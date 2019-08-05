 Волонтери "Мега-поліграфа" збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці групи в фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Автобус притягли. Проблеми з паливною. Неробочий ПНВС. Без насоса не можна рухатися далі. Сьогодні віддаємо в ремонт. Попередня вартість - 5000-7000 грн. Поки чекаємо насос із ремонту - міняємо лобове скло.

Швидка. Майже повне перебирання ходової і гальм. Усі з/ч вже куплені і чекають установки. Ремонт двигуна - масложер. Чекаємо діагностики. Попередньо - від 20 000 грн.

Нива - все є, варимо, встановлюємо, ремонтуємо. Сподіваємося, до 20-х чисел серпня машина буде готова до передачі. Залишилося купити акумулятор і, вкрай бажано, - покришки.

Таблетка №1 - майже готова до відправки. Потрібні обидва механізми склопідйомників. Не критично, але бажано.

Таблетки №№2 і 3 (забув зробити фото на СТО, тому викладаємо старі). У процесі повного капремонту. Ухвалено рішення (зокрема) капіталити обидва двигуни. Все в роботі. Сподіваємося хоча б одну видати в серпні (намагатимемося обидві).

Ще 2 машини чекають діагностики - тому про них поки не пишу

Upd: результати дефектації двигунів УАЗ: ГАЗ24 (ЗМЗ): шліфування валу, вкладиші по колу, шліфування гільз + поршнева в зборі, ремонт ГБЦ, набір прокладок (ЗМЗ 24), ведуча шестерня, шестерня позподільного валу, маховик і зчеплення в зборі; УМЗ417: вкладиші по колу, передній і задній сальник, набір прокладок УМЗ (D92), помпа, ремонт ГБЦ, диск зчеплення".

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