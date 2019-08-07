 Під час затримання спецназом експрезидента Киргизстану Атамбаєва поранено декількох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал "Апрель".

За даними телеканалу, вони вивели Атамбаєва з будинку й вивезли в невідомому напрямку.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Над будинком Атамбаєва курсують вертольоти, передає телеканал.

Пізніше з'явилася інформація, що місцеві жителі прориваються через оточення співробітників силових структур Киргизстану, яке перекрило дорогу до будинку експрезидента Алмазбека Атамбаєва.

За його словами, до будинку Атамбаєва направляються близько сотні людей, в руках у яких камені і палиці.

У свою чергу, "Акипресс" повідомляє, що понад 100 прихильників Атамбаєва зібралися біля воріт будинку експрезидента, зрубали дерева і поклали їх перед воротами, щоб перешкодити проїзду машин. Водночас на початку села Кой-Таш, де розташовано будинок експрезидента, зібралася велика кількість міліціонерів на спецмашинах.

Крім того, за даними "Акипресс", до посту недалеко від будинку Атамбаєва під'їхали співробітники міліції. Молоді люди закидають проїжджаючі машини камінням.

Тим часом, джерело в силових структурах заявив "Інтерфаксу", що Атамбаєва затримано. За його твердженням, всі правоохоронні і силові відомства Киргизстану переводять на посилений варіант несення служби.

При цьому офіційного підтвердження про затримання Атамбаєва поки не надходило.

У середу ввечері до будинку екс-президента під'їхав спецназ Киргизстану. Через певний час співробітники силових структур пішли на штурм будинку. Прихильники Атамбаєва намагалися перешкоджати штурму, будуючи барикади. Виникла стрілянина. За даними ЗМІ, поранень дістали понад десятеро людей.

27 червня парламент Киргизстану 103 голосами ухвалив рішення про зняття недоторканності з Атамбаєва, водночас позбавивши його статусу екс-президента і, відповідно, імунітету від кримінального переслідування. Це сталося після того, як Генеральна прокуратура підтримала обвинувачення, висунуті парламентом проти екс-президента Киргизстану.

Серед прийнятих у провадження Генпрокуратурою епізодів, які вивчає відомство щодо причетності Атамбаєва, зазначено: незаконне збагачення, незаконне заволодіння земельною ділянкою, причетність до незаконного звільнення у 2013 році кримінального авторитета Азіза Батукаєва, корупція при модернізації ТЕЦ Бішкека на кошти китайського кредиту.

Колишній президент назвав усі обвинувачення проти нього "абсурдом" і заявив, що не має наміру брати участь у слідчих діях і приходити на допит до прокуратури. Колишній глава держави постійно перебуває у своєму будинку, розташованому в передгірській зоні за 20 км від Бішкека, де щовечора проводить зустрічі зі своїми прихильниками.





