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Все про:монети (34) НБУ (468)

 Нацбанк вводить в обіг монету до 1000-річчя правління Ярослава Мудрого. ФОТО

Національний банк України з 6 серпня 2019 року вводить в обіг пам'ятну срібну монету, присвячену тисячоліттю від початку правління київського князя Ярослава Мудрого.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Присвячена (пам'ятна монета. - Ред.) остаточному утвердженню на київському престолі (1019–1054) великого князя Ярослава Мудрого – державного діяча, за часів якого Київська Русь сягнула піку своєї могутності. Під рукою Ярослава Володимировича Київська держава укріпила та розширила свої кордони, зміцнила міжнародне становище, а культура Русі досягла найвищого розвитку", - йдеться в повідомленні.

Срібна монета "1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого" вводиться в обіг з 6 серпня номіналом 20 гривень і тиражем 2500 штук.

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Роздрібна ціна монети 2121 грн. На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України (ліворуч), під яким напис УКРАЇНА; номінал – 20/ГРИВЕНЬ (праворуч); на тлі абрису бань Софійського собору зображено макет реконструкції собору ХІ ст., під яким стилізований сувій Руської правди, по обидва боки від сувою: позолочені вірчий знак князя Ярослава Мудрого (ліворуч) та печатка (праворуч); рік карбування монети 2019 (унизу ліворуч). На реверсі монети зображено стилізований фрагмент літописної мініатюри та написи: ЯРОСЛАВ МУДРИЙ НА ПРЕСТОЛІ (угорі), 1019 (унизу).

Нацбанк вводить в обіг монету до 1000-річчя правління Ярослава Мудрого 01
Нацбанк вводить в обіг монету до 1000-річчя правління Ярослава Мудрого 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141433
 
   
 Топ коментарі
 
Московии тогда ещё не было, лягушки на том месте квакали, а теперь московиты говорят ,что они наши старшие братья, если по Дарвину то да ,как были дикими так и остались,работать не хотят ,а только бухают и воруют всё у соседей Нацбанк вводить в обіг монету до 1000-річчя правління Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 7823
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йєтті, как іх?.. гуманоїди! волосатийє і с хвостамі
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Это типа он юморист.Смайлик спецом прилепил где нужно смеяться.
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Московии тогда ещё не было, лягушки на том месте квакали, а теперь московиты говорят ,что они наши старшие братья, если по Дарвину то да ,как были дикими так и остались,работать не хотят ,а только бухают и воруют всё у соседей Нацбанк вводить в обіг монету до 1000-річчя правління Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 7823
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не правда . не только лягушки . там и люди жили . человек пять-шесть Нацбанк вводить в обіг монету до 1000-річчя правління Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 5351
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йєтті, как іх?.. гуманоїди! волосатийє і с хвостамі
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Тогда на машковии жили редкие буквально первобытные - угро-финские племена и стояли кромы русинов-колонистов которые грабили мокшу и лесные ресурсы мокшандии.
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стояли кромы русинов-колонистов которые грабили мокшу и лесные ресурсы мокшандии.\\\\\\\\\

Как я говорю - че тогда теперь плакать шо теперь уже они сюда лезут и грабят? Понятно шо - "А нас то за шо"(искренне удивляясь), но все ж таки выглядит логично.
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Вообще-то Мудрый и воспитывался среди этих лягух, поскольку начинал княжить именно на "болотах" будущей Московии. А Киев этот сепаратюга захватил значительно позже.
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а хто визначив таку рознічну цену? Там же номінал 20грн!!! Пусть ринок оприділяйє кому вона за скока нужна!!! Куда смотріт антімонопольний камітєт???
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1. Посмотри сколько унций серебра.
2. Цена монеты колеблется вместе с ценой на металл, из которого она сделана.
3. Это цена НБУ. На руках она будет дороже.
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на руках она нікому нє нужна - нумізматов осталось пять чєлавєк
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Треба брати, цінна річ, та й ціна доступна. Мабуть буде багато охочих.
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ага, я занял очєрєдь. Ви будєтє стоять в очєрєді? Я в гастроном за хлєбом сбєгаю
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нє, порохобот і нумізмат с полувєковим стажем)))
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а ти шо? нє знал шо на хворумє цензора собралісь самийє проффєсіанальнийє спіціалісти во всєм областях наукі, тєхнікі, права і економікі?
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Мовою ОРИГІНАЛУ:
"Присвячена остаточному утвердженню на київському престолі (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого - державного діяча, за часів якого Київська Русь сягнула піку своєї могутності. Під рукою Ярослава Володимировича Київська держава укріпила та розширила свої кордони, зміцнила міжнародне становище, а культура Русі досягла найвищого розвитку", - йдеться в повідомленні. Срібна монета "1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого" вводиться в обіг з 6 серпня номіналом 20 гривень і тиражем 2500 штук....»
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Одне не вкладається в голові -- престол, держава, розширення території, розквіт -- а чому все-таки "князь", а не король, як у сусідніх, бідніших країнах?!
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Надо требовать от Зе переименования Украины в её истинное историческое древнее и сакральное название Русь-Украина!
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...і з сакральним русскім язиком...чи русска-украінскім... "лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»"...а дєрєвня та село - це різні речі...можна сказати діаметрально протилежні...без десакралізації слова русь, не буде в Україні українізації-дерусифікації. Там, де з'являється русь, там зникає Україна. Приклад тому білоРУСЬ.
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Ты просто селюк с комплексами меньшевартости. Кстати русский язык родом из Украины, а само слово Украина русское или руське, поэтому никуда Украина не исчезнет как и мова - название которое она получила от слова Украина, ибо мову в первую очередь оберегают русскоязычные украинцы как своё достояние. Не пускай сопли, всё будет Русь-Украина!
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Слово город изначальное, было оно и в церковно-славянском (русском языке) и древнерусском (украинском), а мисто то при Речи Посполитой появилось - польское оно.
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от шо тіко ці кацапи не придумають шоб іко мову не вчити! Тепер вони йєзичнийє защітніки мови!!! А шоп вам добро було!!!
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Кацапам насрать на мову. А русскоязычные знають мову підчас краще за одномовних, бо знають її літературну, а не сільску, хоча і сільскою можуть розмовляти якща треба. Ти де живешь, рагуль, що так Україну не знаешь?
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Я так розумію, що не-українцями. Теж саме зі словом городище. От не було у давнину на цій території міст! а були городища...бо слово місто вже якось так із цивілізацією асоціюється...взагалі то є таке прізвище - Толочко...
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Слово город изначальное, было оно и в церковно-славянском (русском языке) и древнерусском (украинском), а мисто то при Речи Посполитой появилось - польское оно.
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Тебе традиционно сцать в глаза, ЗЕлупу за воротник и говна на лопате.
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шо ти так нєгодуйєш? ЗЄ обйєдініл Україну, а со врємєнєм восстановіт вєлікую імпєрію зла
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Бесполезный собор на монете - далеко заедем. Зачем изображать то, от чего ноль толку, а расходы на попов - гигантские? За столько бабла можно было нанять кучу солдиков и никто бы не смог захватить русь. Но нет - лучше капища строить, как и некто Мазепа потом. х.з. как умный человек мог так обосраться Нацбанк вводить в обіг монету до 1000-річчя правління Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 527
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А церковь и попы каким боком к этой монете на обратной стороне монеты. Это все достижения Ярослава ,Украины. Мы катимся в средневековье .Больше ничего не происходило?
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Саме цікаве те, що московіти стирили з саркфага в Софії скелет Ярослава Мудрого і не бажають його повертати.
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