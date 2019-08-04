 Водій загинув, двоє пасажирів зазнали тілесних ушкоджень унаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 59-річний водій автомобіля Opel Vectra від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, пасажирок обох транспортних засобів віком 54 та 47 років із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медичного закладу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що карається позбавленням волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Дивіться також: ВАЗ в'їхав у вантажівку на Харківщині - загинули три людини. ФОТО

Слідство триває.

Дивіться також: У Києві на мотоциклі розбився діджей Gabber (Лисогор). ФОТО