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 Політика України, Фоторепортаж
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 Волонтери "Мега-поліграфа" збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС. ФОТО

Волонтерська група "Мега-поліграф" просить допомогти в зборі коштів на ремонт автомобілів, необхідних для виконання завдань у зоні операції Об'єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці групи в фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Автобус притягли. Проблеми з паливною. Неробочий ПНВС. Без насоса не можна рухатися далі. Сьогодні віддаємо в ремонт. Попередня вартість - 5000-7000 грн. Поки чекаємо насос із ремонту - міняємо лобове скло.

Швидка. Майже повне перебирання ходової і гальм. Усі з/ч вже куплені і чекають установки. Ремонт двигуна - масложер. Чекаємо діагностики. Попередньо - від 20 000 грн.

Нива - все є, варимо, встановлюємо, ремонтуємо. Сподіваємося, до 20-х чисел серпня машина буде готова до передачі. Залишилося купити акумулятор і, вкрай бажано, - покришки.

Таблетка №1 - майже готова до відправки. Потрібні обидва механізми склопідйомників. Не критично, але бажано.

Таблетки №№2 і 3 (забув зробити фото на СТО, тому викладаємо старі). У процесі повного капремонту. Ухвалено рішення (зокрема) капіталити обидва двигуни. Все в роботі. Сподіваємося хоча б одну видати в серпні (намагатимемося обидві).

Ще 2 машини чекають діагностики - тому про них поки не пишу

Upd: результати дефектації двигунів УАЗ: ГАЗ24 (ЗМЗ): шліфування валу, вкладиші по колу, шліфування гільз + поршнева в зборі, ремонт ГБЦ, набір прокладок (ЗМЗ 24), ведуча шестерня, шестерня позподільного валу, маховик і зчеплення в зборі; УМЗ417: вкладиші по колу, передній і задній сальник, набір прокладок УМЗ (D92), помпа, ремонт ГБЦ, диск зчеплення".

Хочеш допомогти?!
Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815
Київ, Марка Вовчка 12/14
Реквізити для переказу грошей на закупівлю необхідного:
Карта "Приватбанку" на ім'я Галафутник Ігор Леонідович
4731 2191 0499 3989
ІПН: 2390702897

Волонтери Мега-поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС 01
Волонтери Мега-поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС 02
Волонтери Мега-поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС 03
Волонтери Мега-поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС 04
Волонтери Мега-поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС 05
Волонтери Мега-поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС 06
Волонтери Мега-поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС 07
Волонтери Мега-поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС 08

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Волонтери Мега-поліграфа збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141248
 
   
 Топ коментарі
 
а шо, новообраний не в змозі своїм коштом відремонтувати? Чи йому НЕ начхати на Армію було лише тоді, коли він болотувався? А як вже вдерся в крісло то навіть і не згадує про власні обіцянки? Порох допомагав Армії, як не крути, і як би тут зелебобіки не скавуліли. А от бєня-зєля не збираються цього робити.
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а де ж поділось все нове, шо Петро дав? )))
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вивезіть їх на парад 24 серпня...
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А куда делось то, что Свинарчики уже не воруют, а в Раду собрались?
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Напомним, что в январе 2018 года стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей «Богдан-2251» 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей «Богдан 2251» будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Позже стало известно, что скандальные «Богданы» ремонтируют за государственные средства. Бенефициаром корпорации «Богдан Моторс» является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко. Нынешний гендиректор «Укроборонпрома» Роман Романов ранее был дилером корпорации.
Компания «Богдан Моторс» в январе 2019 года подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку еще большей партии санитарных машин «Богдан 2251» в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В декабре 2018 года ВСУ досрочно получили партию новых бронемашин "Варта". Как сообщают на предприятии, бронемашины переданы ВСУ досрочно. Чтобы ускорить процесс производства и передачи «Варты», работники предприятия работали в две смены. Также сообщается, что технику постоянно модифицируют, учитывая пожелания украинских воинов.
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Как сообщает пресс-служба «Богдан Моторс», компания заключила новый контракт с Министерством обороны на поставку грузовиков Богдан 6317 для вооруженных сил Украины в 2019 году. Данное соглашение предусматривает значительное увеличение объемов производства указанной военной техники для украинской армии, передает AUTO-Consulting.

Как сообщает пресс-служба ВСУ, на вооружение поступили современные вездеходы UTV.
Первая партия многоцелевых внедорожников "Богдан 2351" поступила для эксплуатации Вооруженными силами Украины в зоне боевых действий на Донбассе, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
Внедорожник "Богдан 2351" выполнен на базе шасси полноприводного автомобиля Great Wall Wingle 5 *********, который тестово эксплутировался ВСУ с 2013 по 2015 год.
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Да сдайте на металлолом их - скоро у каждого солдата будет по вездеходу, так как свинарчуков посадили и денег полно ...
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а шо, новообраний не в змозі своїм коштом відремонтувати? Чи йому НЕ начхати на Армію було лише тоді, коли він болотувався? А як вже вдерся в крісло то навіть і не згадує про власні обіцянки? Порох допомагав Армії, як не крути, і як би тут зелебобіки не скавуліли. А от бєня-зєля не збираються цього робити.
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У тех кто хрюкал 5 лет про потужные реформы в армии и стандарты НАТО - отобрать их бронированные мерседесы и пересадить на эти "буханки" и эталоны.
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До речі, Мега Поліграф то справжні волонтери, я особисто з ними контактую, ремонтую та постачаю їм акмулятори до авто
даремно песики на них гавкають, у них всі авто побиті кулями та осколками, бо кожну дірку в кунзі латати, то ніяких грошей не вистачить
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Зесранці як завжди поливають брудом минулу Владу і нічого не вимагають від діючої - диванні ж "иксперди" все знають, все розуміють...А що ви будете писати через рік, коли буде точно така ж сама ситуація, як і сьогодні? А по факту - ви ж навіть не розумієте суті проблем у ЗСУ, точніше взагалі не розумієте, вам аби ляпнуть лайном по клавішам...
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мовчки піди та допоможи. Марка Вовчка 12, ворота у довгому білому бетонному заборі
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Куда подевались те порохоботы, которые здесь рассказывали сказки об патужной рехворме в армии, с лихвой обеспеченной теперь всем необходимым, об мальдивском говнокомандующем, отдавшим все свое состояние на разбудову украинского вийська, и прочую фигню, рассчитанную на недалеких жителей прикарпатских хуторов???
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"прочую фигню, рассчитанную на недалеких жителей прикарпатских хуторов???"

А на недалеких жителей хуторов, деревень и городов Дамбаса и всего юхо-востока расчитана какая-то другая фигня?
Чья?
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Кстати, воины "разграбленной" украинской армии будут обмениваться опытом с солдатами НАТО.

Армія FM
@Armia_fm

Ротна тактична група 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр відбуває на навчання у Німеччину.
Військові протягом місяця обмінюватимуться досвідом із колегами з НАТО.
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2013 год - согласно натовскому отчету армия украины находится на 20 месте по силе в мире.
2018 год - согласно натовскому отчету армия уже на 30 месте. после таиланда, алжира и греции...
тут либо нато врет, либо порох..
вот и ваши реформы. так что кавычки у разграбленной можно убрать.
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И что? Когда у тайланда и алжира совместные учения и обмен опытом с армиями НАТО?
По логике, нужо обмениваться опытом и тренироваться с лучшими.
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Алла, вы по-женски пропустили главный смысл моего поста. Я ни в коему случае не писал, что не надо проводить учения. внимательно перечитайте еще раз. я просто хотел сказать, что правильнее писать было бы: "Кстати, воины разграбленной(примечание порохом) украинской армии будут обмениваться опытом с солдатами НАТО."
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Давайте ни по-женски, ни по-мужски. А по фактам.
Какие критерии оценки армий были использованы в НАТОвских отчетах-рейтингах, о которых Вы написали?
Очень будут уместны ссылки на сами отчеты.
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Да все элементарно - уничтожение при мальдивском говнокомандующем 5-ти стратегических баз хранения боеприпасов и военной техники привело к резкому падению боеготовности ВСУ
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Походу эту технику на пецин миллиЯрд приобрели, осталось еще на ремонт 20 тыщ дэсь надыбать и "красная армия" всех сильней.
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