 Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у фейсбуці.
Так, під час підйому двох підлітків 2003 та 2005 р.н. на електроопору високої напруги, старший, наступивши на провід, був уражений електрострумом. Втративши рівновагу, падаючи вниз, підліток зачепився ногою за металеву конструкцію.
Те, що сталося, помітили люди, викликали поліцію та екстрені служби, після чого рятувальники спустили постраждалого. Його доставили в реанімацію у вкрай важкому стані.
(можливо просто на процедурах зараз )
Чи собаки якісь - що там водиться?
Но на провод зачем лезть? Это же смерть же без вариантов.
Линия на вид 110 киловольт. Там и в метре от провода уже опасно
(вспомните себя мужики...даже не за ради селфи - ибо не ведали что это такое)))...
а не понятно за каким хером... лазили-прыгали-падали-поджигали-взрывали...)
***
сложней всего бывало в детстве
доказывать своим друзьям
что ты их подстрелил из палки
а на тебе бронежилет
и не только местные вызывали скорую но и этот мальчик тоже!
при всей глупости затеи - надо отдать должное пацаненку - он придерживал друга на высоте, рискуя упасть или тоже получить заряд...
потом уже сам слез, когда сняли обпеченного друга...