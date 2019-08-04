EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події, Фоторепортаж
  5308  27
Все про:міськрада (241) негода (303) Одеса (2011)

 Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада. ФОТОрепортаж

В Одесі за два дні - 3 і 4 серпня - випала двомісячна норма опадів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.

"Аномальна кількість опадів випала в Одесі за минулу добу. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з 3 по 4 серпня 2019 року в Одесі випала двомісячна норма опадів. У перші години під час залпової зливи спостерігалося підтоплення вулиць міста, ситуація ускладнювалася безперервним сильним дощем. Як зазначають фахівці, жодна зливова каналізація не здатна миттєво відвести таку кількість води з вулиць", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Рівне накрило зливою - ДСНС ліквідує наслідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мерії додали, що потужні дощові потоки рознесли вулицями міста гори сміття, бруду і каміння. Унаслідок негоди в районі автовокзалу стався зсув, а також було пошкоджено зливовий колектор.

Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 01
Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 02
Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 03
Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 04

Дивіться також: Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 05
Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 06
Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 07
Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 08
Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 09

Читайте також: У лікарні померла друга постраждала від падіння дерева на базі відпочинку в Харківській області

Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 10
Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 11
Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада 12
Фото: omr.gov.ua

Нагадаємо, в ніч на неділю, 4 серпня, через погіршення погодних умов у двох областях України знеструмлено 40 населених пунктів. Найбільше від гроз і дощів постраждала Одеська область. За добу в Одеській області підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачування води, 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев.

Дивіться також: Підтоплено будинки, вулиці та притулок для тварин: рятувальники на Прикарпатті ліквідують наслідки негоди. ФОТОрепортаж

За уточненою інформацією пресслужби мерії, на 10:00 було відомо, що повалено 22 дерева і відірвано 4 великі гілки. За даними КП "Одесміськсвітло", виявлено 15 обривів електромереж через повалені дерева і зафіксовано 23 пошкодження ліній зовнішнього освітлення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141192
 
 
 Топ коментарі
 
вафлер притягивает беды! гоните этих недоумков в красных труселях, и будет вам счстье.
 показати весь коментар
 
Андрюха, то не автозак. То бытовка рабочих на колесах такая. Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада - Цензор.НЕТ 5222
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
вафлер притягивает беды! гоните этих недоумков в красных труселях, и будет вам счстье.
 показати весь коментар
 
 
Рошен, а вот в портки к Труханову заглядывать не этично.
 показати весь коментар
 
Шо ты гонишь,когда твой шоколадный приезжал в Одессу,вечно были сильнейшие дожди : Порошенко в шторм принял военно-морской парад в Одессе. : https://youtu.be/_CqikHhV5YI
 показати весь коментар
 
 
И вежде только фотки как славно техника Труханова порядок наводит. А мне интересен оползень, в районе автовокзала. Там что, реальный масштабный оползень???
 показати весь коментар
 
Более всего поражают работники с мётлами и лопатами... 19-ый век. А техника в Украине имеется? Или вся ушла в оффшоры?
 показати весь коментар
 
На верхней фотке ещё есть особая техника. Куда-то спешит автозак. Куда, в воскресенье можно спешить??? Суды не работают...
 показати весь коментар
 
Автозак - который транспортирует заключённых? Здесь этим занимается пенитенциарная полиция, машины с решётками. Перевозят в любой день, и входные тоже. На машинах так и написано - Polizia Penitenziaria.
 показати весь коментар
 
нажрался, как фсегда. Или по жизни недоношенный!
Ты ещё никогда не написало что-то умное, интересное, что бы заинтересовало или вызвало симпатию. Таке - мурло, средняя полоса расисии. Жалкий. И не интересный тип. Mediocre - заурядный, незавидный, непривлекательный антипатик.
 показати весь коментар
 
Ти мої умови знаєш. Або надаєш докази що я соєвий, або вважатиму тебе звичайним тріплом.
 показати весь коментар
 
Андрюха, то не автозак. То бытовка рабочих на колесах такая.
 показати весь коментар
 
 
"москалі... Путін... гібридна війна..."
П. Порошенко
 показати весь коментар
 
двух месячная норма воды в репортаже.куча фоток ни о чем.благодарствую за содержательную новость.
 показати весь коментар
 
 
Асфальт на фотках бачите? А він до зливи там був.
 показати весь коментар
 
Хватит воровать . Подарило тебе порося место .
 показати весь коментар
 
 
подарили ему место зерыгозебилы еще хрен в каком году до Пороха-у нас, нарОТ мэров до зебобы изберал, кацап
 показати весь коментар
 
на одной из фоток,асфальт тоже дождь смыл???
 показати весь коментар
 
И что на этих фотках такого катастрофического ? Почти идеальные дороги. Фотограф, ты по обычным райцентрам в нормальную погоду проедься, вот где лунные пейзажи будут
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору