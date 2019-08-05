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 Політика України, Фоторепортаж
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 Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни. ФОТОрепортаж

Колись відомий курорт Широкине на узбережжі Азовського моря сьогодні перетворився на селище-привид, у якому серед зруйнованих будівель і кістяків згорілих автомобілів гуляє лише вітер, а пересування можливе тільки асфальтованою дорогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому у фейсбуці матеріалі пресцентру штабу ООС.

"За 15 кілометрів на схід від Маріуполя розташовується найбільш зруйнований населений пункт російсько-української війни – село Широкине. Це легендарне село не зрівняється ні з яким іншим на Донбасі. Колись це був курорт, куди до узбережжя Азовського моря приїжджали відпочивати туристи. У селищі був власний пивзавод і меблевий цех. Там налічувалося близько 700 будинків та понад 1800 місцевих жителів", - зазначає автор статті, додаючи, що тепер сюрреалістичний пейзаж селища більше нагадує яскраву локацію апокаліпсису з фільмів-катастроф.

Наголошується, що усі без винятку будинки лежать у руїнах і не придатні до життя, зруйновано численні санаторії, дитячі табори, сільську раду, школу, будинок культури та інші важливі об’єкти інфраструктури. Все поросло травою і чагарниками, в гаражах і на вулицях стоять згорівши вщент автомобілі, поблизу будинків лежать дитячі іграшки і повсюди осколки від снарядів.

Про колишній розквіт селища нагадують і розгромлені бази відпочинку, що стоять на березі. Саме ж узбережжя суцільно заміновано на випадок атаки з моря. Завдяки героїзму і мужності українських військовослужбовців, зокрема морських піхотинців, Широкине було звільнено від противника у 2016 році. Зараз село перебуває під повним контролем ЗС України. Позиції російсько-окупаційних військ проходять за кількасот метрів від крайніх будинків у селі.

Також читайте: Річниця звільнення Мар'їнки: командувач ООС Сирський привітав українців

"Село повністю заміноване російськими окупантами, подекуди ще досі на подвір’ях колишніх мешканців лежать нерозірвані снаряди і міни. Всередину житлових будинків заходити суворо заборонено, не виключено, що там ворогом залишені мінно-вибухові пастки. Можна спокійно переміщуватися тільки асфальтованою дорогою та окремими місцями, де точно ми знаємо, що немає ніякої небезпеки", ‒ розповідає морських піхотинець Данило.

Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 01Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 02

Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 03
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 04
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 05
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 06
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 07
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 08

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Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 09
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 10
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 11
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 12
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 13
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 14
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 15

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141237
 
 
 Топ коментарі
 
Нічо так дамбасіти просрали свій Думбас. Якісно.
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Сначала русский язык, русское радио, сериалы... а потом хץЯk и в твой дом прилетает русский же снаряд. Ничего не забыл?
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Пошёл на хрен, придурок. Да, у нас война с московией, но многие жители донбасса внесли свой неоценимый вклад - вместо того чтобы засунуть фсбшников и их местных подпевал в топку (как это сделали в Одессе), они сидели, засунув языки в жопу и боялись лишний раз пёрнуть.
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Нічо так дамбасіти просрали свій Думбас. Якісно.
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так что, у нас гражданская война, потому что жители Донбасса против Киева? а я-то дурак думал что у нас война с Россией.

кто их спрашивал, дурилка?
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Руи́на (укр. Руїна, 1657-1687 гг.) - период в истории Войска Запорожского и Украины, характеризующийся распадом Войска Запорожского на Право- и Левобережное и общим упадком. Фактически эти события являлись гражданской войной, на фоне которой сильнейшие государства того времени - Царство Русское, Речь Посполитая, Османская империя, а временами и Швеция - вели борьбу за контроль над территориями, подконтрольными Войску Запорожскому.
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Пожалуйста, про Царство Русское расскажите подробнее. А именно, где и когда оно существовало, его границы, кто и когда его возглавлял, какая там была религия, общественно-политическое обустройство и т.д. Уверен, Ваши ответы и знания про Царство Русское произведут эффект разорвавшейся бомбы в исторической науке. Заранее благодарю за ответ.
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Пошёл на хрен, придурок. Да, у нас война с московией, но многие жители донбасса внесли свой неоценимый вклад - вместо того чтобы засунуть фсбшников и их местных подпевал в топку (как это сделали в Одессе), они сидели, засунув языки в жопу и боялись лишний раз пёрнуть.
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у Одессы общая граница с Ордой!? и кто здесь придурок!? представился бы шанс и они бы "внесли свой неоценимый вклад" а так их вклад это труханов и компания.
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да еслиб не шашлычек былаб ОНР со всеми выходящими наружу фикалиями.
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если бы главной улицей Донецка была не Артема, а скажем... Бандеры. то мацкалям в Донецке ловить бы было нечего.
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насрали і розбіглись, і з тим гівном "рускім" по Україні розносять смрід
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Стекол нет. Видимо, взрывной волной вынесло.
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... российско-украинской войны. Наконец-то происходящее назвали своими именами.
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Сначала русский язык, русское радио, сериалы... а потом хץЯk и в твой дом прилетает русский же снаряд. Ничего не забыл?
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Забыл про бурятов которіе пищали: это наса земеля и мі сдеся хазяина.
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Вы правы. Только пора бы уже, Украине иметь иммунитет от русофашисткой заразы.
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Расскажи это грузинам, прибалтам, молдаванам.
Не в языке дело. Кстати русский язык - диалект украинского, если на то пошло, сфизженный у нас кацапами (для кого-то ещё новость, что у них абсолютно всё скоммунизденное?!).
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В 2014-м было сказано точнее: "Сначала к нам заходит Алла Пугачова, потом - группа "Любе"... А потом - Гиркин, с автоматом...".
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Цікаво, чи вони теж бігали, волаючи: "Путєн, ввєді войска"?
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нет. Когда армия РФ вошла в Широкино, - это был сентябрь 2014 года, уже все прекрасно знали что РФ несет только кровь и разруху.

Но если вы продолжаете думать, что на Донбассе война, потому что местные были сплошь за Рашку, то вы тем самым подтверждаете мнение Путина, что у нас гражданская война а не война с РФ.
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Ось яка цікава річ: московіти змогли захопити тільки ту частину донецької і луганської областей, де українських шкіл було менш за 30%. Коли порівняти мапу окупованих територій та мапу розповсюдженості російських шкіл (70% чи більше), то вони майже докладно співпадають.
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Якби місцеві були "сплошь" за Україну ,то і Росія б тисячу разів подумала чи варто туда лізти ,а як би й полізла,то змушена була б це робити під власним прапором а не під днерівським
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сейчас бегают как мыши через КПП похарчеваться и проклятых кровавых биндеровцев, идиоты ***, ***** гавно жрите кармильцы херовы.
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Зимбабве опередила Россию по уровню политических свобод, - Freedom House
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ужасное зрелище. А мы в Киеве живем как обычно.
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Проблема в том, что Киев вообще живет как в 2012 году. Ваши Воины на это очень болезненно реагируют. И я их полностью понимаю. Уважайте и любите свою Армию, как это делает Америка!
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Помню. Ющенко привел Януковича, Янукович Порошенка и прилетел снаряд.
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а Ельцин привел Путина. И тот послал снаряд.
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Все широкинцы как один голосовали на "референдуме" 11 мая 2014 года за "руський мир". А сейчас скитаются бездомные, жилья им ни кто так и не дал. Денег тоже нет. А было очень богатое село, курортники, рыба, огороды.....
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Предлагаешь пожалеть их? Так вот им большой слоновий Х, а не сочувствие. Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни - Цензор.НЕТ 4656
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Если это так - то позвали войну в гости, пусть не обижаются. Остальная Украина боролась против русотварей. Гореть им в аду.
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А говорят что Чернобыль ето страшно. По мойму рузькиймир ето намного страшнее. Скоро будут сталкеры и иностранцы с екскурсиями туда ездить
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не будут, там все заминировано, на разминирование не 1 год нужен. Он со 2й мировой до сих пор подарки выкапывают.
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Мертвечук с Бойком такой же *мир* и *зажиддя* хочет по всей Украине запустить.
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Так буває всюди,куди тільки зміг дотягнутись смердючий руцкій мір...
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Ну, хотели же местные, чтоб "рускиймир" пришел.
Вот он и пришел.
И остался...
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На территории Украины идет таки гражданская война...
Граждане Украины воюют с гражданами России...по-нацинальности "ихтамнетами"...
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Зебилы, Зебобику своему это покажите, а то он опять на отдых, в Турцию, собрался. Устал от работы.
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все те бидло сепапрсько-колорадське переселилося в Київ І Львів і тільки чекає щоб крикнути ''путлєр приди''
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Ты можешь быть против правительства, против президента, против партий и их политики, но ты,как гражданин не имеешь права быть против своей Родины, своей страны, когда против нее применяет вооруженную силу, ультиматумы, угроза, ложь и много других средств внешний враг. Перед внешним врагом мы должны быть единым целым.Любая ненависть к своей стране обязательно приводит к тому,что произошло в Широкино, т.е. к разрушению. Те,кто эту ненависть среди людей лилеял, взращивал, науськивал (Партия регионов, Ахметов и его марионетки и т.д.) должны понести заслуженное наказание.
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Ужас. Интересно, где люди, которые там жили? Видно, что добротное было село. Хорошие дома, школа, церковь... Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни - Цензор.НЕТ 1661
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наглядный такой пейзаж рускавамира.
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Русский "рай", до войны с рашей тут все работало и процветало, но Украина кого-то не "слышала" и было им так плохо, боялись очень бандеровцев, а теперь можно все оценить, что родину не продают...
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