 Google присвятив дудл автору "Чорної ради", письменникові Пантелеймону Кулішу. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, на стартовій сторінці пошуковика сьогодні зображений український козак на коні і з прапором в руці, полотно якого утворює слово Google.
Пантелеймон Куліш народився 7 серпня 1819 року. Він відомий світу як український прозаїк, поет, дослідник фольклору та історії, літературний критик, редактор, перекладач.
Куліш є автором першого історичного роману в українській літературі - "Чорна рада" та першої фонетичної української абетки.
Також Куліш здійснив перший повний переклад Біблії на українську мову.
Він був прихильником українофільського течії, активно співпрацював з українським журналом "Основа" та був членом Кирило-Мефодіївського товариства, за що його потім заарештували.
Його історичний роман "Чорна рада" описує період Руїни в українській історії. Інша його найважливіша праця - "Історія возз'єднання Русі".
Портрет П. Куліша, худ. Тарас Шевченко (1843-1847)
неодноразово
"дудл" -
Хожу берегами,
Та й не нахожуся;
Дивлюсь на сади зелені,
Та й не надивлюся,
Сади-виногради
В воду поринають;
Поуз берег ясні смуги,
Як срібло, сіяють.
Шукаю-питаю
Зеленої рути,
Щоб тебе, мій рідний краю,
Навіки забути.
В тобі, рідний краю,
Люди туманіють;
По степах твоїх розлогих
Будяки красніють.
Тобі, рідний краю,
Не дав Господь долі.
Розкинулась твоя доля
Могилами в полі.
Зійду на могилу,
Гляну на Вкраїну…
Помандрую в чужі землі,
Та там і загину.
(П. Куліш, 1861)