 Контррозвідка СБУ викрила шпигунську діяльність полковника ФСБ РФ Горохова. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Контррозвідниками встановлено та в ході досудового розслідування отримано докази розвідувально-підривної діяльності цього кадрового офіцера російської спецслужби на шкоду державній безпеці України.

"Задокументовано здійснення ним вербувань громадян України, які тимчасово перебували на території Росії як переселенці та трудові мігранти, для збору та передачі іноземній стороні актуальної розвідувальної інформації", - йдеться в повідомленні.

Повістку про виклик підозрюваного Горохова до Головного слідчого управління СБ України для вручення повідомлення про підозру оприлюднено в "Урядовому кур’єрі" від 06.08.2019 року

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Раніше контррозвідка повідомляла про проведену спецоперацію з припинення діяльності завербованого Гороховим агента.

Через нього російська спецслужба намагалася отримати інформацію, у тому числі, що становить державну таємницю України, про діяльність підрозділів Служби безпеки, Збройних сил України, щодо фінансово-господарської діяльності ДП "Маріупольський морський торгівельний порт" та ДП "Бердянський торгівельний порт", керівництва окремих громадських об’єднань, до складу яких входять учасники АТО/ООС тощо.

"Нагадуємо, що ч.2. ст.111 ("Державна зрада") КК України передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у разі, коли громадянин України на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників жодних дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання", - нагадали у відомстві.

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