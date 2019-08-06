 Нацбанк вводить в обіг монету до 1000-річчя правління Ярослава Мудрого. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Присвячена (пам'ятна монета. - Ред.) остаточному утвердженню на київському престолі (1019–1054) великого князя Ярослава Мудрого – державного діяча, за часів якого Київська Русь сягнула піку своєї могутності. Під рукою Ярослава Володимировича Київська держава укріпила та розширила свої кордони, зміцнила міжнародне становище, а культура Русі досягла найвищого розвитку", - йдеться в повідомленні.
Срібна монета "1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого" вводиться в обіг з 6 серпня номіналом 20 гривень і тиражем 2500 штук.
Роздрібна ціна монети 2121 грн. На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України (ліворуч), під яким напис УКРАЇНА; номінал – 20/ГРИВЕНЬ (праворуч); на тлі абрису бань Софійського собору зображено макет реконструкції собору ХІ ст., під яким стилізований сувій Руської правди, по обидва боки від сувою: позолочені вірчий знак князя Ярослава Мудрого (ліворуч) та печатка (праворуч); рік карбування монети 2019 (унизу ліворуч). На реверсі монети зображено стилізований фрагмент літописної мініатюри та написи: ЯРОСЛАВ МУДРИЙ НА ПРЕСТОЛІ (угорі), 1019 (унизу).
Как я говорю - че тогда теперь плакать шо теперь уже они сюда лезут и грабят? Понятно шо - "А нас то за шо"(искренне удивляясь), но все ж таки выглядит логично.
2. Цена монеты колеблется вместе с ценой на металл, из которого она сделана.
3. Это цена НБУ. На руках она будет дороже.
"Присвячена остаточному утвердженню на київському престолі (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого - державного діяча, за часів якого Київська Русь сягнула піку своєї могутності. Під рукою Ярослава Володимировича Київська держава укріпила та розширила свої кордони, зміцнила міжнародне становище, а культура Русі досягла найвищого розвитку", - йдеться в повідомленні. Срібна монета "1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого" вводиться в обіг з 6 серпня номіналом 20 гривень і тиражем 2500 штук....»