 Пам'ятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Пам'ятка Зе!путату
Это вам не мелочь по карманам тырить!
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Повернемо правосуддя часів Януковича!
Подробиці замаху
Насуп брови...
Глибинний народ
... і чий, все-таки, Крим?
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Щось пішло не так...
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Избить ты можешь только такое же ничтожество, как сам, под АТБ после пивасика.
Каратель голозадый...
Капает клей на черные клавиши
А Зеленский до черных не достает
и никогда не доставал.
А тепер получітє і распішітєсь…"Закінчення війни, це не питання законів. Це питання бажання. Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання", - сказав Разумков."Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидше повернути тимчасово окуповані території", - додав він.Та падажжітє!!!!!Ви ж кричали, що війна триває тільки тому, що Порох на ній заробляє. А тепер - опача, пічалька. Пороха немає, війна триває - тож треба людям нарешті казати правду - війна триває, бо миру не хоче «інша сторона». Може колись в Разомкова розвинуться тестикули і він зможе промовити слово «Росія», замість «інша сторона». Але то таке.«Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску» - так а про що вам казали порохоботи? Але ж ви не слухали. Не слухали та примудрилися просрати на дипломатичному фронті все те, що побудував такий поганий Порох.Але ок, котікі. Не хочете слухати про Пороха - давайте послухаємо Разумкова. Він же няша, так? Давайте ще раз подивимось, що він пропонує і скільки на це піде часу, щоб війна таки зупишилась.«боротьбою з корупцією» - а скільки вона буде тривати, якщо буде? Рік, два, п'ять? Це ж треба поміняти всіх суддів. Для цього треба вивчити нових. Поміняти кодекси. Поміняти слідчих. Дати гідну зарплату судовій вертикалі та силовикам, щоб не було спокуси хабарями. А де взяти гроші? Де взяти чесних професійних правників в достатній кількості? То скільки на це піде часу?
«інформаційною політикою» - рашка більше 10 років полірує мізки ваті на сході. За скільки років ви плануєте її перепрограмувати? А ви вже придумали, як ваш сигнал попаде на окуповану територію?«економікою, інфраструктурою, соціальною політикою» - а за скільки років ви відбудуєте економіку, яка буде достатньо потужною для того, щоб відновити занедбану інфраструктуру та суттєво підвищити соціальні стандарти. Я чому питаю - просто Пороха, який по ваших словах крав мільярдами, вже немає, сам Зеленський сказав Іванчуку, що: «Від бюджетний грошей ми вас (стару владу) відрізали», але грошей в бюджеті стало менше. Парадокс, чи не так? Так хто зараз краде гроші, якщо стара влада «відрізана»?Пристебніться, далі буде ще веселіше
Мирослав Гай
Разумков говорит, что Зе не может закончить войну.Раньше они говорили, что война идет потому, что Порошенко на ней зарабатывает и что Зеленский закончит войну и вернет наших пленных.Обстрелы продолжаются, россияне не дают разминировать территорию вокруг моста в Станице, моряки в плену, Россия при Зеленском начала оккупацию Черного Моря...Я говорил, писал, что нас обманывают, что войну ведет РФ, что Путин решает другие стратегические задачи, а мир с Россией возможен только при сдачи национальных интересов и потери суверенитета...Теперь, Разумков выходит и сообщает - мы все время вам врали.Тоже самое будет и с тарифами, реформами и так далее...А тем временем Зеленский уже тратит в месяц на 12 млн. гривен больше, чем Порошенко, который покрайней мере Россию называл агрессором, а не "другая сторона".И все это закончится очень плохо для всей страны, для каждого из нас - неважно за кого Вы голосовали. Теперь уже не важно.
информацию
человеку просто нужно дать направление
дальше он должен сделать сам свои выводы решения
кто учился /бывало одна лекция изменяла
отношение к предмету,проблеме /
нынешние депутаты не вышли с погреба
большинство самодостаточные
не надо делать / умные / лица только мы все
знаем и умеем