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Все про:Крим (7251) кримські татари (1400) зниклий безвісти (3)

 14-річний кримський татарин зник в окупованому Криму. ФОТО

В окупованому Криму четвертий день шукають зниклого 14-річного кримськотатарського підлітка.

Про це повідомляє "Кримськотатарський ресурсний центр", передає Цензор.НЕТ.

"З 3 серпня 2019 року немає достовірної інформації про місцезнаходження 14-річного Кемаль Сулеймана Червонійовича з селища Давидівка Сімферопольського району", - йдеться в повідомленні.

14-річний кримський татарин зник в окупованому Криму 01

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За даними правозахисного центру, всього за період окупації Криму Росією зниклими без вісті на півострові вважаються 17 осіб: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арлен Терехов, Руслан Ганієв, Марсель Аляутдінов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Різван Абдураманов і Ейнар Еюпов. 13 осіб з цього списку - представники кримськотатарського народу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141464
 
 
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Чи буде про це говорити Зеленський з Ердоганом? Можливо ми почуємо звинувачення у бік кримських татар, які прихильники Зеленського писали на Цензорі?
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Началось самое страшное: в Крыму начали пропадать дети,
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Кацапня йде на все що б татари покинули Крим....
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Рашистские мрази, подонки, оккупанты, чтоб вы все, твари, передохли вместе с ботоксным вашим Сцарьком-лысогномом!!!
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Треба було не кацапам давати кримську автономію, а кримським татарам і іншим корінним націям Криму з реституцією (поверненням) землі та майна. Коли б Крим був кримськотатарською автономією, татари б не допустили ні зрадницької харківської угоди, ні окупації.
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