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 Політика України
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Все про:Швейцарія (92) Донбас (12671) операція Об'єднаних сил (1446)

 Делегація Швейцарської Конфедерації відвідала район проведення ООС. ФОТО

Військовий аташе при Посольстві Швейцарської Конфедерації в Україні полковник Урса Сульсера відвідав район проведення Операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Під час візиту військовий аташе побував на КПВВ "Золоте", де був ознайомлений з особливостями роботи всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду в межах Донецької та Луганської областей, порядок перетину лінії розмежування різними категоріями громадян", - йдеться в повідомленні.

Також Сульсера відвідав один із військових госпіталів у районі проведення ООС, де ознайомився з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим. Також делегація провела зустріч з керівництвом Луганської ОДА, представниками неурядової організації "Схід SOS", співробітниками Служби безпеки України та представниками ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН надасть допомогу на $1 млн мешканцям 52 населених пунктів на лінії розмежування

Делегація Швейцарської Конфедерації відвідала район проведення ООС 01
Делегація Швейцарської Конфедерації відвідала район проведення ООС 02
Делегація Швейцарської Конфедерації відвідала район проведення ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141438
 
 
 Топ коментарі
 
зеленский сказал повстанцы воют с Украиной - вот они и убеждаются в этом)))
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Светик, он уже давно не Президент, а тебя всё колбасит.
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Содержание президента Швейцарии в месяц 36 416 долларов, содержание президента Украины в месяц 3 111 848 долларов, в 100 раз разница , при этом Швейцария намного богаче Украины . Зебилы , вы за это голосовали ? Скажите честно? Порошенко уже нет !
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На экскурсиях тоже можно зарабатывать,а еще и пусть выпустят пару очередей с ДШК по кацапам-дело нужное
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Насладиться ещё раз - https://youtu.be/co6a5_lB3Ww
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И снова иностранцы сами лазают на передке... На каком пляжу зекретин в этот раз?
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Светик, он уже давно не Президент, а тебя всё колбасит.
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ложь. Антиколорадос говорит шо приняли закон о пожизненном заключении титуле Петка.
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Я тебя вообще не знаю, так что мне пох на каком ты
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зеленский сказал повстанцы воют с Украиной - вот они и убеждаются в этом)))
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Интересно. Какой же это там бизнес у швейцарских гномов ?
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Содержание президента Швейцарии в месяц 36 416 долларов, содержание президента Украины в месяц 3 111 848 долларов, в 100 раз разница , при этом Швейцария намного богаче Украины . Зебилы , вы за это голосовали ? Скажите честно? Порошенко уже нет !
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На самом деле, Порошенко есть; он просто взял отпуск.
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На самом деле ты бы хоть поработал, а не тут круглосуточно нахваливать своего идола.
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У меня вечер: 19:40. После ужина, самое милое дело: по наглым лахтинским харям настучать.
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А какая польза от срачей? Как раз парашникам и выгодно чтобы все ругались и угрожали.
Вон, в Антиколорадоса "публика" что только не призывала делать с "зебилами", в то же время суша голову над тем как побольше "зебиов" уговорить голосовать за По.
Это как минимум странно и смешно)
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Зато очень немешно будет когда умные ребята, которые завезли чемоданы долларов в обменники и скупающие гривну, вдруг выбросят эту гривну массово на рынок. Ну, не сейчас. А когда они решат что этот режим пора валить. Делегація Швейцарської Конфедерації відвідала район проведення ООС - Цензор.НЕТ 8393
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Это из разряда полтриллиона отмытых Беней?
Вот прямо так, без следа ребята обвалят гривну? Хотя..... при "Порохе" ведь как-то обвалили тоже.
Но тут Зеленскому - невыгодно валить? Если ты говоришь шо кто-то другой возит чемоданы. Значит их и настигнуть легко. Что значит "выбросят на рынок" - это же не комплект носков шо без следа можно, а много миллиардов грн.?
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еще бы директор Люксембурга приехал
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