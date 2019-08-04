 Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Думская", передає Цензор.НЕТ.
"За уточненою інформацією пресслужби мерії, на 10:00 годин ранку відомо, що повалені 22 дерева і відірвані 4 великих гілки. За даними КП "Одесміськсвітло", виявлено 15 обривів електромереж через повалені дерева і зафіксовано 23 пошкодження ліній зовнішнього освітлення", - пише місцеве видання.
Зокрема, за повідомленням очевидців дерево, яке впало, пошкодило дві машини на вулиці Садовій, гілкою накрило також автомобіль на Середній вулиці, придавило два авто на вулиці Довженка. А на Болгарської вулиці гілка впала на дах торгового кіоску.
На Карантинному спуску в центрі Одеси потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.
Робота з ліквідації наслідків негоди триває, уточнює "Думская".
Як повідомлялося, в ніч на неділю, 4 серпня, через погіршення погодних умов у двох областях України знеструмлено 40 населених пунктів. Найбільше від гроз і дощів постраждала Одеська область. За добу в Одеській області підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачування води, 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев. Від ДСНС залучалося 90 рятувальників та 20 одиниць техніки.
Всю ночь ловили улетающие ... водосточные трубы и строили за воротами дамбочки из всякой фигни, чтобы вода с улицы не залетала во двор
А с соседнего дома ( старенький уже) с крыши слетел шифер. Сказали спасибо, что не в наше окно(
но вам лучше такое не смотреть
Зимой еще снег выпадет, стройте убежище
У Небесной Канцелярии тоже иногда лопается терпение.
В Гренландии откололся большой кусок льда! Вот истинная причина!
И разруха в ваших головах...
Лечитесь, а то потом будет поздно...
Я очень люблю физику, прекрасная наука.
Давайте, перетрем про течение жидкости?
Скажите, а почему жидкости - текучи?
Ещё одно сумчатое нарисовалась...
Фиг сотрёшь теперь
тогда сру.ру
забиор на дрова рубить, в Луганске будущей зомий обещают перебои с углем.
Вот я украинка, родилась и выросла в Украине (Мариуполь), переехала в Германию и осталась украинкой.
А вы откуда? Из роиссюшки? 😁
А все почему?
А на уроках физики в школе учителя слушать нужно было, а не под партой дрочить.
А как все хорошо начиналось
ЧТО, ВЫБ**ДКИ,ВОТ И ВСЯ ВАША ФИЗИКА.
Уголовное чмно из ЛДНР про ФИЗИКУ взялось рассуждать
Нельзя же пяными на смену заступать!
Бог же только россиян любит, любая вата подтвердит. Всегда была против принудительного лечения, но тут имхо без вариантов.
Ну хоть "золотые зубы есть?" (П.П. Уксусов)
А ведь трындец вам идет, вон и природа, а.к.а. господь Бог предупреждает
В этот раз голубого вертолета на Ростов не будет.
В этот раз вас будут таки убивать.
У меня свободный английский.Хотите читать на английском - читайте, я комментирую в "The Age" и на youtube.
А зачем мне украинский учить? Раз украинский Президенту не нужен, раз Президент избран незаконно, как НЕ владеющий свободно украинским, зачем же мне то быть лучше Вовчика?
Но Вы не о том думаете.
Вы думайте о том, что в этот раз вас будут прост0 убивать.
Причем делать это буду не я, я от Вас за тысячу верст.
Убивать вас будет население (украинское, если Вы в Украине, российское - если на Лахте), озверевшее от инфляции и невозможности купить тушку курицы.
Так что Вы так эвакуируйтесь куда нибудь.
ВНЖ то есть?
как-то вовремя Бульдозер Михо в Одессу вернулся
І кого ви маєте на увазі?
Асфальт не тронуло