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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Фоторепортаж
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Все про:ВР (5288) депутат (924) Зеленський (2305) Портнов (91) Путін (10330) Росія (19243) фотожаба (8743) Богдан Андрій (118)

 Пам'ятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Памятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Пам'ятка Зе!путату

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Памятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Это вам не мелочь по карманам тырить!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці

Памятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Повернемо правосуддя часів Януковича!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку "Слуги народу" Арахамії та обізвав його "політичною мавпою"

Памятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Подробиці замаху 

Памятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Насуп брови...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічається з депутатами партії "Слуга народу" в Трускавці. ФОТО

Памятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Глибинний народ

Памятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

... і чий, все-таки, Крим?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків. ВIДЕО

Памятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Щось пішло не так...

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141561
 
   
 Топ коментарі
 
Про рояль и клей порвало в лохмотья. Браво!
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зачем ему дайте нашего борщику з салом чесноком перцем сметанкою ковбаску крвьянку ковбаску домашню огирочков малосольных Салат Оливье энед Украина в каждом доме такое.. горилочку з перцем картоплю арбузика Херсконского ... и посмотрите это КАЦАП через 30 минут будет Орать Слава Украине Героям Слава Путин Ху..ло!!!! чем всгда славилась Украина и все от России там спог варят или топор в чане а у нас младая теленка или барашек томится зхапах такой что провойну забываешь сразу а после горилки и наши дивчинки так миру МИР дадут что и никакой войны и не было никогдща... а на кацапа глянешь и от его репаной рожи рук руконогих как косы и костыли и сразу мысля проскакивает во гадина только и убить такое хочется....и почему такая ненависть-- загадка.....
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Ты свою синюю жопу прикрой сначала, зубожЫл тупорылый.
Избить ты можешь только такое же ничтожество, как сам, под АТБ после пивасика.

Каратель голозадый...
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напомнило. в конце брежневского застоя, один из институтских стройотрядов в тюмени работал. приехали и рассказывали. возможно и байка. карочи, рядом с ними земляки шабашники из центральной Украины какую то типо ферму по соседству со стройотрядовцами строили. и был среди них один професиональный свиноколій, шо со своей заточкой никогда и нигде не расставался. тамошние свыни, пока ферма для них строилась, были на вольных хлебах и ганяли по всех околышних бур'янах, в поисках "шо б пожрать". и тут планово, к вечерне, должны были приехать какие то начальники с инспекцией работы стройотряда с одной стороні и коллег-шабашников с другой. понятно, дирехтур этого типо колхозо, с утра, велели своим накрывать поляну. со свижыной. пришёл местечковый охотник и уложил нечаянно выглянувшего из бур'яна кабанця. такой подход к закланию поразил всех, а не только самого колія. дальше шок начал нарастать. на выстрел сразу же сбежались все деревенские собаки, точно о павлове и не слышавшие. работа студентов и шабашников встала. пришедший на выстрел стрельца дирехтур привёл с собой помощников стрельцу и кухарей. те подвесили на перекладину тушу кабана, ловко содрали с него шкуру и вместе с выпущеными кишками кинулы її собакам, дравшимся уже у лужи стёкшой крови. тушу уже были готовы начинать "готовить" на "полевой кухне" строителей. студенты и шабашники в ступоре наблюдали. и первый очнулся колій. с матами и прокляттями тіпо "ви шо, уху ели! та хто ж так свиней коле?, та вас паразітів ............" пошёл как бе с кулаками на директора. но тот не растерялся, бурьянні свині то всёравно були безучётні и потому тот лихо так отшил профи, сказав "а ну пакажи как нада!". ошарашенний колій тоже без лишних вапросов мотнулся в битовку і вискочив з неї з своею швайкою, кусочком хліба й віхтиком в руках. паць-паць-паць й кусочок хліба лехко привлекли второго попавшегося кабанця, й поки тот намеревался посмаковать першим и останнім своїм хлібцем, колій тонко всадив йому швайку під ногу. той звалився й не хрюкнув. віхтиком зразу ж була заткнута дірочка. шоб кров не витікала. дальше начался типовой український процес разделки туші, смаління, ...... з чисткою кишок,.... стройотрядовці і шабашники вместе сделали єнто. дирехтур вроде нервничал, от непонятки процесса и успеют ли к визиту. візітёри поразились вкусам накритой поляни і оценили ход обох "камсамольских строек" в "отличний зачот". обіженним собакам достались одні нігті з ратиць. по легенде, на следующий день дирехтур привёл колію местечкових учеников, отстранил его от работ и приказал обучить их всему тому, шо було продемонстрированно вчера. як по колінню, так і по разделкі та смаколикам. )))
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Да это просто бред а не фотожаба.
Капает клей на черные клавиши
А Зеленский до черных не достает
и никогда не доставал.
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Я недавно написал, шо барыгу надо бы повесить, так модер меня за это в бан отправил. Ща наверное и тебя накажет, шоб на святое для порохоботов не покушался..
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до чёрных клавиш он врял ди дотянется
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А вот это не фотожаба. Это реальное фото


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Про рояль и клей порвало в лохмотья. Браво!
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ой..извиняюсь.ошибся..не рваный..ты теперь - штопаный))
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шутка за гривну. давай реквизиты перекину на боярышник
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Донецкое? А может Винницкое или я что-то пропустила?))
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Ошибочка- донецкое чмо в Ростов сбежало, а ща заменили винницкое чмо, которое прислуживало донецкому чму....
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Помните- украинцев убивают торговые партнеры барыги...
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З інтернету:Штош, котікі!
А тепер получітє і распішітєсь…"Закінчення війни, це не питання законів. Це питання бажання. Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання", - сказав Разумков."Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидше повернути тимчасово окуповані території", - додав він.Та падажжітє!!!!!Ви ж кричали, що війна триває тільки тому, що Порох на ній заробляє. А тепер - опача, пічалька. Пороха немає, війна триває - тож треба людям нарешті казати правду - війна триває, бо миру не хоче «інша сторона». Може колись в Разомкова розвинуться тестикули і він зможе промовити слово «Росія», замість «інша сторона». Але то таке.«Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску» - так а про що вам казали порохоботи? Але ж ви не слухали. Не слухали та примудрилися просрати на дипломатичному фронті все те, що побудував такий поганий Порох.Але ок, котікі. Не хочете слухати про Пороха - давайте послухаємо Разумкова. Він же няша, так? Давайте ще раз подивимось, що він пропонує і скільки на це піде часу, щоб війна таки зупишилась.«боротьбою з корупцією» - а скільки вона буде тривати, якщо буде? Рік, два, п'ять? Це ж треба поміняти всіх суддів. Для цього треба вивчити нових. Поміняти кодекси. Поміняти слідчих. Дати гідну зарплату судовій вертикалі та силовикам, щоб не було спокуси хабарями. А де взяти гроші? Де взяти чесних професійних правників в достатній кількості? То скільки на це піде часу?
«інформаційною політикою» - рашка більше 10 років полірує мізки ваті на сході. За скільки років ви плануєте її перепрограмувати? А ви вже придумали, як ваш сигнал попаде на окуповану територію?«економікою, інфраструктурою, соціальною політикою» - а за скільки років ви відбудуєте економіку, яка буде достатньо потужною для того, щоб відновити занедбану інфраструктуру та суттєво підвищити соціальні стандарти. Я чому питаю - просто Пороха, який по ваших словах крав мільярдами, вже немає, сам Зеленський сказав Іванчуку, що: «Від бюджетний грошей ми вас (стару владу) відрізали», але грошей в бюджеті стало менше. Парадокс, чи не так? Так хто зараз краде гроші, якщо стара влада «відрізана»?Пристебніться, далі буде ще веселіше Пам'ятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9457
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Гнилозубому порохоботу цензор довірив малювати жаби. Вже й не приховує
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Навіщо ти мені це запостила, порохоботино гнилозубе?
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З інтернету:

Мирослав Гай
Разумков говорит, что Зе не может закончить войну.Раньше они говорили, что война идет потому, что Порошенко на ней зарабатывает и что Зеленский закончит войну и вернет наших пленных.Обстрелы продолжаются, россияне не дают разминировать территорию вокруг моста в Станице, моряки в плену, Россия при Зеленском начала оккупацию Черного Моря...Я говорил, писал, что нас обманывают, что войну ведет РФ, что Путин решает другие стратегические задачи, а мир с Россией возможен только при сдачи национальных интересов и потери суверенитета...Теперь, Разумков выходит и сообщает - мы все время вам врали.Тоже самое будет и с тарифами, реформами и так далее...А тем временем Зеленский уже тратит в месяц на 12 млн. гривен больше, чем Порошенко, который покрайней мере Россию называл агрессором, а не "другая сторона".И все это закончится очень плохо для всей страны, для каждого из нас - неважно за кого Вы голосовали. Теперь уже не важно.
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главное в творческом человеке уметь анализировать
информацию
человеку просто нужно дать направление
дальше он должен сделать сам свои выводы решения
кто учился /бывало одна лекция изменяла
отношение к предмету,проблеме /
нынешние депутаты не вышли с погреба
большинство самодостаточные
не надо делать / умные / лица только мы все
знаем и умеем
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Где жабка про безальтернативного херанта , драпающего на двух самолётах? Ручки не доходят?.. Или долги какие остались?
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