він також повідомив, що запросив турецьку сторону долучитися до відновлення інфраструктурних об’єктів на сході України. "Очікуємо на активну участь турецької сторони у Міжнародному форумі з відновлення Донбасу, який ми плануємо провести восени в Маріуполі", – зазначив Володимир Зеленський.

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Реджеп Таїп Ердоган зі свого боку підтвердив, що Туреччина не визнавала незаконної анексії Криму і не зробить цього. Він також наголосив, що захист прав, інтересів і збереження національної ідентичності кримських татар, перебування їх на батьківщині в Криму залишатиметься пріоритетом для його країни.

"Ми бажаємо, щоб якомога швидше закінчився конфлікт на Донбасі. Ми віримо, що його буде розв’язано мирно, на засадах міжнародного права та територіальної цілісності України. Ми підтримуємо Мінський процес і діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яку очолюють турецькі дипломати", – додав президент Туреччини.

Упевнений, що спільними зусиллями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні, - Зеленський після зустрічі з Ердоганом 01
Упевнений, що спільними зусиллями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні, - Зеленський після зустрічі з Ердоганом 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у телефонній розмові закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель та Путіним

Упевнений, що спільними зусиллями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні, - Зеленський після зустрічі з Ердоганом 03
Упевнений, що спільними зусиллями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні, - Зеленський після зустрічі з Ердоганом 04
Упевнений, що спільними зусиллями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні, - Зеленський після зустрічі з Ердоганом 05
Упевнений, що спільними зусиллями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні, - Зеленський після зустрічі з Ердоганом 06
Упевнений, що спільними зусиллями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні, - Зеленський після зустрічі з Ердоганом 07
Фото: president.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141834
 
 
 Топ коментарі
 
До задницы ваш газ. Интервью Коломойского РосСМИСюжет
https://korrespondent.net/ukraine/4127146-do-zadnytsy-vash-haz-yntervui-kolomoiskoho-rossmy

«О Порошенко
"С основной задачей он справился - спас страну от вас.
Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию. Я могу критиковать его как хотите, но не перед вами. Мы внутри разберемся сами".
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Турция по купает у России С-400, а зеб#ля надеется с этой страной изменить ситуацию в Черном Море, да он инфантильный оптимист такую хрень нести...
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Доброго ранку , Україно без порошенка ! Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 5580
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с турками сложно - член Нато тот еще...
смотреть за ними... - предадут всех в секунду!
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Україна та Туреччина мають фіналізувати перемовини про зону вільної торгівлі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час брифінгу у середу, трансляцію вела пресслужба Офісу президента на сторінці у Facebook.

«Ми на зустрічі тет-а-тет розглянули усі аспекти турецько-українських відносин. Ми переглянули кроки, які ми повинні зробити на шляху розвитку торгово-економічного співробітництва. І вже нарешті настав час фіналізувати переговорний процес про укладення угоди про вільну торгівлю, переговори щодо якої тривають вже багато років», - заявив Ердоган.

За його словами, у 2018 обсяг товарообігу між країнами склав приблизно 4 млрд доларів.

«Ми собі визначили нову мету, ця мета - це 10 млрд доларів. Чи може Україна і Туреччина досягти мети в 10 млрд доларів? На моє переконання - може, і пан президент повністю зі мною згоден», - сказав Ердоган.

Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Увечері Зеленський відбув в Стамбул, де 8 серпня візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.
https://glavcom.ua/economics/finances/erdogan-nastav-chas-finalizuvati-peregovori-pro-zonu-vilnoji-torgivli-z-ukrajinoyu-616362.html
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Чому Зе зустрічається із Варфоломієм, якщо раніше за це критикував Порошенка? Він розповість Варфоломію про термос?
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Привіт, правоохоронець.
Скільки вчора відгамселив п'яниць?
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С Меркель встречался . Пытался шутить , расказывал ей о порноактрисе . Комик налаживает отношения как может .
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Доброго ранку , Україно без порошенка ! Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции, мы изменим ситуацию в Черноморском регионе, - Зеленский после встречи с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 5580
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Та, поговаривают, шо вернулся, но все равно - доброе.
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Пока не будет настоящего флота , врядли что то изменится, Турция конечно хорошо , но она за Украину не воюет😎
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Немо , флот очень дорогое удовольствие и строится десятилетиями. Не обязательно соревноваться с ЧФ РФ-ии симметрично. Вполне приемлем вариант создания авиакрьіла из новьіх транспортников "Антонова", оборудованньіх , при помощи США, ПКР"Гарпун" и пр. прибамбасами , по типу американских " Посейдонов"
И ситуация на Черном и Азовском морях сразу вьіровняется, в военном плане. Ну и наземньіе комплексьі ПКР"Нептун" тоже не будут лишними...
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Ердоган анексію Криму не признає але комплекси ПВО С400 у кацапів купує )
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Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей"

Московська шльодна Зелена Сопля підтвердила що ихтамнет.
Браво!
Всі скабеєви вчора ошаленіли від такого подарунка.
Вітаю українців з цією видатною подією.
ЗЕкоМанда зробила вас разом. Разом з Ордою.
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Колінопреклонне благання нашого лідера до Путіна "повлиять на ту сторону", це підтвердження їхньої попередньої домовленості. Але "что- то пошло не так"... "Та сторона" не тільки не відступила від своїх позицій, а ще й укріпляє їх, та далі вбиває українців.
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Шо ти клоун безхребетний можеш змінити?! Ти труси свої обіс.......ані хіба можеш змінити!
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на второй фотке - не х**ла ли положили в гроб в центре???
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именно. Закон про импичмент (который отсутствует) скоро примет ЗЕ команда, принятие которого так неистово блокировал барыга
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какой закон? тот который уже приняли и лежит у шмаркли на подписи 3-й месяц?
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рано
на 24 августа три сценария
- Зе! ведёт толпу врачей и учителей, выступает с трибуны, грандиозный концерт
- кремль финансирует контршествие праворадикалов, стычки, беспорядки, слезоточивый газ
- Порох ведёт ветеранов в качестве смотра сил, поддерживающих его политику
по итогам этого дня будут делаться разные выводы и инсинуации, однако станет ясно, до какого градуса может быть поднято противостояние в стране уже этой осенью
импичмент Зе! невозможен, так как Рада будет на его стороне
следовательно, или в течение 5 лет стране предстоит жить в нынешнем формате, или правление Зе! будет закончено/ограничено другими способами - например, предъявлением ему тайного ультиматума от силовиков, поддержанного Госдепом
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Клоун все змінить з допомогою кількох потужних концертів 95 кварталу
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