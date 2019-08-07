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Все про:Киргизстан (34) зіткнення (115)

 Під час затримання спецназом експрезидента Киргизстану Атамбаєва поранено декількох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники силових структур Киргизстану затримали експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва, при цьому постраждало кілька людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал "Апрель".

За даними телеканалу, вони вивели Атамбаєва з будинку й вивезли в невідомому напрямку.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Над будинком Атамбаєва курсують вертольоти, передає телеканал.

Пізніше з'явилася інформація, що місцеві жителі прориваються через оточення співробітників силових структур Киргизстану, яке перекрило дорогу до будинку експрезидента Алмазбека Атамбаєва.

За його словами, до будинку Атамбаєва направляються близько сотні людей, в руках у яких камені і палиці.

У свою чергу, "Акипресс" повідомляє, що понад 100 прихильників Атамбаєва зібралися біля воріт будинку експрезидента, зрубали дерева і поклали їх перед воротами, щоб перешкодити проїзду машин. Водночас на початку села Кой-Таш, де розташовано будинок експрезидента, зібралася велика кількість міліціонерів на спецмашинах.

Крім того, за даними "Акипресс", до посту недалеко від будинку Атамбаєва під'їхали співробітники міліції. Молоді люди закидають проїжджаючі машини камінням.

Тим часом, джерело в силових структурах заявив "Інтерфаксу", що Атамбаєва затримано. За його твердженням, всі правоохоронні і силові відомства Киргизстану переводять на посилений варіант несення служби.

При цьому офіційного підтвердження про затримання Атамбаєва поки не надходило.

У середу ввечері до будинку екс-президента під'їхав спецназ Киргизстану. Через певний час співробітники силових структур пішли на штурм будинку. Прихильники Атамбаєва намагалися перешкоджати штурму, будуючи барикади. Виникла стрілянина. За даними ЗМІ, поранень дістали понад десятеро людей.

27 червня парламент Киргизстану 103 голосами ухвалив рішення про зняття недоторканності з Атамбаєва, водночас позбавивши його статусу екс-президента і, відповідно, імунітету від кримінального переслідування. Це сталося після того, як Генеральна прокуратура підтримала обвинувачення, висунуті парламентом проти екс-президента Киргизстану.

Серед прийнятих у провадження Генпрокуратурою епізодів, які вивчає відомство щодо причетності Атамбаєва, зазначено: незаконне збагачення, незаконне заволодіння земельною ділянкою, причетність до незаконного звільнення у 2013 році кримінального авторитета Азіза Батукаєва, корупція при модернізації ТЕЦ Бішкека на кошти китайського кредиту.

Колишній президент назвав усі обвинувачення проти нього "абсурдом" і заявив, що не має наміру брати участь у слідчих діях і приходити на допит до прокуратури. Колишній глава держави постійно перебуває у своєму будинку, розташованому в передгірській зоні за 20 км від Бішкека, де щовечора проводить зустрічі зі своїми прихильниками.

Під час затримання спецназом експрезидента Киргизстану Атамбаєва поранено декількох осіб 01
Під час затримання спецназом експрезидента Киргизстану Атамбаєва поранено декількох осіб 02
Під час затримання спецназом експрезидента Киргизстану Атамбаєва поранено декількох осіб 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141794
 
 
 Топ коментарі
 
Ти про Коломойського? Чи Зєлєнського?
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Когда уже за нашим мародером приедет спецназ?
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Так мы на зарплате госдепа, а не так как ты у сколково.
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На території України дуже багато фонтанів... Роботи непочатий край.
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Невігласе, сою вирощують на полі. А шмарклі вишмаркують в одноразову паперову хусточку і викидають у смітник...
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В українському суспільстві є надзвичайно великий запит на судове покарання президента України каденції 2014-2019 років.. Причина досить проста - суспільство вважає, що якщо посадять петю за вироком українського суду, то всі наступники петі будуть більш ретельніше й добросовісніше виконувати саме свої обов'язки, згідно Законів та Конституції України - а не працювати протягом своєї каденції виключно на власну кишеню..
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Если короче, то - вор должен сидеть в тюрьме, независимо от регалий.
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карлика своего посади
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Але ще більший запит на президента каденції 2010-2014 років... Чому його не згадуєш?
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Так того ж хряка вже засудили.. Кум югко потужно зачитував звинувачення в монітор .. Чи не засудили? Під час затримання спецназом експрезидента Киргизстану Атамбаєва поранено декількох осіб - Цензор.НЕТ 7750
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А ще навесні Атамбаєв зустрічався з фуйлом, Москва вчергове зрадила свого дружбана, киргизський Хонекер.
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Плохая новость для Порошенко. Атамбаев активный участник двух киргизских революций(2005, 20010), после которых он всегда оказывался на коне.
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По всему миру трещат клептократические режимы. ✌🏻
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Слава Богу в Украине на этот раз все обошлось без насилия.
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Вы думаете Порошенко вернется? Опять Майдан?
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Ні, Майдан через Порошенко не почнеться, він може початись якщо Зеленський не туда рухнеться, але там настільки все незрозуміло, таке враження що кожний з Зекоманди керує окремо.
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Да, но пока не обошлось окончательно.
Ещё ж никого не арестовали и не посадили.
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Посадять, поміняють генпрокурора і почнут садити, головне вчасно зупинитись.
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а потім прийдуть інші і посадять цих.
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Я і кажу, така ланцюгова реакція вже була, і чим закінчилось?
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І в нас частково, в 30-і роки, вже прибирали революціонерів, потім самих прибиральників прибрали, західна Україна проскочила.
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Федя, ця движуха помітна лише на ЦН, простим людям якось поф..
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ну не скажи, вот овоща поменяли на пороха, пороха на зебила, есть же движуха.
а движуха на местах тоже есть, но там где руцких в меньшинстве, вот посмотри, где динозавры себя уютно чувствует, кернес и ему подобные - против фактов не как.
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Это был Майдан для уходящей власти, прошедший по Закону.
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Да. А то шо творит соя - самый настоящий антимайдан
Но не надо забывать что после антимайдана начинается коллаборационизм с оккупантами.
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Согласен.
Как ни странно, теперь их радует то, что радует х@йла.
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Тут вопрос в том, насколько далеко это все зайдёт. Режим в своей агонии будет сопротивляться до последнего.
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не клептократические а мыролюбно реформистские. Хотя это одно и то же.
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Название статьи звучит, как предупреждение. При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек - Цензор.НЕТ 4888
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Сепарня топит за своих ЗЕсепаров...вы там в Германиях почти все на Рашу тудей висите и покацапленые манкурты...
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Дадада 😁😁 загниваем

И для альтернативно одаренных могу пояснить, не может 73% сепарастистами. Потому что большинство.
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Да да в Крысу и на Даунбасе у вас было 80% сепарни. Иди Северный поток 2 достраивай сепарша.
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Мародёр и так уже понимает,что ****** близок
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Саме так, ховатись потім від інтерпола собі дорожче. Ростов не гумовий, мародера там не чекають
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А його мав шукати Інтерпол??? При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек - Цензор.НЕТ 4927
У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(с)
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Я думаю він скоро киргизу позавидує!І не раз...
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Перекрестился и сделал намаз, так, на всякий пожарный.
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Этих вытащили прямо из министерства МВД Киргизии, вместе с министром. Когда новые революционеры свергали старых революционеров, всего через пять лет. При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек - Цензор.НЕТ 7716
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Вот почему Порошенко создал нацгвардию. Но народ оказался умнее. Кстати, Аваков тоже оказался не лыком шит. При задержании спецназом экс-президента Кыргызстана Атамбаева ранены несколько человек - Цензор.НЕТ 8497
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А що нацгвардія, вони не будуть стріляти по людям, вже беркутята зі Львову на колінах стояли і просили пробачення.
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Скоро и за ЗЕмародёром приедут...правда наверняка побежит в Кремль ***** жаловаца что его ТА сторона обижаеть, и шоб они перестали стрелять.
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ПОП - ганьба і сором для України. Але ви, всі ті хто зараз його захищають і виправдовують, ви ще гидкіші. Ви просто опариші, які пригрілися і зросли у купі лайна, яку наклав ПОП...
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Все це добре... Але є ще й таке:
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится в безопасности.

Между тем дочь Атамбаева Алия Шагиева заявила, что ее отец до сих пор в Кой-Таше, где расположен его дом, который 7 августа начал штурмовать спецназ. «Мой отец никуда не сбегал. Никто его не задерджал и то, что он якобы находится в безопасности - наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше», - цитирует Шагиеву Kloop.kg.
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Зебіли! ви вже намагалися наїхати на Віталю Кличка... І, навіть попри його звязки та коаліцію з Фірташем (якого так в США очікують...) - ви обсралися після дзвінка Джуліані...
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Все представители бывшей власти обязательно должны быть осуждены, и сидеть в тюрьме за:
- предательство Родины;
- геноцид Украинского Народа;
- незаконное обогащение.
А их имущество должно быть конфисковано в пользу народа, который они обокрали.🤗
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Сначала твоему ЗЕкловуну нужно позвонить ***** в Кремль и попросить разрешения....
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Ну побачимо, лиза +страна така союі парочка.
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похоже что свиновальца таки взяли за пейсы. и самое страшное для него - могут отобрать нареформированные на украинцах бабки.
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ті уже которій год єту сепарскую гнусь по украинским сайтам разносишь ?
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интересно сколько фанатов припрется к будке свынохряка кроме дякул полтавы бирюков вятрович ну и еще штук 20 прикормышей
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Ну коли пришла у нас власть народная, то сажать должны не только Порошенко,что будет выглядеть как расправа, но и Ахметова, Коломойского, Медведчука ну и прочих особо крупных расхитителей и бандитов, вот это и будет проверкой новой власти Правда избиратели?
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Одно знаю точно, у Пети началась полоса невезения, но она быстро закончится и когда он приземлится на нары, везением уже будет что его ночью не придушили сокамерники!
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ну бл. сколько можно писать! не клептократов а мыролюбных реформистов.
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продолжается брожение в постсоветском болоте Під час затримання спецназом екс-президента Киргизстану Атамбаєва поранено декількох осіб - Цензор.НЕТ 3582 только директор болота никак не поймет что оно уже труп. мрази---- вам еще за миллионы жизней ответ держать. ДОЛБАНЫЕ ЧЕКИСТЫ----- ЗДОХНИТЕ МРАЗИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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