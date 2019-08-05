 Унаслідок ДТП на Київщині загинув поліцейський, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"За минулу добу в Київській області сталося чотири ДТП з постраждалими. Один водій загинув, решта учасників аварій дістали травми", - йдеться в повідомленні.

Вчора ввечері, 4 серпня, у м. Боярка, в результаті ДТП загинув водій. На одному з перехресть міста, чоловік за кермом легковика Chevrolet допустив зіткнення із автомобілем, який зупинився на світлофорі. Внаслідок аварії, водій Chevrolet від травм загинув на місці пригоди. Загиблий виявився працівником поліції, він перебував поза службою. Обставини з’ясовуються, триває слідство.

"Крім того, вчора, на автодорозі "Київ-Харків", поблизу с. Іванків сталася ДТП із наїздом на велосипедиста. Житель Києва, за кермом легковика, допустив наїзд на місцевого мешканця, який рухався на велосипеді у попутному напрямку. Чоловіка доставлено у лікарню", - повідомили в поліції.

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Також вчора, на автодорозі "Київ-Чернігів", поблизу с. Скибин, водій вантажівки скоїв наїзд на пішохода. Чоловік віком 30-35 років, напідпитку, переходив проїжджу частину в невстановленому місці. Потерпілого у непритомному стані із закритою черепно-мозковою травмою та переломом ноги доставлено до лікарні.

"У с. Старовичі, водій мотоцикла "Іж планета-3", на заокруглені дороги не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на залізобетонну опору. Мотоцикліста із закритою черепно-мозковою травмою та переломом ноги доставлено до лікарні", - повідомили у поліції.

За фактом цих ДТП порушено кримінальні провадження.