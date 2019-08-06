 Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у фейсбуці.

Так, під час підйому двох підлітків 2003 та 2005 р.н. на електроопору високої напруги, старший, наступивши на провід, був уражений електрострумом. Втративши рівновагу, падаючи вниз, підліток зачепився ногою за металеву конструкцію.

Те, що сталося, помітили люди, викликали поліцію та екстрені служби, після чого рятувальники спустили постраждалого. Його доставили в реанімацію у вкрай важкому стані.

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