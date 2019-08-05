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 Події, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (647) прокуратура (1827) фальсифікат (253) Хмельниччина (268)

 Підпільне виробництво алкогольного фальсифікату ліквідовано на Хмельниччині, вилучено "продукції" майже на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині викрито підпільний цех, з якого вилучено фальсифікований алкоголь та обладнання для його виготовлення вартістю майже 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.

"Житель Хмельницької області, з метою виготовлення, зберігання і подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки і коньяку, під підпільний цех обладнав гаражне приміщення на території власного домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Надалі, забезпечивши систематичне виготовлення фальсифікату, розфасованого в ПЕТ-пляшки різної ємності без марок акцизного податку, він здійснював його збут жителям області.

Під час проведення обшуків слідчими виявлено та вилучено понад 1 800 літрів незаконно виготовлених підакцизних товарів, у тому числі горілки, коньяку і спирту. Також у ході обшуку вилучено обладнання для незаконного виготовлення та упаковки алкогольних виробів.

Також дивіться: Підакцизні товари майже на 8 млн грн вилучено з незаконного обігу в Тернопільській і Хмельницькій областях. ФОТОрепортаж

Також у ході обшуку вилучено обладнання для незаконного виготовлення та упаковки алкогольних виробів.

Загальна вартість вилученого майна становить майже 1 млн гривень.

Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців вдалося запобігти введенню фальсифікованої продукції в господарський оборот.

Підпільне виробництво алкогольного фальсифікату ліквідовано на Хмельниччині, вилучено продукції майже на 1 млн грн 01
Підпільне виробництво алкогольного фальсифікату ліквідовано на Хмельниччині, вилучено продукції майже на 1 млн грн 02
Підпільне виробництво алкогольного фальсифікату ліквідовано на Хмельниччині, вилучено продукції майже на 1 млн грн 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141328
 
 
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рюкзАков, звони Бубаканову на счет этих чертей! верините хоть бутылким.
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Молодец "житель", не все ж государству дурить пересичных
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шо робицца...малий - середній бізнес знищують
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Ну так в чому проблема-вилучене відправити нашимбратьям в якості гуманітарної допомоги.Тільки в кожну емність трохи метанолу додати,бо просто їх так не вставляє...
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в аптєкє:
- мужчина! я вам нє то лєкарство отпустіла!
- ?
- у вас в рецептє хлорістий калій, а я вам дала ціаністий
- а в чом разніца?
- ну... шесть капєйєк
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