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Все про:ДТП (2429) Миколаївська область (397) Нацполіція (7973) смерть (3474)

 Водій загинув, двоє пасажирів зазнали тілесних ушкоджень унаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

Сьогодні близько 12:30 на 197-му км автодороги Миколаїв-Благовіщенськ, біля села Новопетрівське, зіткнулися Skoda Octavia і Opel Vectra.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 59-річний водій автомобіля Opel Vectra від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, пасажирок обох транспортних засобів віком 54 та 47 років із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медичного закладу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що карається позбавленням волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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Слідство триває.

Водій загинув, двоє пасажирів зазнали тілесних ушкоджень унаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141186
 
 
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Он его в зад ввалил?
Стоячего? Или догнал?
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И что это за траса такая? Всё в одну сторону!
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так в эту ДТП , вот они кусок и перекрыли
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Може пора Цензору зробити гілку «Хроніка ДТП і криміналу» ?
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Краще б написали скільки немовлят з"явилося за добу на світ.
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То може запустити стрім з моргу, або крематорію?
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Россия отреагировала на заявление Помпео о Крыме


Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского дипломата о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.
«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео», - отметила она.»

А ще, сьогодні помер Віллі Токарєв...
«А вокруг мілліонєри, дєнєг кури нє клюют,
Мєжду німі, как шакали, люді бєдниє снуют
Нєбоскрьоби, небоскрьоби»
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