 Пам'ятка Зе!путату, глибинний народ, подробиці замаху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Пам'ятка Зе!путату

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Это вам не мелочь по карманам тырить!

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Повернемо правосуддя часів Януковича!



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Подробиці замаху

Насуп брови...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічається з депутатами партії "Слуга народу" в Трускавці. ФОТО

Глибинний народ

... і чий, все-таки, Крим?

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Щось пішло не так...

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