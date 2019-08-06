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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Кульчицький (15) Слов'янськ (195) Балан (9) Князєв (332)

 На Донеччині вшанували пам'ять воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Слов'янськом вертольоті в 2014 році, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 серпня, під час поїздки на схід України голова Нацполіції Сергій Князєв і командувач Нацгвардії Микола Балан ушанували пам'ять воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Слов'янськом вертольоті в травні 2014 року.

Про це повідомляє МВС на своїй сторінці Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На Донеччині віддали шану воїнам, загиблим у збитому бойовиками під Слов’янськом гелікоптері", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 6 серпня командувач Нацгвардії Балан, керівник Нацполіції України Князєв разом з начальником ГУНП у Донецькій області Миколою Семенишиним поклали квіти до меморіалу військовослужбовцям, які загинули у збитому бойовиками гелікоптері під Слов'янськом.

У МВС нагадали, що 29 травня 2014 року поблизу гори Карачун проросійськими сепаратистами був збитий вертоліт і загинули 12 працівників правоохоронних органів разом з генералом Сергієм Кульчицьким.

"Генерал із серцем солдата. Саме так називають генерала Сергія Кульчицького його побратими. Вічна пам’ять героям! Тим, хто боровся за мирну Україну та зберіг життя інших ціною власного", - наголосили в МВС.

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На Донеччині вшанували память воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Словянськом вертольоті в 2014 році, - МВС 01
На Донеччині вшанували память воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Словянськом вертольоті в 2014 році, - МВС 02
На Донеччині вшанували память воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Словянськом вертольоті в 2014 році, - МВС 03
На Донеччині вшанували память воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Словянськом вертольоті в 2014 році, - МВС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141487
 
 
 Топ коментарі
 
Пам'ятаю ту трагедію, а по сьогоднішнім міркам це злочин. Загиблим вічна пам'ять і земля пухом. А винним за цей злочин - відповідальність по закону.
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Память почтили, а виновных при Барыге так и не нашлось. Лишь одно генералишко отделалось испугом.
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там вертольоти позбивали як мухи, бо військова алкашня не знала, як ними воювати.
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Тобто ти військових називаєш алкашнею?
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Пам'ятаю ту трагедію, а по сьогоднішнім міркам це злочин. Загиблим вічна пам'ять і земля пухом. А винним за цей злочин - відповідальність по закону.
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Тобто лише розмови, яких багато. А путін - *****? Крим чий? На Донбасі сепари чи ополченці?
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