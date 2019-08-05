 Підпільне виробництво алкогольного фальсифікату ліквідовано на Хмельниччині, вилучено "продукції" майже на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.
"Житель Хмельницької області, з метою виготовлення, зберігання і подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки і коньяку, під підпільний цех обладнав гаражне приміщення на території власного домоволодіння", - йдеться в повідомленні.
Надалі, забезпечивши систематичне виготовлення фальсифікату, розфасованого в ПЕТ-пляшки різної ємності без марок акцизного податку, він здійснював його збут жителям області.
Під час проведення обшуків слідчими виявлено та вилучено понад 1 800 літрів незаконно виготовлених підакцизних товарів, у тому числі горілки, коньяку і спирту. Також у ході обшуку вилучено обладнання для незаконного виготовлення та упаковки алкогольних виробів.
Також у ході обшуку вилучено обладнання для незаконного виготовлення та упаковки алкогольних виробів.
Загальна вартість вилученого майна становить майже 1 млн гривень.
Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців вдалося запобігти введенню фальсифікованої продукції в господарський оборот.
- мужчина! я вам нє то лєкарство отпустіла!
- ?
- у вас в рецептє хлорістий калій, а я вам дала ціаністий
- а в чом разніца?
- ну... шесть капєйєк