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 Київські новини
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Все про:КМДА (673) Лавра (65) Юра Єнакієвський (91) забудова (196)

 КМДА дозволила споруджувати 25-поверховий будинок біля Лаври фірмі екс-віце-президента "Родовід Банку" Дядечко. ФОТО

ТОВ "Картас Траст Компані", засновником якого є ексвіцепрезидент "Родовід Банку" Сергій Дядечко, який проживає в Монако, отримало вихідні дані на реконструкцію нежилого будинку на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4 у Києві під багатофункціональний комплекс. Ця будівля розташовується лише за 10 хвилин пішки від Києво-Печерської лаври.

Про це йдеться в матеріалі "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Так, відповідно до містобудівних умов і обмежень (МУО), виданих фірмі 21 грудня 2017 року, умовна висота будівлі після реконструкції може становити 73,5 метра (орієнтовно 25 поверхів).

Остаточну висоту мають визначити на підставі висновків історико-містобудівного обґрунтування (ІМО). На цей момент на сайті Міністерства культури даних про затвердження такого ІМО немає.

КМДА дозволила споруджувати 25-поверховий будинок біля Лаври фірмі екс-віце-президента Родовід Банку Дядечко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кияни "отримали перші практичні негативні наслідки виборів" - ВС віддав забудовнику гектар зеленої зони в Шевченківському районі, - Левченко

Зазначені МУО підписала заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Валентина Антоненко.

У будівлі на вул. М. Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 4, розташований, зокрема, продуктовий супермаркет - один з небагатьох у центрі столиці.

Навесні 2018 року місцеві жителі виступили проти реконструкції будівлі, а також погрожували перекрити дорогу в разі закриття магазину.

КМДА дозволила споруджувати 25-поверховий будинок біля Лаври фірмі екс-віце-президента Родовід Банку Дядечко 02

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Журналісти зазначають, що керівником ТОВ "Картас Траст Компані" є В'ячеслав Климов, а засновником - Сергій Дядечко, ексвіцепрезидент "Родовід Банку".

Крім цього, Дядечко є власником банку "Союз", який ліквідується. Упродовж останніх років він проживає в Монако, де купив місцевий баскетбольний клуб.

У матеріалі наголошується, що ТОВ "Картас Траст Компані" фігурувало у кримінальних провадженнях про ухилення від сплати податків. Крім того, зазначена фірма фігурує як кінцевий покупець газу в компаній зі "справи Онищенка". На запит НАБУ і САП надати документи щодо покупки газу фірма відмовилася, тому слідство отримувало доступ до цих документів через суд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141676
 
 
 Топ коментарі
 
зельцмана в 17 році не було, а от тупоголовий мер був.
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В районе Лавры запрещено что либо строить что выше Лаврской колокольни !!! На боксеру покуй КГГА разрешила строить 25-этажный дом возле Лавры фирме соратника Иванющенко (Енакиевского) Дядечко - Цензор.НЕТ 3304
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Досить вже цього будівельного тероризму! Не можна в історичному центрі будувати 25-поверхові будинки!
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Думбаська гопота почуває себе добре і при Зельцмані.
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НОВА ВЛАДА ЩЕ НЕ МАЄ МЕХАНІЗМІВ знищити стару корупційну владу але будем посмотреть із 3 вересня
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Не треба цього галімого самообману. При новій владі безпрєдел колишніх риг вже перейшов всі межі!
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Нібито при Петру Олексійовичу їм щось загрожувало!
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це і так відомо , а ще вам сцаря треба або хоч яку падлу із сцарськими вибриками .
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Ти вже нарасійські танки зупинив? Зі своєї землі вигнав? Важкі наслідки совка- "срана совєтов"!
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этот дерибан - еще последствия вальцмана..
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Убогое 5-копеечное ПЕСоголовое - кто руководит КГГА и киеврадой?
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Не змушуй його відволікатись від методички- бо на глод не заробить!
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Ще один Гаррі. Ти теж будеш тріплом якщо не доведеш що я пишу з методички.
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Спочатку доведи що я ПЕСоголовий, а потім відповім. Давай мій коментар який доводить що це так, інакше всюди писатиму Гарри Гарриссон тріпло. Часу тобі 30 хвилин.
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зельцмана в 17 році не було, а от тупоголовий мер був.
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В районе Лавры запрещено что либо строить что выше Лаврской колокольни !!! На боксеру покуй КГГА разрешила строить 25-этажный дом возле Лавры фирме соратника Иванющенко (Енакиевского) Дядечко - Цензор.НЕТ 3304
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Х"рня. Застройщик сказал, что прибьёт ещё сколько надо этажей к колокольне, чтобы всё по правилам..
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Наверное очень нужный домик. Без него никак не обойтись. Ведь Виталий Кличко- лучший мэр Киева всех времен. По крайней мере, именно в этом вчера тут убеждали.
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Ну так какие проблемы? Застройщики и выдавшие разрешение будут "гореть вечно". Еще и громом будут побиты КМДА дозволила споруджувати 25-поверховий будинок біля Лаври фірмі соратника Іванющенка (Єнакієвського) Дядечку - Цензор.НЕТ 3352
Наоборот нужно всем православным возрадоваться что злые будут вечно жариться)))
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Причем тут это ? Лавра относится к наследию Юнеско и это по правилам "наследия и охраны юнеско" иначе .....
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юнеско лучше бы наследило по вопросам объектов в Крыму. но против Путина они сразу штаны стирать бегут. только скулят шо оккупанты там что-то разрушают где наследило юнеско КМДА дозволила споруджувати 25-поверховий будинок біля Лаври фірмі екс-віце-президента "Родовід Банку" Дядечко - Цензор.НЕТ 173
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Давай тогда уподобимся кацапам и будем "следить" в Киеве ?! ты о чем говоришь лишенец?! КМДА дозволила споруджувати 25-поверховий будинок біля Лаври фірмі екс-віце-президента "Родовід Банку" Дядечко - Цензор.НЕТ 3923
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і так само було б і про Космосі,і про Сан Саничі..яка різниця.
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....основателем которой является проживающий в Монако экс-вице-президент "Родовид Банка" Сергей Дядечко, получило исходные данные на реконструкцию нежилого дома по улице Михаила Омеляновича-Павленко, 4 в Киеве под многофункциональный комплекс.

Интересно, а почему не в монако? КГГА разрешила строить 25-этажный дом возле Лавры фирме соратника Иванющенко (Енакиевского) Дядечко - Цензор.НЕТ 6565
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віталік вирішив украсти по бистрому поки його не кишнули
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боюсь, що віталік взагалі мало, розуміє, яка у нього функція
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Нормалек, при Порохе такого не было, а как Зебилы пришли - пожалуйста, строй где хочешь и как хочешь.....

Там, где Зебилы - там бардак и тупизм.
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При чем здесь президент, если от мэра зависит, что строят в городе.
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Пидалик сраный казнокрад и жлоб, пора гнать его с мэров, дыбила дурного.
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Той що з того? Бояться московитсткі сатанисти, що всі їхні шабаші буде видно, як на долоні. Тому і бузу підняли
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а то що єнакієвськіє тут корупціонують то нічо?
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А те що ***** калашмойський вже зфіздив з бюджету України десятки мільярдів доларів США і не думає зупинятися Тошо не хвилює ? 😕
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трильйони.
а то шо за 5 років можна було зібрати десятки комплектів справ до суду - не хвилює?
а ви за такі звинувачення - можеш і вна суд піти(не доведено - не винний))
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Козлов. Є рішення Високого Суду Лондону про стягнення з ***** вкрадених ним з бюджету України 5 мільярдів доларів та арешт його майна . Так що йди, можеш пощипати трави на обід.
Я вже промовчу про "пільгову" ціну електроенергії для *****них підприємств в Україні в 6,5 рази меншою, ніж для інших споживачів чи про "виграш" МАУ тендеру.. Промовчу, бо переживаю щоб ти травою часом не обївся 😕
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А, то він спокійно себе почуває бо його мали би вже посадити в СІЗО, але не садять?
Арешт майна - як з Лазаренком буде? Тільки бородач буде тут на волі, а майно в бюджет(англії)
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И хто у нас там глава КГГА и мэр, по совместительству?
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Дядечко-король обнала во времена Хведоровича
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нах та лавра толку від неї ніякого . бульдозером її знести і застроїти з насадженнями .носяться з нею як з писаною торбою
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софійський собор тоже землю займайє дорогу - вот би снєсті і построіть соврємєннойє многофуркціональнойє зданійє!!!
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я спочатку написав , а потім прочитав коментарі - думаю , що Вашу думку розділяє багато людей.
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Только не нужно рассказывать сказки что все произошло без согласия мера
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боксер на дорожку земельки бандюкам продал ) и рассказывайте дальше какой хороший мер
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Строительство дома вместо безобразного супермаркета?
Так в чём проблема?
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Самоуправлния и народовладдя в онлайн, что то Зе команда обещала. Хватит гавкать на мародеров и хапуг что сабака на луну.Инструментарий надо менять, на кнопочку нажал и нет кащея.21-век панове, это как в сказке все возможно.Если гавкать кому то интересней а кому выгодней то будь ласка. У нас свободная страна.
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Лавра не є цінністю , давно вже час бульдозерами її треба розпланувати і сіллю посипати .
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Просто перестати на неї зауважувати. Там вже всі святині спаплюжені
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Сразу видно, песоголовый свинодрочер, что ты ненавидишь Киев и его древнюю историю
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Скільки коштує відкат Віталіку за таке рішення київради? Це тому Віталя не хоче йти з посади мера?
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вообще, давно пора зачистить, Михайловскую площадь, от зданий, какого-то, мишки золотоголового да софийки с погонялом киевская, и влепить там пару супермаркетов, а то харчеваться местным нима где. А свечи, можно купить в водочном отделе да помолиться, с продавцами, в подсобке.
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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