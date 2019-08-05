 Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії, - генконсульство України в Стамбулі. ФОТОрепортаж

Як повідомляє у фейсбуці генконсульство України в Стамбулі, в порт турецького міста зайшов навчальний корабель Військово-морських сил Румунії MIRCEA, на якому в рамках співпраці України з країнами НАТО три місяці проходили навчальний курс два курсанти Національного університету "Одеська морська академія" - старшина 2-ї статті Роман Буяр і старшина 2-ї статті Михайло Бричкар, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на стамбульському березі українських моряків зустрічав генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман із дружиною.

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На кораблі від України стажування проходили два кадети, але українців на борту було троє. "Третій - Мартін Федорчук, кадет із Португалії, з яким одеські курсанти потоваришували і який дуже пишається тим, що народився в Україні", - йдеться в повідомленні.





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Фото: facebook.com/CGUinIstanbul