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Все про:Держприкордонслужба (2199) коноплі (59) Крим (7251) наркотики (805)

 Правоохоронці викрили міжнародне ОЗУ, яке поставляло канабіс у РФ та окупований Крим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники ДПСУ та СБУ припинили діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке займалось контрабандою наркотиків у РФ та окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.

Так, прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками ГУ СБУ в АР Крим, під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим і за силової підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР" викрили злочинну схему з виготовлення, зберігання і подальшої переправки в Російську Федерацію наркотичних засобів, а також в окупований Росією Крим.

В рамках відкритого кримінального провадження за матеріалами оперативників ДПСУ і на підставі постанови суду правоохоронці провели низку обшуків у Полтавській, Дніпропетровській і Сумській областях.

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За результатами обшуків, в одному з міст Полтавської області в житлових і нежитлових приміщеннях, а також на приватних ділянках спільна оглядова група виявила в цілому понад 5000 кущів рослин, схожих на коноплю, майже 10 кг вже готової до вживання речовини сіро-зеленого кольору (попередньо канабісу), а також обладнання для вирощування рослин, мобільні телефони, флеш-носії тощо. Встановлено осіб, які займалися культивацією та охороною місць незаконного вирощування наркотичних рослин загальною площею близько 2 гектарів.

Крім того, в Дніпропетровській області правоохоронці виявили інших громадян, які є фігурантами справи.

А в місті Суми, у взаємодії зі співробітниками Східного регіонального управління, правоохоронці виявили людину, в якої знайшли майже 2 кг сіро-зеленої речовини (попередньо канабісу). Ця особа була посередником в організації переправки наркотичного засобу через державний кордон України до Російської Федерації.

В даний час проводяться слідчі дії та необхідні експертизи.

Правоохоронці викрили міжнародне ОЗУ, яке поставляло канабіс у РФ та окупований Крим 01
Правоохоронці викрили міжнародне ОЗУ, яке поставляло канабіс у РФ та окупований Крим 02
Правоохоронці викрили міжнародне ОЗУ, яке поставляло канабіс у РФ та окупований Крим 03
Правоохоронці викрили міжнародне ОЗУ, яке поставляло канабіс у РФ та окупований Крим 04
Правоохоронці викрили міжнародне ОЗУ, яке поставляло канабіс у РФ та окупований Крим 05
Правоохоронці викрили міжнародне ОЗУ, яке поставляло канабіс у РФ та окупований Крим 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141554
 
 
 Топ коментарі
 
это не сбу,это отдел фсб в Украине.
иначе как обьяснить то что они работают над безопасностью другой страны.не своей.
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И тогда бабы не нарожають мясо для путлера. Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6766
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опередил... Пускай кацапы и крысчане курят пока не посинеют !!!
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Ну и зачем??? Это же доброе дело пацаны делали!
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Їм краще спайси та дешеві (й максимально вбивчі) опіати а-ля дезоморфін!
А сопілка - то для ментальних задоволень людей, а не 🐷🐶
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Вокруг всех больших городов, по селам, выращивают. Надо же селянам как-то зарабатывать.
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Та хай би курили. При регулярному вживанні конопля призводить до чоловічої стерильності.
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это не сбу,это отдел фсб в Украине.
иначе как обьяснить то что они работают над безопасностью другой страны.не своей.
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говна коровьево перетертого нужно было подмешать и отправить получателю.
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Їх за таке постачання треба нагороджувати, а не карати. Вони боролись з окупантом і зберігали здоров"я українців, вивозячи отруту ворогам. Правоохранители разоблачили международную ОПГ, поставлявшую каннабис в РФ и оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7734
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блин я бы им еще все конфискованные наркотики отдал, пусть прут на парашу.
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Тю, та нехай би собі возили москалям "наздоров'я"! Я б на місці правоохоронців та суддів хіба, що невеликим штрафом їх би покарав за те, що не оформили приватне підприємство і не платили податки в бюджет. Ну,і можна, як форму відшкодування збитків, заставити продавати кацапам героїн, метамфетамін або що-небудь з фентанілового ряду!
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Як на мене , нехай би травили цю москальську мразоту . Знищувати окупантів - це нормально .
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да какое это ОПГ? Это честные люди. Они знали, что наркотики это плохо и на Украине запрещены, вот и хотели в паРашу скинуть, а тут их не поняли, арлы аваковские, да отобрали, ношу непосильную, сказали. мол, посмотрят, а потом сами подбросят..
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щось я не втямлю, у нас що дешевше її вирощувати чи грунти особливі?
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