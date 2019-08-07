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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6367) пішохід (83) інфраструктура (93)

 На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід. ФОТОрепортаж

У Києві на розі вулиць Костянтинівської та Нижнього і Верхнього Валів на Подолі запрацював довгоочікуваний наземний перехід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Тут вже встановлено нові світлофори для пішоходів, виконуються роботи з демонтажу дорожнього огородження, пониження бордюрів і нанесення розмітки. Комунальники також облаштували перехід тактильною плиткою.


На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 01

До цього киянам доводилося долати досить незручний шлях, щоб потрапити з Верхнього на Нижній вал на перетині з вулицею Костянтинівською.

Також читайте: Пішохід, який переходив дорогу в невстановленому місці, загинув під колесами Mazda, - поліція Харківщини

Так, щоб опинитися на парній стороні Костянтинівської, на Верхньому Валу або біля метро Контрактова спочатку потрібно було спуститися в забитий МАФами довгий підземний перехід, який виходив тільки на непарну сторону, а потім перейти верхом вулицю Костянтинівську.

При цьому прямо біля виходу з підземного переходу не було наземного переходу, а тому, щоб опинитися на парній стороні Костянтинівської на Нижньому валу, доводилося робити "гак" до наступного перехрестя або перебігати дорогу в невстановленому місці.

Облаштування нового переходу анонсували ще в травні минулого року.

На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 02
На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 03
На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 04
На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 05
На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 06
На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141758
 
   
 Топ коментарі
 
да, уж...Петро бы это событие в Конституцию записал.
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зашибись, пешеходам впадлу было в переход спускаться, теперь автомобилистам там еще больше проблем будет, а то мало там пробок было. Лучше бы трамвайные пути цивилизованно оборудовали, задолбало по рельсам трястись.
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4 светофора повесили... Абалдеть-Подвиг!
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4 светофора повесили... Абалдеть-Подвиг!
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да, уж...Петро бы это событие в Конституцию записал.
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он это дело в подвиг определил бы
что-то такое: не зважаючи на зусилля кремля, во славу божу ми відкрили світлофор
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милий Бакинский, тобі Петро в щі насцяв? На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід - Цензор.НЕТ 8751
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зашибись, пешеходам впадлу было в переход спускаться, теперь автомобилистам там еще больше проблем будет, а то мало там пробок было. Лучше бы трамвайные пути цивилизованно оборудовали, задолбало по рельсам трястись.
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Переход уже полностью отдали бомжам.
Не надо им мешать.
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Чета ПетРылла с ленточкой чик-чик не хватает...

😁
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Зеперемога!!!

Эпоха бедности прошла!!!
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Зеленский вам еще пешеходные переходы будет открывать....
Отвыкайте уже.
Спрашивайте, пока, у кличко. На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід - Цензор.НЕТ 2638
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***, а я рєшил шо там мост сооруділі, а ето свєтофори поцепілі
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А будут себя хорошо вести, то еще зебру нарисуют.
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А шо воно там все таке зачухане ?
Столиця має бути ідеальною.
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старый исторический раион.
даже и не знаю строится ли там шо нибудь - все узнаваемо )))
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Бракує лоску.
Старі райони непотрібно забудовувати, лише дбати.
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Представь себе, сколько надо отдать активистам авакова, если на окраине они пикеты снимают не меньше, чем зо 200000 зелени?
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А чё фотографии с улицы Кирилловской?
Константиновская, она через квартал, если что.
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Бутусова на вас нема. А то повиганяв би за такі досягнення.
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Разве на перекрестках водители и без пешеходного перехода не обязаны уступать дорогу пешеходам?
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не то, что пешеходный путепровод у арки...такой же простой и недорогой, как моторисса в борисполь...жаль мэр в италии, некому ленту перерезать..а где мэр, кстати, не в турции ли?
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Та да!
Это вам не мост построить!
Тут все намного долгожданнее. На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід - Цензор.НЕТ 8114
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А патронний завод , випадково не побудували ці комунопорохобариги.
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пэтькина тема, а пэтьку вышвырнули на помойку😀
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Бл..ть, поставить семафоры теперь называется обустроить переход? Если б сделали безопасный подземный, тогда б рапортовали. Страна дебилов.
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это власть дебилы(была, т.к. за нынешнюю еще непонятно), а народ - очень добрый)
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вот не написали бы шо Киев, а Тегеран(без указания улиц вестимо) - легко бы и поверить. еще и все бы смеялись со срача и грязи. А потом редактор-тролль ВНЕЗАПНО пишет: Ой, это Киев, ошибочка.
И все такие: На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід - Цензор.НЕТ 3540
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Сколько педалик списал на эту хрень,миллионов сто?
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прикольно мысли совпали, грёбаный континуум )
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Какая же офигительная новость мирового масштаба. Прям как на Рашке. А еще смеялись что на Рашке пафосно открыли остановку
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да……….. И для этого надо было выбирать Зе?????
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Неужели?! На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід - Цензор.НЕТ 3628
+1000 к этой новости.
Столько лет назад, как этот переход закрыли, что я до стольки считать не умею.
Регулярно нарушал правила, переходя с аллеи на четную сторону Константиновской (в сторону м. Тараса Шевченка). Нарушал и стеснялся, почти как Голубой Воришка.
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