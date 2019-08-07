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 Зеленський взяв участь у відкритті Центру кримськотатарської діаспори в Анкарі. ФОТОрепортаж

У турецькій Анкарі відкрили Об'єднаний центр кримськотатарської діаспори. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський взяв участь у відкритті Центру кримськотатарської діаспори в Анкарі 01

Разом з українським президентом центр відкривали національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Зеленський взяв участь у відкритті Центру кримськотатарської діаспори в Анкарі 02

Зеленський взяв участь у відкритті Центру кримськотатарської діаспори в Анкарі 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Туреччини. ФОТО

Зеленський взяв участь у відкритті Центру кримськотатарської діаспори в Анкарі 04

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 серпня прибув до Туреччини з офіційним дводенним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141740
 
 
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Клована так і будуть від пупа фоткати?
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ну пока ***** ему телефон сапожника своего не даст в обмен на признание "самоопределения" крыма...
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Вони з Богданом домовлялися їсти шаурму тільки разом.
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Кричите зебобики- Ура, ленточку перерезал!!!
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В стране кругом порядок, что он в Турцию поперся?
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