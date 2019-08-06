 Суд у Мелітополі відправив під домашній арешт без браслета підозрюваних у вбивстві відпочивальника в Кирилівці. ФОТОрепортаж

Про це повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, цими вихідними, 3 серпня 2019 року, на пляжі розважального центру "Сальвадор Далі" в Кирилівці Запорізької області між двома групами відпочивальників виник словесний конфлікт, який перейшов згодом у бійку з використанням однією зі сторін ножів і зброї. У підсумку четверо жителів Запорізької області дістали поранення різного ступеня тяжкості й були доставлені в лікарню.
За словами Аброськіна, працівниками поліції Запорізької області троє причетних до хуліганських дій і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень з використанням зброї відразу були затримані.
"Вчора зранку один із поранених чоловіків, 1990 р.н., від поранень помер у лікарні.
І вчора ж Мелітопольський суд обрав запобіжний захід для двох затриманих підозрюваних - цілодобовий домашній арешт без засобів контролю, третього, мабуть, суд відпустить сьогодні", - повідомив шеф кримінальної поліції.
если "Слуги Народа" не поменяют Уголовный Кодекс в сторону ужесточения наказания для убийц, террористов, пьяных водителей джипов въезжающих в остановки с людьми, маньяков-педофилов, насильников, шпионов, диверсантов, то можно спокойно начинать убивать "Слуг народа" и нам за это ничего не будет.. просто у нас мягкий, либеральный Уголовный Кодекс, который написан Портновым (кстати), и который поощряет подобные преступления!
А до Майдана нацики что тут что там практически одинаковые были. Одинаковые татухи "Русь" коловраты и так д.
Жаль что этого "судью" там эти быки не укокошили. Существо с татуажем можно смело расстрелять - и будешь прав. Оно походу большую половину жизни не вылезало с зоны. А надо как кое-где - 3 раза рецидив и
электрический стулпожизненное.
суды - украинское зло пострашнее угрозы из россии..