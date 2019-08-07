 Зеленський поклав квіти до мавзолею Ататюрка в Анкарі. ФОТОрепортаж

Покладання квітів до мавзолею Ататюрка - традиційний пункт всіх офіційних візитів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Після покладання квітів Президент України Зеленський залишив запис у Книзі почесних гостей.
Наразі кортеж Президента прямує до нової будівлі офісу кримськотатарської діаспори в Анкарі, де відбудеться церемонія її відкриття та зустріч із українською та кримськотатарською громадами.
В ході візиту Президента України супроводжує національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв.
Пізніше, в Президентському палаці в Анкарі, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та спільна пресконференція за результатами зустрічі.
Ввечері Зеленський відбуде до Стамбула, де наступного дня, 8 серпня, візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.
Також під час перебування у Стамбулі планується відвідання Президентом України підприємства Bayraktar Makina, яке постачає в Україну турецькі оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.
Или поблизости есть хоть какой-то фонтанчик?
А то как-то не интересно...
Минулі і вихідні п'яним по Трускавцю лазив.
Ці вихідні погуляє в Турції.
Ну, пацан до успіху таки дорвався!
Да там и нация тоже кровавенькая.
до речі всі грецькі міста Прочорномор'я теж були знищені.\\\\\\\\\\\
місцевий сралін. Европа в такому разі їх і не повинна включати в ЄС. цінності типу і т.д.
здание монументальное
как мавзолей
Возложил цветы, ну и поспрашивай за что почитают Ататюрка
многое может пригодиться через 100 лет
например латинизация
Кемалю приписываются слова, якобы сказанные им после резни в Измире: «Перед нами знак того, что Турция очистилась от предателей-христиан и от иноземцев. Отныне Турция принадлежит туркам»[37].Под давлением британских и французских представителей Кемаль в конце концов разрешил эвакуацию христиан, но не мужчин от 15 до 50 лет: они были депортированы во внутренние области на принудительные работы и в большинстве погибли[38].
пане Володымырвряд ли перед Кемалем Ваши соплеменники проскочили, раз христианам так досталосьС цветами, наверное, занадто.