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Все про:Одеса (2011) погода (477) ураган (41)

 Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт. ФОТОрепортаж

На Одесу обрушився ураган, залишив без світла десятки будинків, повалив дерева, пошкодив транспорт і будівлі.

Про це повідомляє "Думская", передає Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією пресслужби мерії, на 10:00 годин ранку відомо, що повалені 22 дерева і відірвані 4 великих гілки. За даними КП "Одесміськсвітло", виявлено 15 обривів електромереж через повалені дерева і зафіксовано 23 пошкодження ліній зовнішнього освітлення", - пише місцеве видання.

Зокрема, за повідомленням очевидців дерево, яке впало, пошкодило дві машини на вулиці Садовій, гілкою накрило також автомобіль на Середній вулиці, придавило два авто на вулиці Довженка. А на Болгарської вулиці гілка впала на дах торгового кіоску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негода знеструмила 40 населених пунктів в Одеській та Кіровоградській областях

На Карантинному спуску в центрі Одеси потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.

Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 01
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 02
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 03
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 04
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 05
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 06
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 07
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 08
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 09
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 10
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 11
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 12
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 13
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 14
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 15
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 16
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 17
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 18
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 19
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 20
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 21
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 22
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 23

Робота з ліквідації наслідків негоди триває, уточнює "Думская".

Як повідомлялося, в ніч на неділю, 4 серпня, через погіршення погодних умов у двох областях України знеструмлено 40 населених пунктів. Найбільше від гроз і дощів постраждала Одеська область. За добу в Одеській області підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачування води, 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев. Від ДСНС залучалося 90 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3141165
 
 
 Топ коментарі
 
"...мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор". Судя по этому фото, он ещё штукатурку с домов сорвал. Ночной ураган в Одессе повалил десятки деревьев, оборвал провода, повредил транспорт - Цензор.НЕТ 9063 Ночной ураган в Одессе повалил десятки деревьев, оборвал провода, повредил транспорт - Цензор.НЕТ 1986
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Похоже, асфальт укладывали гримеры Одесской киностудии
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Когда Волкер на Донбасс ездил, Зе бегал по одесскому пляжу в красных трусах.

У Небесной Канцелярии тоже иногда лопается терпение.
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Нарешті і до нас дійшла така погода. Вітер ого-го. Впала деревина і обірвала тролейбусну лінію разом з якимись кабелями що були протягнуті вздовж вулиці.))
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Странно но меня ТАКАЯ погода уж никак не порадовала(
Всю ночь ловили улетающие ... водосточные трубы и строили за воротами дамбочки из всякой фигни, чтобы вода с улицы не залетала во двор
А с соседнего дома ( старенький уже) с крыши слетел шифер. Сказали спасибо, что не в наше окно(
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есть видео
но вам лучше такое не смотреть
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Подтверждаю, вчера творилось шото неймоверное
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прошел ливень. Внезапно

Зимой еще снег выпадет, стройте убежище
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"...мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор". Судя по этому фото, он ещё штукатурку с домов сорвал. Ночной ураган в Одессе повалил десятки деревьев, оборвал провода, повредил транспорт - Цензор.НЕТ 9063
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при Порошенко такого не было, и вот опять!
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при парашенко ни одна дорога не была асфальтирована за 5 лет!
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может уточнение: не была асфальтирована по нормам?
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Вот как раз при порошенке и положили водорастворимый асфальт.
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Ну дійсно, це Порошенко обрав вам Туханова мером. Правда, одесити?
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чмо зєлєногнійне! Ти ще Бога не звинувачував у катаклізмах...ох, і лайно ти зачморене....парашинска наволоч...
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Шо не видно, шо асфальт плавает возле берега...)
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это не асфальт, это содержимое коллекторов, которые обычно используют в качестве бесплатной канализации
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Похоже, асфальт укладывали гримеры Одесской киностудии
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они могли быть генподрядчиками всех работ по строительству дорог и ливневок в Одессе, если бы ливневки со времен царя Николая I кто-то бы собрался перестраивать
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Пол-города нужно вскрывать, по другому - никак...
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Когда Волкер на Донбасс ездил, Зе бегал по одесскому пляжу в красных трусах.

У Небесной Канцелярии тоже иногда лопается терпение.
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Затопило Одессу не из-за этого!
В Гренландии откололся большой кусок льда! Вот истинная причина!
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Ага!
И разруха в ваших головах...
Лечитесь, а то потом будет поздно...
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Мне не обязательно показывать ваше жилье...
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советы от Супрун на случай смерча.
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Да это ж россиянин. Физика - дьявольщина. Какие льды, какие физические явления
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Ой, Вы - физик?
Я очень люблю физику, прекрасная наука.
Давайте, перетрем про течение жидкости?
Скажите, а почему жидкости - текучи?
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О!!!
Ещё одно сумчатое нарисовалась...
Фиг сотрёшь теперь
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Давайте для начала выясним откуда вы переехали в Австралию.
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Что, шваль ЛДНР-ская, вот и закончилась твоя любовь к физике? Ночной ураган в Одессе повалил десятки деревьев, оборвал провода, повредил транспорт - Цензор.НЕТ 7952
забиор на дрова рубить, в Луганске будущей зомий обещают перебои с углем.
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А шо такое? Не можете ответить?

Вот я украинка, родилась и выросла в Украине (Мариуполь), переехала в Германию и осталась украинкой.

А вы откуда? Из роиссюшки? 😁
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Не отвлекайтесь, любительница физики, Вам же сказано - идти рубить забор на дрова.
А все почему?
А на уроках физики в школе учителя слушать нужно было, а не под партой дрочить. Ночной ураган в Одессе повалил десятки деревьев, оборвал провода, повредил транспорт - Цензор.НЕТ 4182
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Россиянин, отдавать указания ты будешь у себя на рф, куда тебя обязательно дай Бог депортируют из приличной Австралии.
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ОбиднА, да?
А как все хорошо начиналось Ночной ураган в Одессе повалил десятки деревьев, оборвал провода, повредил транспорт - Цензор.НЕТ 7284

ЧТО, ВЫБ**ДКИ,ВОТ И ВСЯ ВАША ФИЗИКА.
Уголовное чмно из ЛДНР про ФИЗИКУ взялось рассуждать
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Обидно мне, что тебя депортируют? Нет, я считаю это правильным.
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Хівря кацапська,не примазуйся."Українка" вона.Тьху,ото б не тринділа.
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Слушай, а вас разве кураторы на алкотестере не проверяют?
Нельзя же пяными на смену заступать!
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этого пургенного ещё бы на английский проверить.
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Лена, прикинь, россияне с российским гражданством, никогда не бывшие в Украине, переехав в Австралию и оставившие себя российское гражданство (!!!) вдруг стали сутками напролёт переживать за Украину.
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Воно сосед известного несущего люцьки с каракаем. Из таймыра в дыру перебрался.
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А як турбуються за долю України та українців міріканці з сахаліну.
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Вон там внизу уже Богом пугают 😁

Бог же только россиян любит, любая вата подтвердит. Всегда была против принудительного лечения, но тут имхо без вариантов.
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тот ваще капец! записался в соеферму и беснуется без гонораров!
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С физикой очень плохо, с математикой - тоже.
Ну хоть "золотые зубы есть?" (П.П. Уксусов)
А ведь трындец вам идет, вон и природа, а.к.а. господь Бог предупреждает Ночной ураган в Одессе повалил десятки деревьев, оборвал провода, повредил транспорт - Цензор.НЕТ 8129
В этот раз голубого вертолета на Ростов не будет.
В этот раз вас будут таки убивать.
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А что меня проверять?
У меня свободный английский.Хотите читать на английском - читайте, я комментирую в "The Age" и на youtube.
А зачем мне украинский учить? Раз украинский Президенту не нужен, раз Президент избран незаконно, как НЕ владеющий свободно украинским, зачем же мне то быть лучше Вовчика?

Но Вы не о том думаете.
Вы думайте о том, что в этот раз вас будут прост0 убивать.
Причем делать это буду не я, я от Вас за тысячу верст.
Убивать вас будет население (украинское, если Вы в Украине, российское - если на Лахте), озверевшее от инфляции и невозможности купить тушку курицы.
Так что Вы так эвакуируйтесь куда нибудь.
ВНЖ то есть?
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стекание в барыжные карманы бюджета - ваша физика.
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Ба-Барыги
как-то вовремя Бульдозер Михо в Одессу вернулся
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Вы кацапы все такие или через одного
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Без зловтіхи, але тиждень назад тут було воно. Побоююсь за Трускавець
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Ты за имираты переживай, там во сто раз хуже....
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Я рад за твою образованность, но если ты уразумеешь, что такое "стёб", цены тебе не будет....
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Це "стьоб"?! Перефразую класика :"Жалкий пук у вас "стёбом" зовется".
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Сразу вижу, Из Свынарника крякаешь!
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І все Ви бачите, і скрізь побували. *****
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Если тебя исправляют на цензоре это значит Ылита высралась!
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Одесса пытается смыть с себя Труханова
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тут уж кто кого: либо старая власть утопит Одессу, либо наоборот
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его ветром (самолетом) унесло пока что лишь
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Смыть не получится, дихлофосом надо...
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У нас тоже случаются смерчи и ураганы. Но почему - то асфальт остаётся нетронутым!
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У нас даже трамвай поднимало и швыряло ну U-Bahn
Асфальт не тронуло
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может у вас еще выясняют кто малофранцуз, а кто итальянец?
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Асфальт не выдержал испытание водой и ветром
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Таможенная площадь в конце Деволановского, Польского и Карантинного спусков после дождя десятки лет бесплатно кормит фотографов эффектными снимками вывороченного булыжника или сорванного асфальта. Хоть на черно-белую советскую Свему, хоть на продвинутую цифру. При всех секретарях горкома партии, мэрах, губернаторах и президентах. Такой себе вечный одесский шарм и визитная карточка города. Теперь надежда только на Богдана Зеленского.
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Еще в начале 2000-х мэр Одессы Боделан "отчитывался " перед громадой. Зашла речь о дорогах. Встал директор какого-то завода. Вы, говорит, каждый год с нас деньги на ремонт дорог собираете и все равно яма на яме. Закрепите за мной участок, я сам найду подрядчиков и сам с них спрошу за качество. Соответствующий зам так возбудился, такой шмат из горлянки рвут! Загавкали мужика козлы жадные.
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норм заикрило городок у моря..а мне кухню залило через пластиковое окно дурацкое через уплотнитель и я не в дурацкой одессе где шалынды и кефали полные Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт - Цензор.НЕТ 5416
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Пишуть про Карантинний узвіз, який покрито бруківкою, а фотки Деволанівського узвозу, асфальту котрий не бачив мабуть вже років 50 й колись теж був бруківкою замощений... Вірішили допомогти трухлявому списати бабло???
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Филатов вчера в Одессе перебухал по ходу! Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт - Цензор.НЕТ 2239
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт - Цензор.НЕТ 107
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Ему бы мост успеть достроить, а тут глобальное потепление, внезапно, форс-мажор, понимать надо Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт - Цензор.НЕТ 4558
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