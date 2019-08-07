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Все про:Google (26) історія (641) українці (1062)

 Google присвятив дудл автору "Чорної ради", письменникові Пантелеймону Кулішу. ФОТО

Інтернет-пошуковик Google сьогодні оформлений на честь 200-річчя від дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на стартовій сторінці пошуковика сьогодні зображений український козак на коні і з прапором в руці, полотно якого утворює слово Google.

Google присвятив дудл автору Чорної ради, письменникові Пантелеймону Кулішу 01

Пантелеймон Куліш народився 7 серпня 1819 року. Він відомий світу як український прозаїк, поет, дослідник фольклору та історії, літературний критик, редактор, перекладач.

Куліш є автором першого історичного роману в українській літературі - "Чорна рада" та першої фонетичної української абетки.

Також Куліш здійснив перший повний переклад Біблії на українську мову.

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Він був прихильником українофільського течії, активно співпрацював з українським журналом "Основа" та був членом Кирило-Мефодіївського товариства, за що його потім заарештували.

Його історичний роман "Чорна рада" описує період Руїни в українській історії. Інша його найважливіша праця - "Історія возз'єднання Русі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141650
 
   
 Топ коментарі
 
Google посвятил дудл автору "Черной рады", писателю Пантелеймону Кулишу - Цензор.НЕТ 8231

Портрет П. Куліша, худ. Тарас Шевченко (1843-1847)
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Пам'ятаємо, творець української літературної мови Іван Котляревський, написав «Енеїду», у рік народження творця русскова язика ефіопа Алєксандра Пушкіна.
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Google посвятил дудл автору "Черной рады", писателю Пантелеймону Кулишу - Цензор.НЕТ 8231

Портрет П. Куліша, худ. Тарас Шевченко (1843-1847)
 показати весь коментар
 
 
Пам'ятаємо, творець української літературної мови Іван Котляревський, написав «Енеїду», у рік народження творця русскова язика ефіопа Алєксандра Пушкіна.
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украинский гугл имеет єтот дудл, все остальньіе имеют свой.
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тоже седня увидел и подумал шо в мире таких кулешей вагоны, так что у каждого Гугла свои знаменитости.)
"дудл" - Google присвятив дудл автору "Чорної ради", письменникові Пантелеймону Кулішу - Цензор.НЕТ 7427
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В мире вагоны таких козлов как ты. А таких как Кулиш - единицы.
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так по мне то что? пускай будет побольше таких как герой новости - Пиплию нужно перевести на все языки, дабы охватить побольше овец, как говорят попы))
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***
Хожу берегами,
Та й не нахожуся;
Дивлюсь на сади зелені,
Та й не надивлюся,
Сади-виногради
В воду поринають;
Поуз берег ясні смуги,
Як срібло, сіяють.
Шукаю-питаю
Зеленої рути,
Щоб тебе, мій рідний краю,
Навіки забути.
В тобі, рідний краю,
Люди туманіють;
По степах твоїх розлогих
Будяки красніють.
Тобі, рідний краю,
Не дав Господь долі.
Розкинулась твоя доля
Могилами в полі.
Зійду на могилу,
Гляну на Вкраїну…
Помандрую в чужі землі,
Та там і загину.
(П. Куліш, 1861)
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