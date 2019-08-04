 Невідомий поглумився над могилою воїна АТО в Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про акт вандалізму стало відомо з повідомлення поліції Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці на лінію "102" надійшло повідомлення, що на одній із могил загиблих воїнів АТО невідомі зламали хрест. Наразі правоохоронці в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 297 вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину", - повідомили поліцейські.
Жителька Сум Валентина Андріяшева стверджує на своїй сторінці у фейсбуці, що вандали поглумилися не над однією, а над двома могилами.
"Дерев'яний хрест на могилі Глуходіду Олександру зламано! Могилу Аніщенка заляпано рожевою фарбою!!! На меморіалі шість камер спостереження!!!! Шість!!! Це що взагалі?" - написала жінка.
Водночас вона підкреслила, що фарбу з другої могили вже змили.
зараз би і війни не було.
росія не змогла би замаскувати своїх провокаторів під українців, і військ ніяких би не ввела, інакше їх би просто і легко знищили.
Время все лечит, кроме предательства.
Нормальный был мужик-не пил,не курил,в 1мировую в окопе сидел.
Максимка бурятоголовый, зачем поломал? Поймают тебя атошники
а в нас гсправжній герой завжди лишиться героєм.
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Колишній атошник, 23-річний Олександр потрапив до БВК-77, як вважають представники бердянської ветеранської організації "Легіон правди", несправедливо. Ще під час служби Сашко разом з іншими військовослужбовцями затримали особу, яку вони вважали сепаратистом, і передали представникам контррозвідки. Далі сумлінно відслужив, отримав Орден «За мужність». Але, як виявилося, по ньому велося слідство за незаконне позбавлення волі. Олександра засудили до трьох років ув'язнення. Минулого року він був етапований до Бердянська, де на нього чекало пекло.
Він, як і багато інших ув'язнених, пройшов процедуру "переходу в касту опущених". Рецедівіст-сєпар (смотящій від адміністрації колонії) з погонялом "полоса" його гвалтував 5 разів. Зараз хлопець уже вдома, після лікування в психдиспансері, але продовжує знаходитися в дуже важкому психологічному стані. Історій, подібних до історії атошника Олександра, із 77 колонії у правозахисників уже назбиралося чимало. Наприклад, історія Юрія Бєляка, ексрадованого в Бердянськ з Росії 29 грудня 20018 року. Вже в перші дні перебування в колонії він телефонував мамі і казав, що йому потрібно 12тис. грн. або його вб'ють. Як з'ясується згодом, це буденна практика в цій колонії, у кожного засудженого своя картка, на яку від родичів вимагають скидати пристойні суми.
Щоправда, якщо хтось із ув'язнених чи персоналу колонії ризикують розповідати про те, що там діється, вони потім потрапляють під ще більші репресії адміністрації.
Так сталося й цього разу. Після того, як 2 лютого активістам вдалося зафіксувати сліди побоїв та свідчення в БВК-77, двох медпрацівників не допустили до роботи і намагаються звільнити, а всі ув'язнені раптом почали відмовлятися від своїх слів. Натомість перевірка ДБР і прокуратури не виявила жодних порушень у колонії.
Що ж, тепер давайте називати прізвища.
Чукін Максим Володимирович, начальник колонії.
Коротич Максим Валерійович, 1 заступник начальника.
Васильєв Микола Олександрович, прокурор Бердянська, кум Чукіна, очолював комісію з вивчення ситуації в колонії, яка не виявила порушень.
Керман Денис Юрійович, керівник Територіального управління ДБР в Мелітополі, колишній прокурор Бердянська, член комісії, яка не виявила порушень.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!