 Суд переніс на 4 місяці засідання у справі лікарів Наумова та Чернявського, які вимагали у ветерана Олексюка $1,5 тис. за встановлення інвалідності. Це неповага до бійця АТО, - Масі Найєм. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав юрист Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Це неповага до бійця АТО. Чітка, артикульована неповага. Петро Олексюк втратив ногу на війні! Він прийшов до ВЛК (Військово-лікарська комісія. - Ред.) просити інвалідність! У нього просять хабар і він його не дає! Після цього документується злочин. Кримінальна справа закінчується обвинувальним актом, який було направлено до суду. Перше засідання щодо обвинувального акта призначають (увага!) через три місяці. На цьому засіданні захисник одного з обвинувачених просить перенести перше засідання. З цим адвокатом договір був підписаний тільки вчора! І суддя переносить засідання на 4 грудня 2019 РОКУ. НА 4 ГРУДНЯ 2019 РОКУ НА 15:00. ЦЕ ЧЕРЕЗ ЧОТИРИ МІСЯЦІ! Ця справа стосується корупції. Корупції не в бізнесі, що так само неприйнятно. Корупції не в питаннях розкрадання державного бюджету. А корупції в справі військового, який втратив сотні днів на війні. І частину ноги! Приберіть паради, приберіть нагороди, приберіть постики у фб, у яких сльозливі улюлюкання. Вони ні до чого. Тому що до деяких не дійшло, що звичайний порядок речей міг би бути суттєво порушений, якби атовці відклали захист України, скажімо, на чотири місяці. ...Цей пост - просто емоції. І мені складно уявити, які вони в Петі, його батька і його дружини... Звичайно ж, ми звернемося до ВРП (Вища рада правосуддя. - Ред.). І цим не обмежимося", - заявив Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі Наумов і Чернявський, які вимагали у ветерана АТО Олексюка $1,5 тис., внесли застави 2,1 млн та 1,9 млн і вийшли на свободу

Нагадаємо, 6 грудня 2018 року було затримано лікарів Наумова та Чернявського, які вимагали у ветерана АТО Олексюка $1,5 тис. за встановлення інвалідності. У них знайшли 130 тисяч доларів. Лікарів Чернявського і Наумова суд заарештував на два місяці із заставою близько 2 млн грн для кожного. Пізніше лікарі Наумов і Чернявський внесли застави 2,1 млн та 1,9 млн і вийшли на свободу.

Також Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Петром Олексюком: "Ми звернулися в СБУ, коли за групу інвалідності для мене батькові сказали дати 1500 доларів хабара".