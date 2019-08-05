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Все про:консульство (181) Стамбул (91) курсанти (56)

 Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії, - генконсульство України в Стамбулі. ФОТОрепортаж

Курсанти Національного університету "Одеська морська академія" три місяці були на стажуванні на навчальному кораблі ВМС Румунії.

Як повідомляє у фейсбуці генконсульство України в Стамбулі, в порт турецького міста зайшов навчальний корабель Військово-морських сил Румунії MIRCEA, на якому в рамках співпраці України з країнами НАТО три місяці проходили навчальний курс два курсанти Національного університету "Одеська морська академія" - старшина 2-ї статті Роман Буяр і старшина 2-ї статті Михайло Бричкар, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на стамбульському березі українських моряків зустрічав генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман із дружиною.

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На кораблі від України стажування проходили два кадети, але українців на борту було троє. "Третій - Мартін Федорчук, кадет із Португалії, з яким одеські курсанти потоваришували і який дуже пишається тим, що народився в Україні", - йдеться в повідомленні.

Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії, - генконсульство України в Стамбулі 01
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії, - генконсульство України в Стамбулі 02

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Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії, - генконсульство України в Стамбулі 03
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії, - генконсульство України в Стамбулі 04
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії, - генконсульство України в Стамбулі 05
Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141195
 
   
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Етить какая перемога. Аж два курсанта на румынском корабле побывали. Ну фсе, считай украинский флот возрожден. Представляю как сейчас кацапы ржут с етих новостей Украинские курсанты прошли стажировку на учебном корабле ВМС Румынии, - генконсульство Украины в Стамбуле - Цензор.НЕТ 6343
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Бедный,бедный Алекс Суров...Его до сих пор волнует мнение кацапов!..."Комплекс меншовартості" дається-таки взнаки...
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В Одесі в військовій гавані стоїть без діла таке саме трьохщоглове судно-вітрильник "Дружба", його ніхто не ремонтує і не ходить на ньому в навчальні походи!
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Бразилия идёт в НАТО.
Трамп предоставил Бразилии статус основного союзника США вне НАТО.
Это означает, что Бразилия получает приоритетный доступ к закупке оружия на американском рынке и усиливает военное сотрудничество между государствами НАТО.
(C)
@S_Vivat
🤔
Если вы спросите а при чем тут Украина? Да уже не при чем. Может в будущем?
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