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Все про:Суми (151) вандалізм (254)

 Невідомий поглумився над могилою воїна АТО в Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На могилі військовослужбовця зламано хрест. Винуватцю загрожує до 7 років за ґратами. У соцмережах повідомляють, що сусідню могилу було забризкано фарбою.

Про акт вандалізму стало відомо з повідомлення поліції Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці на лінію "102" надійшло повідомлення, що на одній із могил загиблих воїнів АТО невідомі зламали хрест. Наразі правоохоронці в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 297 вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину", - повідомили поліцейські.

Невідомий поглумився над могилою воїна АТО в Сумах 01

Жителька Сум Валентина Андріяшева стверджує на своїй сторінці у фейсбуці, що вандали поглумилися не над однією, а над двома могилами.

"Дерев'яний хрест на могилі Глуходіду Олександру зламано! Могилу Аніщенка заляпано рожевою фарбою!!! На меморіалі шість камер спостереження!!!! Шість!!! Це що взагалі?" - написала жінка.

Невідомий поглумився над могилою воїна АТО в Сумах 02

Водночас вона підкреслила, що фарбу з другої могили вже змили.

Дивіться також: Вандали на Житомирщині зруйнували 5 пам'ятників на могилах бійців АТО. ФОТОрепортаж

Невідомий поглумився над могилою воїна АТО в Сумах 03
Невідомий поглумився над могилою воїна АТО в Сумах 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141181
 
 
 Топ коментарі
 
"Даёшь русский мир!" - : Отделение почты России посёлок Рощино, Оренбургская область.
Неизвестный надругался над могилой воина АТО в Сумах - Цензор.НЕТ 2145
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крест то восстановят...а вот восстановил ли рукож*пое п*дло свою карму? вопрос открыт
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мертвим мстити не можна. інакше вони прийдуть по месника і швидко.
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крест то восстановят...а вот восстановил ли рукож*пое п*дло свою карму? вопрос открыт
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мертвим мстити не можна. інакше вони прийдуть по месника і швидко.
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Звичайно, що карму він не відновить.
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Відловити хоча б одну істоту і провчити на камери.
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"Даёшь русский мир!" - : Отделение почты России посёлок Рощино, Оренбургская область.
Неизвестный надругался над могилой воина АТО в Сумах - Цензор.НЕТ 2145
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А лестница на крышу зачем, что бы голубей почтовых запускать наверное 😁
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она стену подпирает, чтоб от вяличия не рухнула
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З хрестами воювати навіть штучний інтелект може.
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Вандализм всегда порождает только вандализм. Сначала под аплодисменты рушили одни памятники, теперь втихаря рушатся другие. И конца и края этому как то не видно.
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Але ж тепер це проходить під заклики нової влади🤔
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совкових істуканів потрібно було давно демонтувати
зараз би і війни не було.
росія не змогла би замаскувати своїх провокаторів під українців, і військ ніяких би не ввела, інакше їх би просто і легко знищили.
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Так это, шо мста за памятники ленину? Нэ мэлы дурныць - это сепарня делает которой на ленина наплевать. А вообще мы сильно добрые, бо поймали б и казнили - вандализм бы прекратился сразу.
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Що ти за чмо, прирівнюєш хрест на могилі до простих істуканів
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почему не известный.....быдло московское ...голосующее за рабиновича
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вам би спочатку нік поміняти а уж потім про маасвічей....
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Якщо шість відеокамер - то морду ліца вичислять... Явно ним виявиться зебіл.
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Заречный районный суд Сум признал мэра города Александра Лысенко виновным в совершении административного правонарушения, ...
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Я думаю шо , пока в Верховной раде будут такие как медвейчук , вилкул . бойко .... Это будет продолжаться . Для этих уродов моральных , Украина и украинцы - дойная корова .
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Як ото могили шведів під Полтавою ніхто не сплюндрував? Народ той же - значить шведи не такими й ворогами були?
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Та, и немцы теперь не чужие...
Время все лечит, кроме предательства. Невідомий поглумився над могилою воїна АТО в Сумах - Цензор.НЕТ 2422
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О каком предательстве вещаете сударь, кто и кого предал, потрудитесь изъясняться понятнее
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Напад на нашу країну у скрутний момент- оце і є зрада, "сударь". Між Україною та РФ було підписано десятки договорів про дружбу, кордон, військовий захист. РФ на це начхала (вкотре). Так що, "сударь", залиште своє єхидство, воно недоречне.
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Та да,и Алоизовича как-то начинаеш понимать.
Нормальный был мужик-не пил,не курил,в 1мировую в окопе сидел.
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Уволить начальника полиции, следующий быстро найдёт вандалов. И если мусора не ищут, значит начальник стопудловый сепар. Оно ж всё так просто.
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Даремно, ой даремно воно могилу тронуло.
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А что грозит тем, кто открыто, на камеру, поливал краской памятник над могилой Ватутина?
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А кто есть этот самый ватутин, не напомните?
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А почему юпкетчер интересуется, кто есть Ватутин?
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Ак Мурза и здесь отметился.
Максимка бурятоголовый, зачем поломал? Поймают тебя атошники
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Я думаю закон о надругательстве над могилами патриотов остановит козломордых . Давать минимум 10 лет , без права пересылки и не вылазя с под шконки .
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сегодня патриот не значит, что через пару десятков лет так же будет. пройденный этап
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це може у вас не значить.
а в нас гсправжній герой завжди лишиться героєм.
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Патріот залишиться патріотом, а імігрант залишиться імігрантом. Тепер ви просто ніхто, тому не вам судити патріотів.
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І що камера зафіксувала цю нечисть, спіймати і руки на вузол зав'язати за спину.
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якщо сєпари на протязі цих пяти років спокійно собі приїзжають у ту ж Вінницю та вклеюють собі фото у паспорт на 25 чи 45 років то що їм щось чи хтось заважає "відвідати"могили тих кого вони убивають???
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ну а если хотя бы одну кацапюру поймать и за яйца на дереве повесить, то остальным кацапам быстро перехотелось бы хернёй страдать ...
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а якщо буде те що зробили з воїном при вєліком гєнєралісімусє-шиколядном...?
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Колишній атошник, 23-річний Олександр потрапив до БВК-77, як вважають представники бердянської ветеранської організації "Легіон правди", несправедливо. Ще під час служби Сашко разом з іншими військовослужбовцями затримали особу, яку вони вважали сепаратистом, і передали представникам контррозвідки. Далі сумлінно відслужив, отримав Орден «За мужність». Але, як виявилося, по ньому велося слідство за незаконне позбавлення волі. Олександра засудили до трьох років ув'язнення. Минулого року він був етапований до Бердянська, де на нього чекало пекло.
Він, як і багато інших ув'язнених, пройшов процедуру "переходу в касту опущених". Рецедівіст-сєпар (смотящій від адміністрації колонії) з погонялом "полоса" його гвалтував 5 разів. Зараз хлопець уже вдома, після лікування в психдиспансері, але продовжує знаходитися в дуже важкому психологічному стані. Історій, подібних до історії атошника Олександра, із 77 колонії у правозахисників уже назбиралося чимало. Наприклад, історія Юрія Бєляка, ексрадованого в Бердянськ з Росії 29 грудня 20018 року. Вже в перші дні перебування в колонії він телефонував мамі і казав, що йому потрібно 12тис. грн. або його вб'ють. Як з'ясується згодом, це буденна практика в цій колонії, у кожного засудженого своя картка, на яку від родичів вимагають скидати пристойні суми.

Щоправда, якщо хтось із ув'язнених чи персоналу колонії ризикують розповідати про те, що там діється, вони потім потрапляють під ще більші репресії адміністрації.

Так сталося й цього разу. Після того, як 2 лютого активістам вдалося зафіксувати сліди побоїв та свідчення в БВК-77, двох медпрацівників не допустили до роботи і намагаються звільнити, а всі ув'язнені раптом почали відмовлятися від своїх слів. Натомість перевірка ДБР і прокуратури не виявила жодних порушень у колонії.

Що ж, тепер давайте називати прізвища.

Чукін Максим Володимирович, начальник колонії.

Коротич Максим Валерійович, 1 заступник начальника.

Васильєв Микола Олександрович, прокурор Бердянська, кум Чукіна, очолював комісію з вивчення ситуації в колонії, яка не виявила порушень.

Керман Денис Юрійович, керівник Територіального управління ДБР в Мелітополі, колишній прокурор Бердянська, член комісії, яка не виявила порушень.

СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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Как-то сильно оживилась путинодрянь после выборов. "Совпадение ? Не думаю...."(с)
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