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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Миколаївська область (398) фото (92) ДСНС (1990)

 Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом. ФОТОрепортаж

Учора ввечері двоє школярів з Миколаєва залізли на 30-метрову електроопору високої напруги, щоб зробити оригінальне селфі. У підсумку один з них мало не загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у фейсбуці.

Так, під час підйому двох підлітків 2003 та 2005 р.н. на електроопору високої напруги, старший, наступивши на провід, був уражений електрострумом. Втративши рівновагу, падаючи вниз, підліток зачепився ногою за металеву конструкцію.

Те, що сталося, помітили люди, викликали поліцію та екстрені служби, після чого рятувальники спустили постраждалого. Його доставили в реанімацію у вкрай важкому стані.

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Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом 01
Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом 02
Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом 03
Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141430
 
 
 Топ коментарі
 
Надо было там оставить. Ведь вырастут, женятся, дети появятся, на папу похожие. Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом - Цензор.НЕТ 2481
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этим селфикам ничего не докажешь...даже увечья друга или смерть одноклассника - не догма, а повод повторить в надежде или даже в уверенности в то , что с ним такое не может произойти...
(вспомните себя мужики...даже не за ради селфи - ибо не ведали что это такое)))...
а не понятно за каким хером... лазили-прыгали-падали-поджигали-взрывали...)
***

сложней всего бывало в детстве
доказывать своим друзьям
что ты их подстрелил из палки
а на тебе бронежилет
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Крутые чуваки на николаевщине живут.
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Выходит что так, покруче, чем в Мариуполе. Позавчера- точно такой же случай! Зеркальный. Только с летальным исходом. Мементо мори! Моментально... в море!(с)
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А міг би розповісти як будувати плазмові ел. станції та як передавати енергію лазерними пучками))
(можливо просто на процедурах зараз Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом - Цензор.НЕТ 3256 )
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Ну так вовки б не скаржились Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом - Цензор.НЕТ 2198
Чи собаки якісь - що там водиться?
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Надо было там оставить. Ведь вырастут, женятся, дети появятся, на папу похожие. Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом - Цензор.НЕТ 2481
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Та може папа таки розповість, шо туда ніззя, бач, мене іпануло, так шо я досі хпанутий. Хочеш бути як я? (Це діє)
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И не говори. Ну ладно моча в голову ударила - залез на опору.
Но на провод зачем лезть? Это же смерть же без вариантов.
Линия на вид 110 киловольт. Там и в метре от провода уже опасно
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Оно же опять туда полезет. Ненаспасаешься.
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этим селфикам ничего не докажешь...даже увечья друга или смерть одноклассника - не догма, а повод повторить в надежде или даже в уверенности в то , что с ним такое не может произойти...
(вспомните себя мужики...даже не за ради селфи - ибо не ведали что это такое)))...
а не понятно за каким хером... лазили-прыгали-падали-поджигали-взрывали...)
***

сложней всего бывало в детстве
доказывать своим друзьям
что ты их подстрелил из палки
а на тебе бронежилет
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Ему повезло что падая, зацепился, иначе тупо разбился бы насмерть.
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на нижнем фото - двое подростков - один пораженный током и второй - друг , крепко держащий своего товарища, пока не пришла подмога!
и не только местные вызывали скорую но и этот мальчик тоже!
при всей глупости затеи - надо отдать должное пацаненку - он придерживал друга на высоте, рискуя упасть или тоже получить заряд...
потом уже сам слез, когда сняли обпеченного друга...
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Лучше бы этот идиот геройство свое на земле проявил и отговорил туда старшего лезть в принципе.
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не кандидат, а уже готовый (почти) лауреат...
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Сподіваємося що рятівники все ж таки зробили фото на пам'ять дебілу, як він обісрався на опорі
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