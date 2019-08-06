 Делегація Швейцарської Конфедерації відвідала район проведення ООС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
Під час візиту військовий аташе побував на КПВВ "Золоте", де був ознайомлений з особливостями роботи всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду в межах Донецької та Луганської областей, порядок перетину лінії розмежування різними категоріями громадян", - йдеться в повідомленні.
Також Сульсера відвідав один із військових госпіталів у районі проведення ООС, де ознайомився з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим. Також делегація провела зустріч з керівництвом Луганської ОДА, представниками неурядової організації "Схід SOS", співробітниками Служби безпеки України та представниками ОБСЄ.
заключениититуле Петка.
Вон, в Антиколорадоса "публика" что только не призывала делать с "зебилами", в то же время суша голову над тем как побольше "зебиов" уговорить голосовать за По.
Это как минимум странно и смешно)
Вот прямо так, без следа ребята обвалят гривну? Хотя..... при "Порохе" ведь как-то обвалили тоже.
Но тут Зеленскому - невыгодно валить? Если ты говоришь шо кто-то другой возит чемоданы. Значит их и настигнуть легко. Что значит "выбросят на рынок" - это же не комплект носков шо без следа можно, а много миллиардов грн.?