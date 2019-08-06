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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:суд (5392) Сарган (344) Ситник (495)

 Суд розглядає справу про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. Журналістів на засідання не пустили. ФОТО

Сьогодні в Сарненському суді Рівненської області триває судове засідання з розгляду справи про відпочинок директора НАБУ Артема Ситника в одному з мисливських угідь у регіоні.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала речниця Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Саме за цим фактом керівнику антикорупційного органу було вручено протокол про корупцію представником Національної поліції на трасі під Полтавою. За клопотанням адвоката справу слухатимуть в режимі відеоконференції. Директор НАБУ А.Ситник має бути присутнім у Солом’янському райсуді Києва (вул. М.Кривоноса, 25) для забезпечення участі у справі про свої "подарунки". Участь А.Ситника обов’язкова", - повідомила Сарган.

Суд розглядає справу про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. Журналістів на засідання не пустили 01

"Ресторан "Дичь" на Рівненщині", - підписала фото Сарган.

За даними видання "Українські новини", Ситник дає пояснення в суді через відеоконференцзв'язок. Водночас засідання відбувається в закритому режимі, хоча журналістам не пояснили такого рішення.

Суд розглядає справу про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. Журналістів на засідання не пустили 02

Журналісти "слухають" засідання суду у справі Ситника.

Двері на засідання, де Ситник дає пояснення, зачинені на замок і нікого не пускають.

Сам адмінпротокол розглядає Сарненський райсуд Рівненської області.

Читайте також: Глава НАБУ Ситник не з'явився на судове засідання щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині, - Сарган

Суд розглядає справу про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. Журналістів на засідання не пустили 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141431
 
 
 Топ коментарі
 
НАБУ, НАЗК, САП, ГПУ, СБУ,Менты, Таможня, Налоговая, Суды..........сколько надо перетрусить , уволить, конфисковать. посадить...............
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не старайся дядя, пенсия как была 1700 так и будет, не прибавят. лучше в хзубы лопату, посади картошку, до морозов еще может вырасти, что бы не жрать отбросы с помойки.
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НАБУ, НАЗК, САП, ГПУ, СБУ,Менты, Таможня, Налоговая, Суды..........сколько надо перетрусить , уволить, конфисковать. посадить...............
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Я згодна з вами, шо половину треба закрити, бо оці всі нові антикорупційні органи вони просто відпрацьовують інтереси конкретних олігархів або кіл політичного впливу.
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Может Сытник альфонс или голубой-это одна ситуация,пусть его жена разбирается.А ВОТ ЕСЛИ ОН ДЕЛА СЛИВАЕТ ИЛИ ТОРГУЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ то это уже совсем другое
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Наши рептилоиды любят не только высокие зарплаты, но и халяву.
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Ну халяву любят все-не все за нее продаются,тут уже породистость нужна
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нам пофіг, що ******* ваші рептилоїди, з Крима і з Донбаса , а краще і взагалі з України, всі.
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Кличко тоже нужно сажать на скамью - летает на чужих частных самолетах,как проститутка.
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если бы только это.Ширма для коррупционеров. ворья, дерибанщиков Киева.
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не старайся дядя, пенсия как была 1700 так и будет, не прибавят. лучше в хзубы лопату, посади картошку, до морозов еще может вырасти, что бы не жрать отбросы с помойки.
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тётя,болеешь? ты оглядывайся. санитары не дремлют. и тампакс в мозгу поменяй.
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да, слегка более животом, судороги мышц пресса, уже не могу с вас смеяться, зубожилые чмошники. иди работай, черт!
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ну нормально так)))на западе обычно сами подают в отставку при таких скандалах, а у нас как с гуся вода
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Журналистов на заседание не пустили.

Они следственный эксперимент проводят! Суд рассматривает дело об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине. Журналистов на заседание не пустили - Цензор.НЕТ 4968
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Какие такие журналисты- руки прочь от него?!Сытник теперь лично на Зе работает-дела Пороху шьёт!!!!)))
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Честно говоря, я тут не совсем понимаю: "отдых за чужой счет"(с). Если бы ко мне приехал мой друг, то он бы тоже жил у меня за чужой счет. За мой, то есть. А как иначе? Это- нормально. Я у него так проживал, в Киеве. И в Одессе. И- ничего. Не вижу состава преступления.
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Андрей!. .ты наверно не в курсе.. Сытник отдохнул на 150 000 грн и не расплатился..
Подобные подарки (услуги) необходимо декларировать!. .а Сытник этого не сделал!
Ненужно путать посиделки с дружбаном на кухне и элитный отдых, с охотой, с прислугой, с покатушками на квадроциклах, стрельбой по тарелочкам, элитным алкоголем, с работой целого штата поваров на одну ВИП-персону..
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мы правы, когда говорим правые слова и совершаем правые дела..
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а за какой счет, точнее за чей, Сытник летал в Грецию на отдых? это суд и прокуратуру не интересует? или господин Сытник думает, что если он имитирует бурную деятельность НАБУ, то это даст ему доверия нового президента? что-то очень сильно сомневаюсь
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а стоимость учебы будущих законотворцев в трускавце, комерческая тайна )) хавайте дальше
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Та що там розглядати. Відпочинок за чужий рахунок, ще й на таку суму - це хабар чистої води. Питання лише в тому що Ситник зробив за це спонсору?
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Тю, а отдых слуг урода в Трускавце - это как?
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К Сытнику еще с первых дней работы в НАБУ есть много вопросов, а этот коррупционный шлейф тянется еще со времени его прокурорства в Киевской области. Так что не удивительно, получив должность в НАБУ, он и дальше продолжал свои схемы
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Сытник - социально близкий Бене и Юле.
Журналистам на суде делать нефиг!
Ну, на крайняк, можно запустить социально близкого "журналиста" бигуса!
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Зараз депутатам хтось подарував платне навчання, але за договором це комерційна таємниця. Завтра депутатам хтось подарує віллу в Італії, і за договором це теж буде комерційна таємниця. Проблема в тому, що подарунки для депутатів не можуть бути комерційною таємницею! Підписуйтесь на Пенса https://bit.ly/**********, тицяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім дзвоник. Ставте лайки, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на Перемогу, тож це буде і ваш внесок у Перемогу України.
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Незаконое обагащение отменили,А тут на пять тысяч баксов с друзьями два дня насчитали.
Какой то прзор.Другое дело Сейшелы Югика это даже для пересичного украинца не зазорно.
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Ситник зажрався. Він був хабарником коли працював прокурором у Київській області і залишився таким самим хабарником коли став працювати а набу. Просто апетити його конкретно виросли, бо прокурором він брав хабарі квартирами, а тепер тисячними гулянками
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судя по тому, что Гизо Углава налево и направо продает какие-то справки из НАБУ, Сытник берет откаты за закрытые дела по другому методу. он просто отдыхает за чужой счет. мне кажется, что с такими деятелями пора закрывать НАБУ и распускать их на веки вечные
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