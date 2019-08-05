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 Події, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Одеська область (1047) погода (479) ураган (42)

 Через селевий потік унаслідок урагану в Одеській області загинула людина. ФОТОрепортаж

Стихія, яка прийшла вчора в Одеську область, найбільше збитків принесла селам Білгород-Дністровського району. Матеріал містить фотографії, які не рекомендовані до перегляду особам з нестійкою психікою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Бессарабия INFORM".

У селі Молога Одеської області потонув чоловік, який не встиг врятуватися від величезного селевого потоку. Пригода сталася на території садового кооперативу, де, за попередніми даними, загиблий працював зварювальником.

Через селевий потік унаслідок урагану в Одеській області загинула людина 01

Зазначається, що в сусідньому селі Семенівка прорвало дамбу і величезні потоки води змивали все на своєму шляху: починаючи від різного дріб'язку з дворів людей, закінчуючи воротами, парканами, бетонними плитами.

Через селевий потік унаслідок урагану в Одеській області загинула людина 02
Через селевий потік унаслідок урагану в Одеській області загинула людина 03
Через селевий потік унаслідок урагану в Одеській області загинула людина 04

За оцінками місцевих жителів, висота селевого потоку досягала 1,5-1,6 метра. Потік був настільки сильний, що ніс близько кілометра автомобіль з трьома людьми в салоні, поки його не зупинили дерева.

Імовірно, саме від такого потоку і не встиг сховатися загиблий чоловік.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141240
 
 
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Угу, шо за бессарабия хренова? Куда смотрит СБУ?
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И че там преЗедент уже на месте и отчитал привселюдно Труханова? Заставил машину продать и выплатить семье погибшего? Не?
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до свого сорому, не розумію, що це за таке "селевий потік", як це стихійне лихо "працює", і чи, часом, не звична безалеберність - причина їх виникнення.
Пригадую, що публікувалось про подібне лихо на Куренівці... Так там будівельники "посприяли"...
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