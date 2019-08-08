 Упевнений, що спільними зусиллями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні, - Зеленський після зустрічі з Ердоганом. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Ми разом обов’язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, поверне мир і стабільність у регіон, захистить права та свободи кримських татар і звільнить політичних в’язнів Кремля", – заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.
"Упевнений, що спільними зусиллями України й Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні та в Криму у свій бік", – додав президент.
Він повідомив, що загрози мілітаризації, що триває в окупованому Криму, порушення прав людини на півострові та переслідування кримськотатарського народу були одними з ключових тем під час сьогоднішніх перемовин з президентом Туреччини.
"Вважаємо, що безвідповідальні та безкарні демарші Росії на міжнародній арені мусять нарешті отримати справедливу відповідь. Бо сьогодні – це біда України, але вже завтра це може стати лихом для всіх країн регіону", – наголосив глава держави.
Володимир Зеленський додав, що Україна разом з міжнародними партнерами продовжує робити все можливе й неможливе для повернення миру на Донбас дипломатичним шляхом, а події останніх днів показали, хто насправді прагне закінчення війни. Зокрема, 6 серпня противник, усупереч так званому хлібному перемир’ю, здійснив обстріл, унаслідок якого загинуло четверо українських військових. Водночас українська сторона дотримувалася режиму припинення вогню.
"Думаю, що після останніх подій на сході України ні в кого не залишилося сумнівів, хто насправді хоче й робить усе для настання миру", – зауважив він.
Президент вкотре підкреслив, що Україна високо цінує відносини зі своїм стратегічним партнером – Турецькою Республікою та вдячна їй і президенту Ердогану за незмінну позицію з підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.
"Дякую, що завжди маєте мужність називати речі своїми іменами – зокрема окупацію Криму з боку Росії", – сказав Глава держави.
Він також повідомив, що запросив турецьку сторону долучитися до відновлення інфраструктурних об’єктів на сході України. "Очікуємо на активну участь турецької сторони у Міжнародному форумі з відновлення Донбасу, який ми плануємо провести восени в Маріуполі", – зазначив Володимир Зеленський.
Реджеп Таїп Ердоган зі свого боку підтвердив, що Туреччина не визнавала незаконної анексії Криму і не зробить цього. Він також наголосив, що захист прав, інтересів і збереження національної ідентичності кримських татар, перебування їх на батьківщині в Криму залишатиметься пріоритетом для його країни.
"Ми бажаємо, щоб якомога швидше закінчився конфлікт на Донбасі. Ми віримо, що його буде розв’язано мирно, на засадах міжнародного права та територіальної цілісності України. Ми підтримуємо Мінський процес і діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яку очолюють турецькі дипломати", – додав президент Туреччини.
смотреть за ними... - предадут всех в секунду!
«Ми на зустрічі тет-а-тет розглянули усі аспекти турецько-українських відносин. Ми переглянули кроки, які ми повинні зробити на шляху розвитку торгово-економічного співробітництва. І вже нарешті настав час фіналізувати переговорний процес про укладення угоди про вільну торгівлю, переговори щодо якої тривають вже багато років», - заявив Ердоган.
За його словами, у 2018 обсяг товарообігу між країнами склав приблизно 4 млрд доларів.
«Ми собі визначили нову мету, ця мета - це 10 млрд доларів. Чи може Україна і Туреччина досягти мети в 10 млрд доларів? На моє переконання - може, і пан президент повністю зі мною згоден», - сказав Ердоган.
Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.
Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.
Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.
Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.
Увечері Зеленський відбув в Стамбул, де 8 серпня візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.
https://glavcom.ua/economics/finances/erdogan-nastav-chas-finalizuvati-peregovori-pro-zonu-vilnoji-torgivli-z-ukrajinoyu-616362.html
Скільки вчора відгамселив п'яниць?
И ситуация на Черном и Азовском морях сразу вьіровняется, в военном плане. Ну и наземньіе комплексьі ПКР"Нептун" тоже не будут лишними...
Московська шльодна Зелена Сопля підтвердила що ихтамнет.
Браво!
Всі скабеєви вчора ошаленіли від такого подарунка.
Вітаю українців з цією видатною подією.
ЗЕкоМанда зробила вас разом. Разом з Ордою.
на 24 августа три сценария
- Зе! ведёт толпу врачей и учителей, выступает с трибуны, грандиозный концерт
- кремль финансирует контршествие праворадикалов, стычки, беспорядки, слезоточивый газ
- Порох ведёт ветеранов в качестве смотра сил, поддерживающих его политику
по итогам этого дня будут делаться разные выводы и инсинуации, однако станет ясно, до какого градуса может быть поднято противостояние в стране уже этой осенью
импичмент Зе! невозможен, так как Рада будет на его стороне
следовательно, или в течение 5 лет стране предстоит жить в нынешнем формате, или правление Зе! будет закончено/ограничено другими способами - например, предъявлением ему тайного ультиматума от силовиков, поддержанного Госдепом