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Все про:Луганщина (1799) наркотики (804) Нацполіція (7973) марихуана (67)

 150 кг марихуани: поліцейські виявили в лісосмузі на Луганщині склад наркотиків. ФОТОрепортаж

Співробітники Нацполіції знайшли в лісосмузі біля с. Степовий Яр 150 висушених, частково перероблених і підготовлених до транспортування конопель.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації поліції Луганщини.

З місця події правоохоронці вилучили перероблені рослини коноплі приблизною вагою 150 кг, обладнання для переробки та пакування рослин та автомобіль, яким планувалося перевозити перероблені рослини коноплі до місця зберігання. 

Поряд із місцем події поліцейські виявили 35-річного мешканця Луганської області, причетність якого до переробки та вирощування  рослин наразі перевіряється. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські викрили групу наркозбувачів і вилучили наркотики на 20 млн гривень у Запорізькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчим відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.150 кг марихуани: поліцейські виявили в лісосмузі на Луганщині склад наркотиків 01
150 кг марихуани: поліцейські виявили в лісосмузі на Луганщині склад наркотиків 02
150 кг марихуани: поліцейські виявили в лісосмузі на Луганщині склад наркотиків 03
150 кг марихуани: поліцейські виявили в лісосмузі на Луганщині склад наркотиків 04
150 кг марихуани: поліцейські виявили в лісосмузі на Луганщині склад наркотиків 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141172
 
 
 Топ коментарі
 
интересно, а сколько людей сегодня погибло в пьяных драках, умерло от цирроза или "поймало белку"..?
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требую легализации бедного растения
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якщо цю лікарську траву легалізовати то мусора без приробітку залишаться а чім мусорят годувати...?
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Когда обкуренный водила врежется в вашу машину, вы это вспомните.
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интересно, а сколько людей сегодня погибло в пьяных драках, умерло от цирроза или "поймало белку"..?
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якщо цю лікарську траву легалізовати то мусора без приробітку залишаться а чім мусорят годувати...?
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А где это? Вот эта странная земля - Луганщика? 150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщике склад наркотиков - Цензор.НЕТ 2076
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ещё не один УКУРЕННЫЙ никого по пьяни топором не зарубил
и остановку полную людей, бухим на джипе не снес..

а вобще у каннабиноидов есть один "побочный эффект" когда ты укуренный на тебя алкоголь не действует))) легализировать нельзя! народ бухать перестанет
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Немецкие полицейские изъяли крупнейшую партию наркотиков стоимостью $1 млрд150 кг марихуаны: полицейские обнаружили в лесополосе на Луганщине склад наркотиков - Цензор.НЕТ 3020В немецком городе Гамбург изъяли и уничтожили крупнейшую в истории страны партию кокаина, стоимость которой оценили в миллиард долларов.Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.Партию наркотиков весом 4,5 тонны переправляли из Уругвая, ее планировали отвезти в Бельгию.Обнаружили кокаин в Германии случайно во время обычной проверки в порту Гамбурга. По документам в контейнере должны быть соевые бобы, но там были более 200 крупных спортивных сумок с наркотиками.По данным немецкой полиции, весь это груз уже уничтожили. Таможенная служба страны оценила его в 1 млрд долларов.Правоохранители ФРГ отметили, что с одной стороны эта находка доказывает эффективность их работы, но с другой стороны такая крупная партия свидетельствует, что американские наркокартели становятся все смелее.
имхо наверно с этой новости полиция Германии и Голландии смеется
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Нужно легализовать марихуану в Украине и завалить ею парашу, шоб она дымила ещё больше.
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заголовок бомбовый: так след или 150 кг? или нашли 150 кг, но пока везли - остался только след? 150 кг марихуани: поліцейські виявили в лісосмузі на Луганщині склад наркотиків - Цензор.НЕТ 7862
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Что-то там поменялось. При Порохе обнаруживали там склады с оружием и боеприпасами, а при Клоуне склады с наркотиками.
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ЕКСПРЕС- ТЕСТИ хоч провели?
бо хз, шо за бур'яни, може безпонтові?
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В Бундесе -- можно иметь с собой одну дозу любого наркотика. Нельзя за рулём принимать... ...но, я ж 6 лет автобус рулил городской -- на прекрёстке стоишь -- рядом в легковушке заряжаются -- кто в нос, кто в жилу...
...в укромных местах автоматы с бесплатными баянами...
Хотя -- в Амстердаме ещё веселей -- все таки смешные и улыбчивые...*)
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