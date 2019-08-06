 Делегація Швейцарської Конфедерації відвідала район проведення ООС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Під час візиту військовий аташе побував на КПВВ "Золоте", де був ознайомлений з особливостями роботи всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду в межах Донецької та Луганської областей, порядок перетину лінії розмежування різними категоріями громадян", - йдеться в повідомленні.

Також Сульсера відвідав один із військових госпіталів у районі проведення ООС, де ознайомився з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим. Також делегація провела зустріч з керівництвом Луганської ОДА, представниками неурядової організації "Схід SOS", співробітниками Служби безпеки України та представниками ОБСЄ.

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