 Суд у Мелітополі відправив під домашній арешт без браслета підозрюваних у вбивстві відпочивальника в Кирилівці. ФОТОрепортаж

Про це повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, цими вихідними, 3 серпня 2019 року, на пляжі розважального центру "Сальвадор Далі" в Кирилівці Запорізької області між двома групами відпочивальників виник словесний конфлікт, який перейшов згодом у бійку з використанням однією зі сторін ножів і зброї. У підсумку четверо жителів Запорізької області дістали поранення різного ступеня тяжкості й були доставлені в лікарню.

За словами Аброськіна, працівниками поліції Запорізької області троє причетних до хуліганських дій і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень з використанням зброї відразу були затримані.









Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Вчора зранку один із поранених чоловіків, 1990 р.н., від поранень помер у лікарні.

І вчора ж Мелітопольський суд обрав запобіжний захід для двох затриманих підозрюваних - цілодобовий домашній арешт без засобів контролю, третього, мабуть, суд відпустить сьогодні", - повідомив шеф кримінальної поліції.