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Все про:армія РФ (1984) боєприпаси (914) вибух (1730) Росія (19220)

 Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан. ФОТО

Через масштабні вибухи в місті Ачинськ, Краснодарський край, РФ евакуйовано кілька тисяч осіб. У районі введено надзвичайний стан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Газета ру.

Як уточнив губернатор російського регіону Олександр Ус, евакуація жителів практично завершилася:

"Загальна кількість жителів, які вже практично в повному складі евакуйовані - близько 6 тис. осіб" - підкреслив він.

На території Ачинського району введено режим надзвичайної ситуації, повідомляє пресслужба адміністрації району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси. ВIДЕО

Жителі Ачинська, які були в місті на момент події, розповіли, що у них заклало вуха від вибухів на складі з боєприпасами. "Всього 6 км відділяло мене від цього пекла. Досі дзвенить у вухах після двох найпотужніших вибухів. Щойно він прогримів я сховався за бетонну стіну і відчув силу ударної хвилі, біля паркану трохи далі відірвало облицювання, а в мене заклало вуха" , - зазначив один із городян у своєму інстаграмі.

Кількість постраждалих у результаті вибухів на артилерійському складі збільшилася до восьми. Про це повідомляє RT із посиланням на джерело в медустанові.

Водночас, четверо солдатів вважаються зниклими безвісти: вони були всередині будівлі і розвантажували боєприпаси. Рятувальники кажуть, що шанси знайти хлопців живими близькі до нуля, повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT.

Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан 01
Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан 02
Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141376
 
   
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Вот это вот в скобочках (РФ) выглядит так умилительно !
А то мы подумаем - опять , *** , у нас прапорщики наворованное скрывают ...
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аллах с акбаром в гости к кацапам пришёл
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Рагозiн каже що у Кремлi роботи стоялы Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 7694
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там где-то должна быть визитка черно-красного цвета.
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Ответка от украинских спецов? Кацапам: не рой другому яму, сам в нее попадешь (забытая капапская мудрость)
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Да какие солдаты НАТО, обычная крикорукость солдат при разгрузке, четверых солдат мгновенно распылило на атомы.
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Сльози матерів України не на землю капають, завжди буде розплата... такий закон життя.
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Ёма-ё, та шо ж такое
То одно, блин, то другое.. (с)
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цензор ))))) от новости съехал в КРАСНОДАРСКИЙ край ))))) эй ЭТО КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ !!! ГРАМАЦУЦЫ !!!!
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Це анонс. Туди теж відправилась ДРГ в синіх в"єтнамках.
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а може и в краснодарском? Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан - Цензор.НЕТ 281много радости не бывает
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жаль что Красноярский край, а не Краснодарский
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если бы они не взорвались, там были бы солдаты нато
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Смерть проклятым кацапским оккупантам ! Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 1024
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За часів президентства Зеленського, вибухає вже 2й склад *********** в расєї. Раніше склади вибухали тільки у нас. Думай_Те😉

😂
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Ага. І коли ж він встиг?- Вчора по Трускавцю п'яний лазив.
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Та нехай їм так щастить, лусніть касаби. Терпіли.
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Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 1802

Є таки гарні новини, а четверо іхтамнетів відправились до пекла. Експресом, без пересадки.
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Щас жирик опять про лазерные лучи рассказывать будет.
А так, если бы организовали прямую трансляцию, под пивасик с тараночкой, можно было бы полюбоваться часа два - три.
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Надеюсь народ сделает компиляцию в одно видео.
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Там Ракетные Войска,Там РЛС,ПВО,Лётное училище.Давно у них не рвалось.В орде уже 20 лет чёрная полоса.
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Да да мечтай, с крышевания наркоты эсбэушники уже не спрыгнут
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Краснодарский край? Видимо из этого склада боеприпасы в качестве гуманитарной помощи везут к нам? Пусть лучше они на месте взрываются, чем у нас!
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Ан, нет! Цензор соврал! Это Красноярский край, а не Краснодарский! Но тем не менее тоже неплохо, как сказал зять, бросив палкой в собаку и попав в тещу!
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Дождались. Наконец-то пресловутая Украинская ДРГ из мальчиков в трусиках на мусоровозе и туда доехала. То ли ещё будет - ща разойдутся.
Но есть метод - девочки без трусиков. Нехай думают.
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Имеются методы и пожёстче - бабки в рейтузиках. Но запрещено конвенциями.
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)))))))))))) шоб уши не закладывало, надо не за забором прятаться, а рот открывать, для выравнивания давления по обе стороны барабанной перепонки)))). изифюзик ))). ну и дикий там крепостной пошёл )). (хотя, канешно, может он хотел эту бетонную стену себе как крышку гроба поиметь) ))))))))))
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Куда эвакуировали? На колыму?
Таскают из одного барака ГУЛАГа в другой...
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А с неба дождик шёл кислотный,
Ещё для большей красоты.
И дома ждали россияне,
Пока остынут кирпичи. Бум - Бум - Бум - Бум
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Не надо обольщаться, это не ДРГ, а обыкновенный способ скрыть воровство на складах. В паРаше это уже почти легальный бизнес.
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Той випадок коли треба вибирати між рукожопістю та роботою іноземних спецслужб.
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Не здивуюсь, але 4 молодих хлопців загинуло, а знаючи правдивість московських змі ...., при посадці Суперджета в Москві теж писали спочатку про двох загиблих.
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так сама мордва зеленых зайцев ***** за рузьких лудей не считает, поэтому и говорит что только две штуки отправились к боярышниковым рекам с ягелевыми берегами.
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мы не обольщаемся... мы наблюдаем ))) - они все делают сами
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Когда хорошая новость из казлостана и на душе приятно...
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Китайцы готовятся. РФ в Украине тоже со складов начинала.
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Рашка похоже превратилась в филиал ада на земле, там сибирь горит, здесь склады взрываются, козломордые этого заслуживают
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Никто не отменял правило бумеранга. Лучше не злорадничать. А то не дай бог в стране еще пару складов бабахнут, если конечно осталось чему бахать
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вот именно, помню как козломордые над Украиной ржали когда у нас склады взрывались, теперь бумеранг к ним прилетел
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В Сирии обстреляли российскую авиабазу

Подробности читайте на УНИАН:
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Москалі показали у сюжеті як жителів везуть у автопричепі.
У нас так возять свиней.
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кацапня,це тільки початок... "Да умоются кровью те,кто усомнится в нашем миролюбии"...(с)
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Тайга горит,
Склады взрываются,
И тазом Раша
Накрывается.
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Ну наконец то бандеровцы там побывали
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В соцмережах є відео,де кацапи бояться і кажуть,як їм страшно.А ще хочуть з США воювати.
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4 человекообразных эвакуированы, шесть тыщ пропали без вести. Вот так было бы получше.
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