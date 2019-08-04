 Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Думская", передає Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією пресслужби мерії, на 10:00 годин ранку відомо, що повалені 22 дерева і відірвані 4 великих гілки. За даними КП "Одесміськсвітло", виявлено 15 обривів електромереж через повалені дерева і зафіксовано 23 пошкодження ліній зовнішнього освітлення", - пише місцеве видання.

Зокрема, за повідомленням очевидців дерево, яке впало, пошкодило дві машини на вулиці Садовій, гілкою накрило також автомобіль на Середній вулиці, придавило два авто на вулиці Довженка. А на Болгарської вулиці гілка впала на дах торгового кіоску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негода знеструмила 40 населених пунктів в Одеській та Кіровоградській областях

На Карантинному спуску в центрі Одеси потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.















































Робота з ліквідації наслідків негоди триває, уточнює "Думская".

Як повідомлялося, в ніч на неділю, 4 серпня, через погіршення погодних умов у двох областях України знеструмлено 40 населених пунктів. Найбільше від гроз і дощів постраждала Одеська область. За добу в Одеській області підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачування води, 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев. Від ДСНС залучалося 90 рятувальників та 20 одиниць техніки.