 Зеленський взяв участь у відкритті Центру кримськотатарської діаспори в Анкарі. ФОТОрепортаж

Про це повідомив заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Разом з українським президентом центр відкривали національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 серпня прибув до Туреччини з офіційним дводенним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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