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Все про:суд (5385) вбивство (1867) Запорізька область (396) Аброськін (432)

 Суд у Мелітополі відправив під домашній арешт без браслета підозрюваних у вбивстві відпочивальника в Кирилівці. ФОТОрепортаж

Підозрюваних у заподіянні смертельних поранень одному з відпочивальників у Кирилівці Запорізької області відправлено під цілодобовий безконтрольний домашній арешт.

Про це повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, цими вихідними, 3 серпня 2019 року, на пляжі розважального центру "Сальвадор Далі" в Кирилівці Запорізької області між двома групами відпочивальників виник словесний конфлікт, який перейшов згодом у бійку з використанням однією зі сторін ножів і зброї. У підсумку четверо жителів Запорізької області дістали поранення різного ступеня тяжкості й були доставлені в лікарню.

За словами Аброськіна, працівниками поліції Запорізької області троє причетних до хуліганських дій і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень з використанням зброї відразу були затримані.

Суд у Мелітополі відправив під домашній арешт без браслета підозрюваних у вбивстві відпочивальника в Кирилівці 01
Суд у Мелітополі відправив під домашній арешт без браслета підозрюваних у вбивстві відпочивальника в Кирилівці 02
Суд у Мелітополі відправив під домашній арешт без браслета підозрюваних у вбивстві відпочивальника в Кирилівці 03
Суд у Мелітополі відправив під домашній арешт без браслета підозрюваних у вбивстві відпочивальника в Кирилівці 04

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"Вчора зранку один із поранених чоловіків, 1990 р.н., від поранень помер у лікарні.

І вчора ж Мелітопольський суд обрав запобіжний захід для двох затриманих підозрюваних - цілодобовий домашній арешт без засобів контролю, третього, мабуть, суд відпустить сьогодні", - повідомив шеф кримінальної поліції.

Суд у Мелітополі відправив під домашній арешт без браслета підозрюваних у вбивстві відпочивальника в Кирилівці 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141421
 
 
 Топ коментарі
 
Судьи в Украине оборзевшие вкрай...нужно принимать обязательно новые законы с самыми жесткими наказаниями для судей, принимающих заведомо неправомерные решения - вплоть до 10-15 лет за решеткой с конфискацией имущества семьи. И снимать с судей неприкосновенность перед законом.
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Спасибо рошену за судебную реформу!
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Сало не поделили Суд в Мелитополе отправил под домашний арест без браслета подозреваемых в убийстве отдыхающего в Кирилловке - Цензор.НЕТ 4066
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Спасибо рошену за судебную реформу!
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Дякуйте портнову. Він у зебілів відповідає за судові рішення.
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Надеюсь, что хоть Зеленский и его коалиция в Раде разберутся с судьями и законами, написанными до них, по которым судьи со спокойной совестью и безнаказанно отпускают домой убийц и рецидивистов.
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Судьи в Украине оборзевшие вкрай...нужно принимать обязательно новые законы с самыми жесткими наказаниями для судей, принимающих заведомо неправомерные решения - вплоть до 10-15 лет за решеткой с конфискацией имущества семьи. И снимать с судей неприкосновенность перед законом.
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у каждого вменяемого человека, читающего такие новости, сама собой родится мысль:
если "Слуги Народа" не поменяют Уголовный Кодекс в сторону ужесточения наказания для убийц, террористов, пьяных водителей джипов въезжающих в остановки с людьми, маньяков-педофилов, насильников, шпионов, диверсантов, то можно спокойно начинать убивать "Слуг народа" и нам за это ничего не будет.. просто у нас мягкий, либеральный Уголовный Кодекс, который написан Портновым (кстати), и который поощряет подобные преступления!
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не такой уж он и мягкий..., вот если б он мобилу украл, например у портнова, загремел бы лет на 6, а так, подумаешь, убил, это ж не страшно...
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За ведро картошки сядешь на два года. Патамуша у табе денег нату.
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Мало того, что ты страдаешь ибо вынужден отдыхать не в Турции, а в Неньке, так тебя еще и убить могут.
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и они смирно будут сидеть под домашним арестом и являться на заседания суда строго по вызову....да, это анекдот..., суд в Мелитополе - еще те приколисты....
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Кто в курсе клоунесса с надписью РУСЬ на пузе, это из какой вообще епархии существо? Какойто сепарский движ похоже. Козак вроде набит на бедре, но это ни о чем не говорит многие сепары видят в козаках друзей москалей.
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Возможно, тоже так подумал сначала, ну как-то они немолды для нациков и сильно на бандитов похожи или сепарков. А ко
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Так они в большинстве и есть криминальные или околокриминальные. Вся эта идеология не больше чем субкультура. Зато с помощью неё ими можно отлично управлять. Чем успешно и занимаются различные криминальные "авторитеты". В Запорожье например нацики контролируют отвалы под руководством криминала. Под видом патриотизма создаются такие себе мини армии. В результате ещё получается хорошее прикрытие.
А до Майдана нацики что тут что там практически одинаковые были. Одинаковые татухи "Русь" коловраты и так д.
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Нацики тоже стареют, а татухи остаются.
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очередное судейское дно Украины(((((((((((((((
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Счета сразу надо у судьи проверять, на сколько они пополнились.
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Я б их вообще отпустил как санитаров Украины от зверья.
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За Срусь - под домашний арест подадусь.
Жаль что этого "судью" там эти быки не укокошили. Существо с татуажем можно смело расстрелять - и будешь прав. Оно походу большую половину жизни не вылезало с зоны. А надо как кое-где - 3 раза рецидив и электрический стул пожизненное.
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Существо это похоже многих заинтересовало. То ли бандит то ли нацик, а скорей всего психологический инвалид, оно ж на теле только 10% от того хаоса, в что в голове у этой
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Нужно срочно судью закопать-срочно...
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Я где то читал, что такой херни, как "отпускать подозреваемых в убийстве под залог или под домашний арест", нет почти нигде в мире, это нонсенс. Так что и тут мы отличились свой дикостью.
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охренеть.

суды - украинское зло пострашнее угрозы из россии..
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Азіат, з татуюванням "Русь". Руцкі, цлавянін млеать.
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Суд та понятно, почему вы оставляете в тени прокуратуру ведь по ее обвинению и принимает решение суд, разобраться надо с прокурором а потом и с судьей не исключено, что "зарабатывают в связке" ...
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