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 Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група осіб у камуфляжній формі напала на переробне підприємство.

Про це повідомив керівник обласної поліції Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Група осіб у камуфляжній формі здійснила напад на переробне підприємство у Бориспільському районі. На підставі копій незрозумілих документів вони намагалися блокувати персонал, охорону і захопити виробничі приміщення. Як результат, отримали достойну відповідь поліцейських спецпризначенців", - йдеться в повідомленні.

За фактом події було порушено кримінальні провадження у ст. 187 і ст. 296 ККУ.

"Далі робота слідчих і оперативників. Нададуть правову оцінку діям кожного. Два організатора будуть затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ст.ст. 187, 296 КК України", - повідомив Нєбитов.

Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов 01
Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов 02
Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов 03
Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов 04
Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов 05
Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов 06
Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов 07
Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141334
 
   
 Топ коментарі
 
Ось чим хочуть багато співвітчизників займатися.По фото видно,що здоровені бугаї,але працювати чесно не хочуть.
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Вот расстрелять одну-другую такую бригаду и рейдерство в Украине исчезнет як роса на сонці.
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Добро пожаловать иностранным инвесторам в Украину Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов - Цензор.НЕТ 2331
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Ось чим хочуть багато співвітчизників займатися.По фото видно,що здоровені бугаї,але працювати чесно не хочуть.
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такую Систему построили за 27 рокив
заработать на кватиру и тд можно только бандитским путем
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ляпни еще что нибудь такое же умное по теме обсуждения
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nfv так ты занял уже все место троль сраный
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не дуже, з дірками виглядали б краще. Скоріше за все половина з них кацапи, або з окупованих територій
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одна из древних мудростей как то так
вы удивитесь когда узнаете из каких тухлоых водоемов пьет жаждущее добро
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Просто зараз всі підприємства змінюватимуть власника. І якщо поліцаї наїхали на людей Коломойського- я їм не заздрю.
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Подумайте сами, зачем людям коломойского с помощьюж каких-то жирных тупых титушек и каких-то мутных документов отжимать предприятие? Он может это сделать чисто и законно, без всяких там уголовников.
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Добро пожаловать иностранным инвесторам в Украину Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов - Цензор.НЕТ 2331
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При Порошенко такого не было...раньше закон и порядок а сейчас анархия и бардак...
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Брехня, такое всегда было, есть и будет, пока не станут строгие законы.
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Надо тех кого словили одетыми в военную форму за совершение чего-то незаконного по упрощенной процедуре сразу в дисбат по Авдеевку, или куда там под Горловку
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Вот расстрелять одну-другую такую бригаду и рейдерство в Украине исчезнет як роса на сонці.
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Ну, в принципі можна й так, якщо адвокати вправні. Під статтю 36ККУ підходить: більше одного, озброєні, вдерлися на приватну власність...
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Зеленский на лиХе смеха.
ну-ну.... "президент".
Тьфу!
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Янукович в свое время тоже с отжатия ГОКов под Киевом начинал.
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Половина з них кацапи, а друга половина з окупованих територій.
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Очередные националисты которые зарабатывают как могут?
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