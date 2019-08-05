 Волонтери "Мега-поліграфа" збирають кошти на ремонт автомобілів для потреб бійців у зоні ООС. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці групи в фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Автобус притягли. Проблеми з паливною. Неробочий ПНВС. Без насоса не можна рухатися далі. Сьогодні віддаємо в ремонт. Попередня вартість - 5000-7000 грн. Поки чекаємо насос із ремонту - міняємо лобове скло.
Швидка. Майже повне перебирання ходової і гальм. Усі з/ч вже куплені і чекають установки. Ремонт двигуна - масложер. Чекаємо діагностики. Попередньо - від 20 000 грн.
Нива - все є, варимо, встановлюємо, ремонтуємо. Сподіваємося, до 20-х чисел серпня машина буде готова до передачі. Залишилося купити акумулятор і, вкрай бажано, - покришки.
Таблетка №1 - майже готова до відправки. Потрібні обидва механізми склопідйомників. Не критично, але бажано.
Таблетки №№2 і 3 (забув зробити фото на СТО, тому викладаємо старі). У процесі повного капремонту. Ухвалено рішення (зокрема) капіталити обидва двигуни. Все в роботі. Сподіваємося хоча б одну видати в серпні (намагатимемося обидві).
Ще 2 машини чекають діагностики - тому про них поки не пишу
Upd: результати дефектації двигунів УАЗ: ГАЗ24 (ЗМЗ): шліфування валу, вкладиші по колу, шліфування гільз + поршнева в зборі, ремонт ГБЦ, набір прокладок (ЗМЗ 24), ведуча шестерня, шестерня позподільного валу, маховик і зчеплення в зборі; УМЗ417: вкладиші по колу, передній і задній сальник, набір прокладок УМЗ (D92), помпа, ремонт ГБЦ, диск зчеплення".
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Компания «Богдан Моторс» в январе 2019 года подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку еще большей партии санитарных машин «Богдан 2251» в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Как сообщает пресс-служба ВСУ, на вооружение поступили современные вездеходы UTV.
Первая партия многоцелевых внедорожников "Богдан 2351" поступила для эксплуатации Вооруженными силами Украины в зоне боевых действий на Донбассе, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
Внедорожник "Богдан 2351" выполнен на базе шасси полноприводного автомобиля Great Wall Wingle 5 *********, который тестово эксплутировался ВСУ с 2013 по 2015 год.
даремно песики на них гавкають, у них всі авто побиті кулями та осколками, бо кожну дірку в кунзі латати, то ніяких грошей не вистачить
А на недалеких жителей хуторов, деревень и городов Дамбаса и всего юхо-востока расчитана какая-то другая фигня?
Чья?
Армія FM
@Armia_fm
Ротна тактична група 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр відбуває на навчання у Німеччину.
Військові протягом місяця обмінюватимуться досвідом із колегами з НАТО.
2018 год - согласно натовскому отчету армия уже на 30 месте. после таиланда, алжира и греции...
тут либо нато врет, либо порох..
вот и ваши реформы. так что кавычки у разграбленной можно убрать.
По логике, нужо обмениваться опытом и тренироваться с лучшими.
Какие критерии оценки армий были использованы в НАТОвских отчетах-рейтингах, о которых Вы написали?
Очень будут уместны ссылки на сами отчеты.