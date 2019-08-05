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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:пам'ятник (520) Тернопільщина (188) Кульчицький (16) Ян Осока (734)

 Пам'ятник легендарному генерал-майору НГУ Кульчицькому відкрили в Чорткові. ФОТОрепортаж

У Чорткові 4 серпня урочисто відкрили пам’ятник Герою України, керівнику управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії, генерал-майору Сергію Кульчицькому, який загинув у підбитому ворожою ракетою гелікоптері над Слов’янськом у 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Тернопільської ОДА.

Зазначається, що Чортків не випадково став місцем встановлення такого пам’ятника, адже саме цей край є рідним для батьків Сергія Кульчицького та його дружини.

Крім того, на Тернопільщині майбутній генерал з 1992 по 1995 роки він проходив військову службу на посаді заступника командира, а згодом й командира 14-го окремого батальйону Національної гвардії України.

Дивіться також: Меморіал генералу Кульчицькому та 11 бійцям, які загинули на Донбасі в 2014 році, відкрили в Слов'янську, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На відкриття погруддя українському патріотові до Чорткова зібралися численні представники громадськості, духовенства, обласної та місцевої влади, учасники бойових дій, рідні Героя.

Памятник легендарному генерал-майору НГУ Кульчицькому відкрили в Чорткові 01
Памятник легендарному генерал-майору НГУ Кульчицькому відкрили в Чорткові 02
Памятник легендарному генерал-майору НГУ Кульчицькому відкрили в Чорткові 03
Памятник легендарному генерал-майору НГУ Кульчицькому відкрили в Чорткові 04

Дивіться також: "Перший генерал": МВС опублікувало епізод з фільму "Слов'янськ. Початок війни" про загиблого 2014 року Сергія Кульчицького. ВIДЕО

Навесні 2014 року генерал-майор Кульчицький брав активну участь у створенні першого добровольчого підрозділу, сформованого з активістів Самооборони Євромайдану і разом з ним поїхав захищати Україну в найгарячішу точку бойових дій - місто Слов'янськ.

29 травня 2014 року на четвертому блокпосту поблизу міста Слов'янська Донецької області були розвантажені продукти харчування і проведена ротація особового складу. Повертаючись з району гори Карачун, вертоліт Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький, був обстріляний і підбитий терористами з ПЗРК. Бойовики, випустивши ракету, зникли в найближчому селі Билбасівка.

Під час падіння вибухнули паливні баки. В результаті катастрофи загинули 12 осіб - шість військовослужбовців Національної гвардії, включно з двома членами екіпажу, і шість представників спецпідрозділу МВС України.

20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно присвоєно звання Героя України. Інші загиблі нагороджені орденом "За мужність" I ступеня (посмертно).

На честь загиблого генерала названий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України, який Кульчицький почав формувати з бійців Самооборони Майдану - "Батальйон ім. Героя України генерала Кульчицького".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141318
 
   
 Топ коментарі
 
Вечная память, почет и уважение Герою
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Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину!
Молю Бога за здоровье и благополучие всем, кто сейчас на передке...
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Вечная память настоящему Генералу.
Жаль, так рано ушел. Враг всегда умудряется первыми убить нужных Украине людей.
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Вечная память, почет и уважение Герою
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Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину!
Молю Бога за здоровье и благополучие всем, кто сейчас на передке...
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зразу камери відеонагляду встановити - неадекватів ой як зараз багато.
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Краще б Кульчицький був живий і за місяць освободив би Донбас від сєпарні у 2014.
У когось були інші плани...
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