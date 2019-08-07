 На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Тут вже встановлено нові світлофори для пішоходів, виконуються роботи з демонтажу дорожнього огородження, пониження бордюрів і нанесення розмітки. Комунальники також облаштували перехід тактильною плиткою.
До цього киянам доводилося долати досить незручний шлях, щоб потрапити з Верхнього на Нижній вал на перетині з вулицею Костянтинівською.
Так, щоб опинитися на парній стороні Костянтинівської, на Верхньому Валу або біля метро Контрактова спочатку потрібно було спуститися в забитий МАФами довгий підземний перехід, який виходив тільки на непарну сторону, а потім перейти верхом вулицю Костянтинівську.
При цьому прямо біля виходу з підземного переходу не було наземного переходу, а тому, щоб опинитися на парній стороні Костянтинівської на Нижньому валу, доводилося робити "гак" до наступного перехрестя або перебігати дорогу в невстановленому місці.
Облаштування нового переходу анонсували ще в травні минулого року.
что-то такое: не зважаючи на зусилля кремля, во славу божу ми відкрили світлофор
Не надо им мешать.
😁
Эпоха бедности прошла!!!
Отвыкайте уже.
Спрашивайте, пока, у кличко.
Столиця має бути ідеальною.
даже и не знаю строится ли там шо нибудь - все узнаваемо )))
Старі райони непотрібно забудовувати, лише дбати.
Константиновская, она через квартал, если что.
Это вам не мост построить!
Тут все намного долгожданнее.
И все такие:
+1000 к этой новости.
Столько лет назад, как этот переход закрыли, что я до стольки считать не умею.
Регулярно нарушал правила, переходя с аллеи на четную сторону Константиновской (в сторону м. Тараса Шевченка). Нарушал и стеснялся, почти как Голубой Воришка.