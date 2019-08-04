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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (417) Міноборони (2702) вишкіл (1242)

 Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Упродовж трьох діб військові 12-го окремого полку оперативного забезпечення оперативного командування "Північ" відпрацьовували тактико-спеціальні навчання в умовах, наближених до бойових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, навчання відбувались у три етапи. На першому відбувалось планування бойового застосування підрозділів, марш у визначений район, під час якого військовослужбовці виконали інженерну та радіаційно-хімічно-бактеріологічну розвідку шляхів висування. Також воїни виконали фортифікаційне обладнання рубежу оборони.

На третьому етапі підрозділи полку відпрацювали наведення понтонної мостової переправи, здійснюючи аерозольне маскування та постійно ведучи спостереження. Також армійці практикувалися у проробленні проходів у загородженнях та мінуваннях, а підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту розгортав пункт спеціальної обробки з подальшими відповідними діями.

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Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 01
Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 02
Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 03
Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 04

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Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 05
Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 06
Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 07
Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 08
Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 09

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Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 10
Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 11
Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони 12
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141189
 
   
 Топ коментарі
 
Да доллар уже по 100грн,не стесняйтесь,больше треша.
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Знаешь.Ну наверное.Только вы все время забываете ,что в армии служат Украинцы,которые с нами общаются.Петя проиграл заслужено.Помогать своими инсайдами кацапам,это так патриотично.
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Ну и? Почему не нашлось таких людей, что смогли бы убедить его?
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Это вопросы к его команде и "теплой ванне"

Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5321
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Дев'ять військових частин на Луганщині відрізали від електроенергії.
На передовій у хлопців забрали все озброєння.
Ходять чутки про плани Хомчака уже до Нового року відвести ВСУ за межі Луганської та Донецької областей.
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Да доллар уже по 100грн,не стесняйтесь,больше треша.
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Я тобі кажу про те що знаю достеменно. А твої тупі жартики в стилі кварталу-95 честі тобі абсолютно не роблять.
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Знаешь.Ну наверное.Только вы все время забываете ,что в армии служат Украинцы,которые с нами общаются.Петя проиграл заслужено.Помогать своими инсайдами кацапам,это так патриотично.
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Саме з військовослужбовцем я вчора і спілкувався.
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К чему эта зрада? Автоматы пистолеты тоже забрали? Или только патроны? Вы ещё про "хлопцив голых босых" напишите...
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Перехід ВСУ на нову систему харчування зірвано. Будеш заперечувати?
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Все расяянины - подшконошные кочеты из обиженного угла
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Глава МИД ФРГ Хайко Маса способствует укреплению власти президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров
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во зеля маладец, поднял армию за 60 дней, вместо голих босих в грязи от папередников.
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