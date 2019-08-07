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Все про:контррозвідка (103) СБУ (4589) ФСБ (752) шпигунство, шпіонаж (330)

 Контррозвідка СБУ викрила шпигунську діяльність полковника ФСБ РФ Горохова. ФОТО

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст. 114 ("Шпигунство") КК України, полковнику Управління Федеральної служби безпеки РФ по Свердловській області Горохову Петру Володимировичу, 28.12.1967 р.н.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Контррозвідниками встановлено та в ході досудового розслідування отримано докази розвідувально-підривної діяльності цього кадрового офіцера російської спецслужби на шкоду державній безпеці України.

"Задокументовано здійснення ним вербувань громадян України, які тимчасово перебували на території Росії як переселенці та трудові мігранти, для збору та передачі іноземній стороні актуальної розвідувальної інформації", - йдеться в повідомленні.

Повістку про виклик підозрюваного Горохова до Головного слідчого управління СБ України для вручення повідомлення про підозру оприлюднено в "Урядовому кур’єрі" від 06.08.2019 року

Контррозвідка СБУ викрила шпигунську діяльність полковника ФСБ РФ Горохова 01

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Раніше контррозвідка повідомляла про проведену спецоперацію з припинення діяльності завербованого Гороховим агента.

Через нього російська спецслужба намагалася отримати інформацію, у тому числі, що становить державну таємницю України, про діяльність підрозділів Служби безпеки, Збройних сил України, щодо фінансово-господарської діяльності ДП "Маріупольський морський торгівельний порт" та ДП "Бердянський торгівельний порт", керівництва окремих громадських об’єднань, до складу яких входять учасники АТО/ООС тощо.

"Нагадуємо, що ч.2. ст.111 ("Державна зрада") КК України передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у разі, коли громадянин України на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників жодних дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання", - нагадали у відомстві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141704
 
 
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Заочно... Там вон двое очно сами к вам приезжали, и ничего.
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Стара влада ніби пішла, а нова так само діє на публіку. Не смішіть себей й людей з такими підозрами, або привезіть його в мішку на нашу територію.
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Я нічого не зрозумів з твого набору букв.
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Я давно говорила, что с началом войны нужно было запретить трудовую миграцию в страну, которая является агрессором и на оккупированные территории и тем более запретить украинским чиновникам, депутатам, артистам ,журналистам и власти шастать в Кацапстан.
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Представляю, как он щас локти кусает и со слезами грехи замаливает, лишь бы СБУ не арестовала его, или, чего доброго, не нейтрализовала!
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Грустно и смешно. Одновременно. Сепаро-террористы в открытую переходят линию разграничения, а эти заочно арестовывают чувака из свердловской(!) области.
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Интересно, он повестку получил или, как порошенко, сам придет?
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А он так испугался, так испугался наших судов что аж плачет сейчас от ужаса... Завтра возьмет и приедет в Украину ради прикола и посмотрите что никто ему ничего не сделает. Как было со всеми кремлевскими агентами и боевиками
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